النهضة: تشكل المجالس البلدية على قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين وبعيدا عن التجاذبات

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جدد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، حرص الحزب على أن تتشكل المجالس البلدية المقبلة على قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين وخدمة الجهات بعيدا عن التجاذبات السياسية، والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة .
وأكدت الحركة في بلاغ أصدرته، أمس الخميس، أن المكتب التنفيذي، الذي اجتمع أول أمس الأربعاء، على ضرورة أن تتوفر للمجالس البلدية المرتقبة مقومات النجاعة والتجانس والفاعلية في أداء المهام المنوطة بعهدتها، والوفاء بالآمال المعلقة عليها في التنمية وجودة الخدمات ورعاية مصالح المواطنين مبينة ان الحزب سيعمل على تكوين وتدريب الفائزين على قائماته للرفع من قدراتهم في مجالات التسيير والإدارة والحوكمة المحلية.
وبخصوص وثيقة قرطاج 2 والاجتماعات التي عقدت بشأنها اشار المكتب التنفيذي للحزب انه تم التطرق الى تقرير حول نتائج جلسة الخبراء التي انعقدت أخيرا ودقق النظر في الوثيقة النهائية المزمع عرضها عَلى اجتماع الرؤساء (الاحزاب و المنظمة الموقعة على وثيقة قرطاج) في قادم الأيام، ضمن رؤية تراعي أولويات الإصلاح وتزيد من فاعلية ونجاعة كل مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى تناول الاجتماع قرار نقل السفارة الامريكية الى القدس الشرقية والمجزرة الصهيونية الدموية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وخلفت ما يزيد عن 60 شهيدا وآلاف الجرحى.
واشار المكتب التنفيذي الى ان الحركة دعت الى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني اليوم الجمعة في تونس العاصمة .
كما دعت الحركة كل الاحرار في تونس وخارجها الى القيام بكل المبادرات التي تدعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة. "
جدد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، حرص الحزب على أن تتشكل المجالس البلدية المقبلة على قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين وخدمة الجهات بعيدا عن التجاذبات السياسية، والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة .
وأكدت الحركة في بلاغ أصدرته، أمس الخميس، أن المكتب التنفيذي، الذي اجتمع أول أمس الأربعاء، على ضرورة أن تتوفر للمجالس البلدية المرتقبة مقومات النجاعة والتجانس والفاعلية في أداء المهام المنوطة بعهدتها، والوفاء بالآمال المعلقة عليها في التنمية وجودة الخدمات ورعاية مصالح المواطنين مبينة ان الحزب سيعمل على تكوين وتدريب الفائزين على قائماته للرفع من قدراتهم في مجالات التسيير والإدارة والحوكمة المحلية.
وبخصوص وثيقة قرطاج 2 والاجتماعات التي عقدت بشأنها اشار المكتب التنفيذي للحزب انه تم التطرق الى تقرير حول نتائج جلسة الخبراء التي انعقدت أخيرا ودقق النظر في الوثيقة النهائية المزمع عرضها عَلى اجتماع الرؤساء (الاحزاب و المنظمة الموقعة على وثيقة قرطاج) في قادم الأيام، ضمن رؤية تراعي أولويات الإصلاح وتزيد من فاعلية ونجاعة كل مؤسسات الدولة.
من جهة أخرى تناول الاجتماع قرار نقل السفارة الامريكية الى القدس الشرقية والمجزرة الصهيونية الدموية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وخلفت ما يزيد عن 60 شهيدا وآلاف الجرحى.
واشار المكتب التنفيذي الى ان الحركة دعت الى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني اليوم الجمعة في تونس العاصمة .
كما دعت الحركة كل الاحرار في تونس وخارجها الى القيام بكل المبادرات التي تدعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة. "
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018
-
09:45الأمن الفرنسي يحبط هجومًا ويعتقل شقيقين مصريين
18 ماي 2018
-
-
09:20الجزائر: مقتل شخص وفقدان آخر جراء أمطار طوفانية في ولاية سطيف
18 ماي 2018
-
08:50اليوم ...طقس كثيف السحب مع خلايا رعدية
18 ماي 2018
-
08:16قتيلان بحادث "مروع" لحافلة مدرسية في نيوجيرسي
18 ماي 2018
-
-
07:33السيسي يأمر بفتح معبر رفح مع غزة طوال شهر رمضان
18 ماي 2018
-
07:13وزير فلسطيني يقترح استدعاء السفراء العرب في واشنطن بشأن القدس
18 ماي 2018
-
01:48الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018
-
01:42أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018
-
01:36بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018
-
01:17المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018
-
00:57قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل
18 ماي 2018
-
00:45السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018
-
00:41صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
18 ماي 2018