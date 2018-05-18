النهضة: تشكل المجالس البلدية على قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين وبعيدا عن التجاذبات

جدد المكتب التنفيذي لحركة النهضة، حرص الحزب على أن تتشكل المجالس البلدية المقبلة على قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين وخدمة الجهات بعيدا عن التجاذبات السياسية، والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة .

وأكدت الحركة في بلاغ أصدرته، أمس الخميس، أن المكتب التنفيذي، الذي اجتمع أول أمس الأربعاء، على ضرورة أن تتوفر للمجالس البلدية المرتقبة مقومات النجاعة والتجانس والفاعلية في أداء المهام المنوطة بعهدتها، والوفاء بالآمال المعلقة عليها في التنمية وجودة الخدمات ورعاية مصالح المواطنين مبينة ان الحزب سيعمل على تكوين وتدريب الفائزين على قائماته للرفع من قدراتهم في مجالات التسيير والإدارة والحوكمة المحلية.

وبخصوص وثيقة قرطاج 2 والاجتماعات التي عقدت بشأنها اشار المكتب التنفيذي للحزب انه تم التطرق الى تقرير حول نتائج جلسة الخبراء التي انعقدت أخيرا ودقق النظر في الوثيقة النهائية المزمع عرضها عَلى اجتماع الرؤساء (الاحزاب و المنظمة الموقعة على وثيقة قرطاج) في قادم الأيام، ضمن رؤية تراعي أولويات الإصلاح وتزيد من فاعلية ونجاعة كل مؤسسات الدولة.

من جهة أخرى تناول الاجتماع قرار نقل السفارة الامريكية الى القدس الشرقية والمجزرة الصهيونية الدموية التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وخلفت ما يزيد عن 60 شهيدا وآلاف الجرحى.

واشار المكتب التنفيذي الى ان الحركة دعت الى مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني اليوم الجمعة في تونس العاصمة .

كما دعت الحركة كل الاحرار في تونس وخارجها الى القيام بكل المبادرات التي تدعم صمود الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة. "