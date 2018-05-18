السيسي يأمر بفتح معبر رفح مع غزة طوال شهر رمضان

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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، توجيهات بفتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك.
ونشر الرئيس المصري تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "أصدرت توجيهاتى للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك وذلك لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة".
وكانت السلطات المصرية قد قررت يوم الاثنين استمرار فتح معبر رفح لعبور الأفراد، والشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وشملت المساعدات مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، لمستشفيات القطاع بعد إصابة مئات الفلسطينيين هناك خلال المواجهات التي وقعت على طول الحدود مع إسرائيل أثناء مشاركة آلاف الفلسطينيين في "مسيرة العودة الكبرى".
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، توجيهات بفتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك.
ونشر الرئيس المصري تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قال فيها: "أصدرت توجيهاتى للأجهزة المعنية باتخاذ ما يلزم لاستمرار فتح معبر رفح البري طوال شهر رمضان المبارك وذلك لتخفيف الأعباء عن الأشقاء في قطاع غزة".
وكانت السلطات المصرية قد قررت يوم الاثنين استمرار فتح معبر رفح لعبور الأفراد، والشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية للفلسطينيين في قطاع غزة.
وشملت المساعدات مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية، لمستشفيات القطاع بعد إصابة مئات الفلسطينيين هناك خلال المواجهات التي وقعت على طول الحدود مع إسرائيل أثناء مشاركة آلاف الفلسطينيين في "مسيرة العودة الكبرى".
-
-
10:42يوسف المساكني يتوج بجائزة افضل لاعب في البطولة القطرية
18 ماي 2018
-
10:37لندن: اعتقال شاب يشتبه في تحضيره لأعمال إرهابية
18 ماي 2018
-
10:20العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !!
18 ماي 2018
-
10:13علامات تشير إلى عدم تناولك للبروتين بكفاية
18 ماي 2018
-
09:45الأمن الفرنسي يحبط هجومًا ويعتقل شقيقين مصريين
18 ماي 2018
-
-
09:20الجزائر: مقتل شخص وفقدان آخر جراء أمطار طوفانية في ولاية سطيف
18 ماي 2018
-
08:50اليوم ...طقس كثيف السحب مع خلايا رعدية
18 ماي 2018
-
08:16قتيلان بحادث "مروع" لحافلة مدرسية في نيوجيرسي
18 ماي 2018
-
-
07:33السيسي يأمر بفتح معبر رفح مع غزة طوال شهر رمضان
18 ماي 2018
-
07:13وزير فلسطيني يقترح استدعاء السفراء العرب في واشنطن بشأن القدس
18 ماي 2018
-
01:48الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018
-
01:42أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018
-
01:36بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018
-
01:17المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018
-
00:57قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل
18 ماي 2018
-
00:45السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018
-
00:41صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
18 ماي 2018