أطول ساعات صيام في الدول العربية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تكون اطول ساعات الصيام خلال رمضان 2018 في الدول العربية، في تونس وكذلك الجزائر، بحوالي 15 ساعة و45 دقيقة صيام لكل من البلدين.

وتعتبر دولة جزر القمر أقصر الدول في ساعات الصيام، خلال شهر رمضان 2018، بمدة تبلغ نحو 12 ساعة و37 دقيقة.

وستكون عدد ساعات الصيام في الصومال 13 ساعة و27 دقيقة، وفي اليمن 14 ساعة و7 دقائق، وفي السودان 14 ساعة و8 دقائق.

وتسجل السعودية 14 ساعة و41 دقيقة، والإمارات العربية المتحدة 14 ساعة و41 دقيقة، فيما تأتي البحرين بمدة صيام 14 ساعة و49 دقيقة، والكويت 15 ساعة و4 دقائق، لتصل في مصر إلى 15 ساعة و7 دقائق.

وفي فلسطين تسجل ساعات الصيام 15 ساعة و15 دقيقة، وفي الأردن 15 ساعة و17 دقيقة، والعراق ستكون 15 ساعة و24 دقيقة، أما المغرب فتسجل 15ساعة و25 دقيقة، وسوريا 15 ساعة و25 دقيقة، وفي لبنان ستكون 15 ساعة و27 دقيقة، وليبيا 15 ساعة و31 دقيقة.

وعلى مستوى دول العالم فإن كندا تأتي على رأس أكثر الدول في عدد ساعات الصيام بنحو 19 ساعة و57 دقيقة، وآيسلندا 19 ساعة و22 دقيقة، والنرويج 19 ساعة، والسويد 18 ساعة 56 دقيقة.

ويصل عدد ساعات الصيامم في روسيا إلى 18 ساعة و29 دقيقة، والدنمارك 18 ساعة و26 دقيقة، وبريطانيا 18 ساعة و9 دقائق.