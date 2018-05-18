أطول ساعات صيام في الدول العربية

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تكون اطول ساعات الصيام خلال رمضان 2018 في الدول العربية، في تونس وكذلك الجزائر، بحوالي 15 ساعة و45 دقيقة صيام لكل من البلدين.
وتعتبر دولة جزر القمر أقصر الدول في ساعات الصيام، خلال شهر رمضان 2018، بمدة تبلغ نحو 12 ساعة و37 دقيقة.
وستكون عدد ساعات الصيام في الصومال 13 ساعة و27 دقيقة، وفي اليمن 14 ساعة و7 دقائق، وفي السودان 14 ساعة و8 دقائق.
وتسجل السعودية 14 ساعة و41 دقيقة، والإمارات العربية المتحدة 14 ساعة و41 دقيقة، فيما تأتي البحرين بمدة صيام 14 ساعة و49 دقيقة، والكويت 15 ساعة و4 دقائق، لتصل في مصر إلى 15 ساعة و7 دقائق.
وفي فلسطين تسجل ساعات الصيام 15 ساعة و15 دقيقة، وفي الأردن 15 ساعة و17 دقيقة، والعراق ستكون 15 ساعة و24 دقيقة، أما المغرب فتسجل 15ساعة و25 دقيقة، وسوريا 15 ساعة و25 دقيقة، وفي لبنان ستكون 15 ساعة و27 دقيقة، وليبيا 15 ساعة و31 دقيقة.
وعلى مستوى دول العالم فإن كندا تأتي على رأس أكثر الدول في عدد ساعات الصيام بنحو 19 ساعة و57 دقيقة، وآيسلندا 19 ساعة و22 دقيقة، والنرويج 19 ساعة، والسويد 18 ساعة 56 دقيقة.
ويصل عدد ساعات الصيامم في روسيا إلى 18 ساعة و29 دقيقة، والدنمارك 18 ساعة و26 دقيقة، وبريطانيا 18 ساعة و9 دقائق.
تكون اطول ساعات الصيام خلال رمضان 2018 في الدول العربية، في تونس وكذلك الجزائر، بحوالي 15 ساعة و45 دقيقة صيام لكل من البلدين.
وتعتبر دولة جزر القمر أقصر الدول في ساعات الصيام، خلال شهر رمضان 2018، بمدة تبلغ نحو 12 ساعة و37 دقيقة.
وستكون عدد ساعات الصيام في الصومال 13 ساعة و27 دقيقة، وفي اليمن 14 ساعة و7 دقائق، وفي السودان 14 ساعة و8 دقائق.
وتسجل السعودية 14 ساعة و41 دقيقة، والإمارات العربية المتحدة 14 ساعة و41 دقيقة، فيما تأتي البحرين بمدة صيام 14 ساعة و49 دقيقة، والكويت 15 ساعة و4 دقائق، لتصل في مصر إلى 15 ساعة و7 دقائق.
وفي فلسطين تسجل ساعات الصيام 15 ساعة و15 دقيقة، وفي الأردن 15 ساعة و17 دقيقة، والعراق ستكون 15 ساعة و24 دقيقة، أما المغرب فتسجل 15ساعة و25 دقيقة، وسوريا 15 ساعة و25 دقيقة، وفي لبنان ستكون 15 ساعة و27 دقيقة، وليبيا 15 ساعة و31 دقيقة.
وعلى مستوى دول العالم فإن كندا تأتي على رأس أكثر الدول في عدد ساعات الصيام بنحو 19 ساعة و57 دقيقة، وآيسلندا 19 ساعة و22 دقيقة، والنرويج 19 ساعة، والسويد 18 ساعة 56 دقيقة.
ويصل عدد ساعات الصيامم في روسيا إلى 18 ساعة و29 دقيقة، والدنمارك 18 ساعة و26 دقيقة، وبريطانيا 18 ساعة و9 دقائق.
-
01:48الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018
-
01:42أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018
-
01:36بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018
-
01:17المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018
-
00:57قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل
18 ماي 2018
-
00:45السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018
-
00:41صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
18 ماي 2018
-
00:32السعودية تطلب من السعوديات والمواطنات استبدال رخص القيادة
18 ماي 2018
-
-
00:04الصادق السالمي يدير اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
23:44السند: امراة في العقد الخامس تنتحر شنقا
17 ماي 2018
-
23:24ماذا في لقاء ماجدولين الشارني بوديع الجريء؟
17 ماي 2018
-
23:00شاهد فستان ممثلة هندية أذهل الجميع بمهرجان "كان"
17 ماي 2018
-
22:41الاتحاد الأوروبي يبدأ الجمعة تفعيل قانون يحمي شركاته من عقوبات إيران
17 ماي 2018
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018