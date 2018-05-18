بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟

يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، والمصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، المشهد في المواجهة المرتقبة بين الفريقين، السبت المقبل، بالعاصمة الأوكرانية "كييف"، في نهائي دوري أبطال أوروبا. وبات قائد المنتخب البرتغالي، نجم الشباك الأول في نادي العاصمة الإسبانية، منذ انضمامه في جويلية 2009، قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي، إذ حطم الأرقام القياسية محليا وأوروبيا، وأصبح الهداف التاريخي لدوري أبطال أوروبا. بينما قدم الفرعون المصري، موسما رائعا مع ليفربول، إذ قاده إلى نهائي دوري الأبطال، وحصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي، وأصبح أحد النجوم المتوقع لهم أن يكونوا مثار صراع بين عملاقي الدوري الإسباني ريال مدريد، وبرشلونة، في السنوات المقبلة. ويستعرض في التقرير التالي، مقارنة بالأرقام بين مسيرة كريستيانو رونالدو، ومحمد صلاح، في هذا الموسم:

موسم كريستيانو رونالدو في الليجا

بدأ رونالدو الموسم الجاري بحالة من التراجع، متأثرا بإرهاق شديد حاصره على مدار الموسمين الماضيين، بعد الفوز مع منتخب البرتغال بلقب كأس الأمم الأوروبية عام 2016، كما أنه لم يلتقط أنفاسه مع نهاية الموسم الماضي، بمشاركته في بطولة كأس العالم للقارات.

ومع طرده في مباراة السوبر الإسباني، وإيقافه 5 مباريات، حصل رونالدو على قسط من الراحة، ولكنه عاد بعيدا عن أهدافه الغزيرة المعتادة في الدوري الإسباني، ولم يسجل في أول 3 مباريات له بالليجا هذا الموسم أمام ريال بيتيس وآلافيس وإسبانيول، فضلا عن أنه أحرز خلال الدور الأول كاملا 4 أهداف فقط. لكن عزيمة رونالدو، أعادت إليه بريقه التهديفي محليا، ونجح في العودة لممارسة هوايته في هز الشباك، وشارك في 42 مباراة طوال الموسم، بواقع 3526 دقيقة، سجل خلالها 43 هدفا منها 25 هدفا في الليجا، فضلا عن صناعة 8 أهداف.

موسم صلاح في البريميرليج

ترك محمد صلاح، بصمات رائعة في موسم استثنائي بمشواره الكروي، بدأ بانضمامه لنادي ليفربول الإنجليزي في صفقة كانت الأغلى للاعب إفريقي مقابل 34 مليون جنيه استرليني. وقدم صلاح موسما رائعا، ونجح في تسجيل 32 هدفا مع ليفربول خلال 36 مباراة في البريميرليج، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي، كما حطم الرقم القياسي المسجل باسم الهداف الإنجليزي آلان شيرر والبرتغالي كريستيانو رونالدو والأوروجوياني لويس سواريز، بتخطي حاجز الـ31 هدفا في الدوري بموسم واحد. وحصل صلاح على جائزة لاعب العام في إنجلترا، بفضل تألقه اللافت مع ليفربول، وتفوقه على نجوم مانشستر سيتي، أبطال البريمييرليج، ونال إشادات كبيرة من نجوم ليفربول السابقين، بجانب نجوم الساحرة المستديرة حول العالم.

رونالدو في دوري الأبطال

كان موسم كريستيانو رونالدو رائعا في دوري أبطال أوروبا، إذ اعتلي صدارة هدافي البطولة هذا الموسم، قبل المباراة النهائية برصيد 15 هدفا. وسجل صاروخ ماديرا في 10 مباريات متتالية بدوري الأبطال هذا الموسم، وصام عن التهديف فقط في لقائي الريال ضد بايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي النسخة الحالية. ونجح كريستيانو رونالدو في الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي.

صلاح في دوري الأبطال

نجح الدولي المصري في تسجيل 10 أهداف بالبطولة، ليصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يصل إلى هذا الرقم بدوري الأبطال في موسم واحد. وتمكن صلاح من التسجيل في شباك جميع منافسي ليفربول بالتشامبيونز ليج هذا الموسم ذهابا أو إيابا، كما أصبح أكثر لاعب عربي يسجل في دوري الأبطال، وأول لاعب مصري يصل إلى نهائي دوري الأبطال.