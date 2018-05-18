الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 18 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل ‎
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
الأولى
قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل ‎
18 ماي 2018 | 00:57

الشروق اون لاين - فاطمة بن عثمان  

أطلق متساكنو مدينة قليبية وعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الوطنية صيحة فزع واستغاثة بسبب الكارثة البيئية التي طالت منطقة واد لحجر بسبب تعمد أصحاب المعامل القاء الفضلات وأوساخ المعامل بالوادي المتمثلة في بقايا السردينة والطماطم ومياه الصرف الصحي أوساخ تسربت الى أعماق البحر الذي لا يبعد سوى كيلومترين عن الوادي لتصل الى قاع البحر.

كارثة بييئية أصبحت تشكل خطرا واضحا على البثروة السمكية وعكرت صفاء مياه البحر وتسببت في انبعاث روائح كريهو مقلقة

هيثم محفوظ ناشط بالمجتمع المدني وهو من أبناء الجهة تحدث الى موقع الشروق اون لاين عن الاشكال الذي ارق أبناء الجهة لسنوات دون أي تحرك جدي لسلطة الاشراف وطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

تقرؤون أيضا
الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018 السّاعة 01:48
أصدر محمود الهباش قاضي القضاة بفلسطين اليوم الخميس 17 ماي 2018 تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه منع توثيق...
المزيد >>
أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018 السّاعة 01:42
تكون اطول ساعات الصيام خلال رمضان 2018 في الدول العربية، في تونس وكذلك الجزائر، بحوالي 15 ساعة و45 دقيقة صيام...
المزيد >>
بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018 السّاعة 01:36
يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، والمصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي،...
المزيد >>
المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018 السّاعة 01:17
سجّلت ولاية المنستير تطورا في عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة وفي عدد الليالي المقضاة بنسبة 35 فاصل 6...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل ‎
18 ماي 2018 | 00:57

الشروق اون لاين - فاطمة بن عثمان  

أطلق متساكنو مدينة قليبية وعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الوطنية صيحة فزع واستغاثة بسبب الكارثة البيئية التي طالت منطقة واد لحجر بسبب تعمد أصحاب المعامل القاء الفضلات وأوساخ المعامل بالوادي المتمثلة في بقايا السردينة والطماطم ومياه الصرف الصحي أوساخ تسربت الى أعماق البحر الذي لا يبعد سوى كيلومترين عن الوادي لتصل الى قاع البحر.

كارثة بييئية أصبحت تشكل خطرا واضحا على البثروة السمكية وعكرت صفاء مياه البحر وتسببت في انبعاث روائح كريهو مقلقة

هيثم محفوظ ناشط بالمجتمع المدني وهو من أبناء الجهة تحدث الى موقع الشروق اون لاين عن الاشكال الذي ارق أبناء الجهة لسنوات دون أي تحرك جدي لسلطة الاشراف وطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

تقرؤون أيضا
الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018 السّاعة 01:48
أصدر محمود الهباش قاضي القضاة بفلسطين اليوم الخميس 17 ماي 2018 تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه منع توثيق...
المزيد >>
أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018 السّاعة 01:42
تكون اطول ساعات الصيام خلال رمضان 2018 في الدول العربية، في تونس وكذلك الجزائر، بحوالي 15 ساعة و45 دقيقة صيام...
المزيد >>
بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018 السّاعة 01:36
يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، والمصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي،...
المزيد >>
المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018 السّاعة 01:17
سجّلت ولاية المنستير تطورا في عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة وفي عدد الليالي المقضاة بنسبة 35 فاصل 6...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
﻿