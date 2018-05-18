قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل ‎

الشروق اون لاين - فاطمة بن عثمان

أطلق متساكنو مدينة قليبية وعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الوطنية صيحة فزع واستغاثة بسبب الكارثة البيئية التي طالت منطقة واد لحجر بسبب تعمد أصحاب المعامل القاء الفضلات وأوساخ المعامل بالوادي المتمثلة في بقايا السردينة والطماطم ومياه الصرف الصحي أوساخ تسربت الى أعماق البحر الذي لا يبعد سوى كيلومترين عن الوادي لتصل الى قاع البحر.

كارثة بييئية أصبحت تشكل خطرا واضحا على البثروة السمكية وعكرت صفاء مياه البحر وتسببت في انبعاث روائح كريهو مقلقة

هيثم محفوظ ناشط بالمجتمع المدني وهو من أبناء الجهة تحدث الى موقع الشروق اون لاين عن الاشكال الذي ارق أبناء الجهة لسنوات دون أي تحرك جدي لسلطة الاشراف وطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.