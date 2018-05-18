قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل ‎

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الشروق اون لاين - فاطمة بن عثمان
أطلق متساكنو مدينة قليبية وعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الوطنية صيحة فزع واستغاثة بسبب الكارثة البيئية التي طالت منطقة واد لحجر بسبب تعمد أصحاب المعامل القاء الفضلات وأوساخ المعامل بالوادي المتمثلة في بقايا السردينة والطماطم ومياه الصرف الصحي أوساخ تسربت الى أعماق البحر الذي لا يبعد سوى كيلومترين عن الوادي لتصل الى قاع البحر.
كارثة بييئية أصبحت تشكل خطرا واضحا على البثروة السمكية وعكرت صفاء مياه البحر وتسببت في انبعاث روائح كريهو مقلقة
هيثم محفوظ ناشط بالمجتمع المدني وهو من أبناء الجهة تحدث الى موقع الشروق اون لاين عن الاشكال الذي ارق أبناء الجهة لسنوات دون أي تحرك جدي لسلطة الاشراف وطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
الشروق اون لاين - فاطمة بن عثمان
أطلق متساكنو مدينة قليبية وعدد من مكونات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات الوطنية صيحة فزع واستغاثة بسبب الكارثة البيئية التي طالت منطقة واد لحجر بسبب تعمد أصحاب المعامل القاء الفضلات وأوساخ المعامل بالوادي المتمثلة في بقايا السردينة والطماطم ومياه الصرف الصحي أوساخ تسربت الى أعماق البحر الذي لا يبعد سوى كيلومترين عن الوادي لتصل الى قاع البحر.
كارثة بييئية أصبحت تشكل خطرا واضحا على البثروة السمكية وعكرت صفاء مياه البحر وتسببت في انبعاث روائح كريهو مقلقة
هيثم محفوظ ناشط بالمجتمع المدني وهو من أبناء الجهة تحدث الى موقع الشروق اون لاين عن الاشكال الذي ارق أبناء الجهة لسنوات دون أي تحرك جدي لسلطة الاشراف وطالب بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
-
01:48الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018
-
01:42أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018
-
01:36بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018
-
01:17المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018
-
00:57قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل
18 ماي 2018
-
00:45السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018
-
00:41صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
18 ماي 2018
-
00:32السعودية تطلب من السعوديات والمواطنات استبدال رخص القيادة
18 ماي 2018
-
-
00:04الصادق السالمي يدير اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
23:44السند: امراة في العقد الخامس تنتحر شنقا
17 ماي 2018
-
23:24ماذا في لقاء ماجدولين الشارني بوديع الجريء؟
17 ماي 2018
-
23:00شاهد فستان ممثلة هندية أذهل الجميع بمهرجان "كان"
17 ماي 2018
-
22:41الاتحاد الأوروبي يبدأ الجمعة تفعيل قانون يحمي شركاته من عقوبات إيران
17 ماي 2018
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018