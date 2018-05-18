الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 18 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
الأولى
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018 | 00:45

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا يسمح بزواج دبلوماسي مصري من شابة سورية، وفقا لنص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية المصرية في العدد الصادر يوم الخميس 17 ماي.

وجاء في نص القرار "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، يؤذن للسيد تامر فتحي عبد السلام حماد، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة لبنى أسامة محمد علي سلطان، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية".

ويحظر قانون تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري عدم زواج الدبلوماسيين بأجنبيات، وإذا تزوج أحدهم بأجنبية يعتبر مستقيلا من وظيفته. ويجوز إعفاء الدبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الدبلوماسي سيتزوج بعربية.

تقرؤون أيضا
الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018 السّاعة 01:48
أصدر محمود الهباش قاضي القضاة بفلسطين اليوم الخميس 17 ماي 2018 تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه منع توثيق...
المزيد >>
أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018 السّاعة 01:42
تكون اطول ساعات الصيام خلال رمضان 2018 في الدول العربية، في تونس وكذلك الجزائر، بحوالي 15 ساعة و45 دقيقة صيام...
المزيد >>
بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018 السّاعة 01:36
يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، والمصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي،...
المزيد >>
المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018 السّاعة 01:17
سجّلت ولاية المنستير تطورا في عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة وفي عدد الليالي المقضاة بنسبة 35 فاصل 6...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018 | 00:45

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا يسمح بزواج دبلوماسي مصري من شابة سورية، وفقا لنص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية المصرية في العدد الصادر يوم الخميس 17 ماي.

وجاء في نص القرار "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، وبناء على ما عرضه وزير الخارجية، يؤذن للسيد تامر فتحي عبد السلام حماد، المستشار بالسلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة لبنى أسامة محمد علي سلطان، المتمتعة بجنسية الجمهورية العربية السورية".

ويحظر قانون تنظيم عمل السلك الدبلوماسي والقنصلي المصري عدم زواج الدبلوماسيين بأجنبيات، وإذا تزوج أحدهم بأجنبية يعتبر مستقيلا من وظيفته. ويجوز إعفاء الدبلوماسيين من هذا الحظر بقرار من رئيس الجمهورية إذا كان الدبلوماسي سيتزوج بعربية.

تقرؤون أيضا
الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018 السّاعة 01:48
أصدر محمود الهباش قاضي القضاة بفلسطين اليوم الخميس 17 ماي 2018 تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه منع توثيق...
المزيد >>
أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018 السّاعة 01:42
تكون اطول ساعات الصيام خلال رمضان 2018 في الدول العربية، في تونس وكذلك الجزائر، بحوالي 15 ساعة و45 دقيقة صيام...
المزيد >>
بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018 السّاعة 01:36
يتصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني، والمصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي،...
المزيد >>
المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018 السّاعة 01:17
سجّلت ولاية المنستير تطورا في عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة وفي عدد الليالي المقضاة بنسبة 35 فاصل 6...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
نورالدين بالطيب
شهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
(إمساكية رمضان 1439 - 2018) هدية الشروق الورقية اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى "الفيفا" يتدخل بعد إيقاف المرداسي مدى الحياة جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 باحث سعودي: "أُهنئ دولة إسرائيل على الحدث التاريخي وأشكر... 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان بعد نكسة نهائي الكاس ... النجم يفوز على زيسكو الزامبي ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
﻿