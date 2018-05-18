صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع

تسبب حدث مرور خطير في وفاة 4 اشخاص مساء اليوم الخميس قبل موعد الافطار بقليل. وذكر موقع تاريخ صفاقس أن الحادث جد في منطقة "الصغار" من معتمدية عقارب، حيث انقلبت سيارة أجرة ليبية كانت في إتجاه القطر الليبي.