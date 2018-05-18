صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
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01:42أطول ساعات صيام في الدول العربية
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18 ماي 2018
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01:17المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
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00:41صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
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صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
تسبب حدث مرور خطير في وفاة 4 اشخاص مساء اليوم الخميس قبل موعد الافطار بقليل. وذكر موقع تاريخ صفاقس أن الحادث جد في منطقة "الصغار" من معتمدية عقارب، حيث انقلبت سيارة أجرة ليبية كانت في إتجاه القطر الليبي.
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صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
تسبب حدث مرور خطير في وفاة 4 اشخاص مساء اليوم الخميس قبل موعد الافطار بقليل. وذكر موقع تاريخ صفاقس أن الحادث جد في منطقة "الصغار" من معتمدية عقارب، حيث انقلبت سيارة أجرة ليبية كانت في إتجاه القطر الليبي.
الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018 السّاعة 01:48
أصدر محمود الهباش قاضي القضاة بفلسطين اليوم الخميس 17 ماي 2018 تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه منع توثيق...المزيد >>
أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018 السّاعة 01:42
تكون اطول ساعات الصيام خلال رمضان 2018 في الدول العربية، في تونس وكذلك الجزائر، بحوالي 15 ساعة و45 دقيقة صيام...المزيد >>
بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018 السّاعة 01:36
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المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018 السّاعة 01:17
سجّلت ولاية المنستير تطورا في عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة وفي عدد الليالي المقضاة بنسبة 35 فاصل 6...المزيد >>
-
01:48الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018
-
01:42أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018
-
01:36بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018
-
01:17المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018
-
00:57قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل
18 ماي 2018
-
00:45السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018
-
00:41صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
18 ماي 2018
-
00:32السعودية تطلب من السعوديات والمواطنات استبدال رخص القيادة
18 ماي 2018
-
-
00:04الصادق السالمي يدير اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
23:44السند: امراة في العقد الخامس تنتحر شنقا
17 ماي 2018
-
23:24ماذا في لقاء ماجدولين الشارني بوديع الجريء؟
17 ماي 2018
-
23:00شاهد فستان ممثلة هندية أذهل الجميع بمهرجان "كان"
17 ماي 2018
-
22:41الاتحاد الأوروبي يبدأ الجمعة تفعيل قانون يحمي شركاته من عقوبات إيران
17 ماي 2018
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
نورالدين بالطيبشهر الرحمة... وجنون الأسعار !
يحتفل التونسيون بداية من اليوم بشهر الرحمة رمضان الكريم وسط مشاعر فيها الكثير من الأمل والخوف من المستقبل ، فمنذ سبع سنوات لم تتحسن مؤشرات الاقتصاد بل تراجع الدينار وارتفعت...المزيد >>
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