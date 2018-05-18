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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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السعودية تطلب من السعوديات والمواطنات استبدال رخص القيادة
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الأولى
السعودية تطلب من السعوديات والمواطنات استبدال رخص القيادة
18 ماي 2018 | 00:32

أطلقت السلطات السعودية موقع واب خاص بالمواطنات والمقيمات بالمملكة اللواتي يرغبن في استبدال رخص القيادة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سعودية الخميس.

ودعت الإدارة العامة للمرور بالسعودية المواطنات والمقيمات بالمملكة اللاتي يرغبن في استبدال رخص القيادة التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية المبادرة بتسجيل الطلبات عبر موقع sdlp.sa.

ودعت المتقدمات بالطلب إلى اختيار موعد لاستكمال إجراءات استبدال الرخصة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 ماي 2018.

وقالت الإدارة العامة للمرور إنه ونظرا للزيادة المستمرة في أعداد المتقدمين لتجديد واستبدال رخص القيادة في المملكة وما يصاحب ذلك من تطور وتوسع في مدارس تعليم القيادة بات من الضروري إيجاد سبل أكثر كفاءة وفاعلية لتسهيل هذه العملية وجعلها ملائمة لتوجهات المملكة المستقبلية في توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة منها.

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الأولى
السعودية تطلب من السعوديات والمواطنات استبدال رخص القيادة
18 ماي 2018 | 00:32

أطلقت السلطات السعودية موقع واب خاص بالمواطنات والمقيمات بالمملكة اللواتي يرغبن في استبدال رخص القيادة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سعودية الخميس.

ودعت الإدارة العامة للمرور بالسعودية المواطنات والمقيمات بالمملكة اللاتي يرغبن في استبدال رخص القيادة التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية المبادرة بتسجيل الطلبات عبر موقع sdlp.sa.

ودعت المتقدمات بالطلب إلى اختيار موعد لاستكمال إجراءات استبدال الرخصة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 ماي 2018.

وقالت الإدارة العامة للمرور إنه ونظرا للزيادة المستمرة في أعداد المتقدمين لتجديد واستبدال رخص القيادة في المملكة وما يصاحب ذلك من تطور وتوسع في مدارس تعليم القيادة بات من الضروري إيجاد سبل أكثر كفاءة وفاعلية لتسهيل هذه العملية وجعلها ملائمة لتوجهات المملكة المستقبلية في توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة منها.

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