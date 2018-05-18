السعودية تطلب من السعوديات والمواطنات استبدال رخص القيادة

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أطلقت السلطات السعودية موقع واب خاص بالمواطنات والمقيمات بالمملكة اللواتي يرغبن في استبدال رخص القيادة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سعودية الخميس.
ودعت الإدارة العامة للمرور بالسعودية المواطنات والمقيمات بالمملكة اللاتي يرغبن في استبدال رخص القيادة التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية المبادرة بتسجيل الطلبات عبر موقع sdlp.sa.
ودعت المتقدمات بالطلب إلى اختيار موعد لاستكمال إجراءات استبدال الرخصة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 ماي 2018.
وقالت الإدارة العامة للمرور إنه ونظرا للزيادة المستمرة في أعداد المتقدمين لتجديد واستبدال رخص القيادة في المملكة وما يصاحب ذلك من تطور وتوسع في مدارس تعليم القيادة بات من الضروري إيجاد سبل أكثر كفاءة وفاعلية لتسهيل هذه العملية وجعلها ملائمة لتوجهات المملكة المستقبلية في توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة منها.
أطلقت السلطات السعودية موقع واب خاص بالمواطنات والمقيمات بالمملكة اللواتي يرغبن في استبدال رخص القيادة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام سعودية الخميس.
ودعت الإدارة العامة للمرور بالسعودية المواطنات والمقيمات بالمملكة اللاتي يرغبن في استبدال رخص القيادة التي حصلن عليها من دول أخرى برخص قيادة سعودية المبادرة بتسجيل الطلبات عبر موقع sdlp.sa.
ودعت المتقدمات بالطلب إلى اختيار موعد لاستكمال إجراءات استبدال الرخصة، وذلك اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 21 ماي 2018.
وقالت الإدارة العامة للمرور إنه ونظرا للزيادة المستمرة في أعداد المتقدمين لتجديد واستبدال رخص القيادة في المملكة وما يصاحب ذلك من تطور وتوسع في مدارس تعليم القيادة بات من الضروري إيجاد سبل أكثر كفاءة وفاعلية لتسهيل هذه العملية وجعلها ملائمة لتوجهات المملكة المستقبلية في توظيف التقنيات الحديثة والاستفادة منها.
-
01:48الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018
-
01:42أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018
-
01:36بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018
-
01:17المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018
-
00:57قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل
18 ماي 2018
-
00:45السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018
-
00:41صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
18 ماي 2018
-
00:32السعودية تطلب من السعوديات والمواطنات استبدال رخص القيادة
18 ماي 2018
-
-
00:04الصادق السالمي يدير اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
23:44السند: امراة في العقد الخامس تنتحر شنقا
17 ماي 2018
-
23:24ماذا في لقاء ماجدولين الشارني بوديع الجريء؟
17 ماي 2018
-
23:00شاهد فستان ممثلة هندية أذهل الجميع بمهرجان "كان"
17 ماي 2018
-
22:41الاتحاد الأوروبي يبدأ الجمعة تفعيل قانون يحمي شركاته من عقوبات إيران
17 ماي 2018
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018