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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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تصفيات البطولة العربية للاندية: فوز عريض للنجمة اللبناني على الوئام الموريتاني 4-0
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الأولى
تصفيات البطولة العربية للاندية: فوز عريض للنجمة اللبناني على الوئام الموريتاني 4-0
18 ماي 2018 | 00:26

حقق النجمة اللبناني فوزا عريضا على الوئام الموريتاني (4-0) مساء الخميس في جدة في الجولة الاولى للمجموعة الاولى من تصفيات البطولة العربية لكرة القدم.

وسجل اهداف الفريق اللبناني كل من محمود سبليني (15 و40) وعلي سلمان (52) وحسن معتوق (64). 

وكان النادي الافريقي تعادل في وقت سابق مع الفيصلي السعودي 2-2 في افتتاح مقابلات هذه المجموعة.

وتصدر النجمة اللبناني في اعقاب الجولة الاولى المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط متقدما على النادي الافريقي والفيصلي السعودي (1ن) والوئام الموريتاني (0ن).

ويتاهل متصدر المجموعة الى المسابقة النهائية حيث يلاقي في الدور الاول الاهلي المصري.

   - نتيجتا الجولة الاولى للمجموعة الاولى:

   الخميس 17 ماي

   النادي الافريقي - الفيصلي السعودي 2-2

   النجمة اللبناني - الوئام الموريتاني 4-0

   الترتيب

   1/ النجمة اللبناني 3 1

   2/ النادي الافريقي 1 1

   -/ الفيصلي السعودي 1 1

   4/ الوئام الموريتاني 0 1

   الأحد 20 ماي

   الفيصلي السعودي - النجمة اللبناني

   الوئام الموريتاني - النادي الأفريقي

   الأربعاء 23 ماي

   النجمة اللبناني - النادي الأفريقي

   الفيصلي السعودي - الوئام الموريتاني

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الأولى
تصفيات البطولة العربية للاندية: فوز عريض للنجمة اللبناني على الوئام الموريتاني 4-0
18 ماي 2018 | 00:26

حقق النجمة اللبناني فوزا عريضا على الوئام الموريتاني (4-0) مساء الخميس في جدة في الجولة الاولى للمجموعة الاولى من تصفيات البطولة العربية لكرة القدم.

وسجل اهداف الفريق اللبناني كل من محمود سبليني (15 و40) وعلي سلمان (52) وحسن معتوق (64). 

وكان النادي الافريقي تعادل في وقت سابق مع الفيصلي السعودي 2-2 في افتتاح مقابلات هذه المجموعة.

وتصدر النجمة اللبناني في اعقاب الجولة الاولى المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط متقدما على النادي الافريقي والفيصلي السعودي (1ن) والوئام الموريتاني (0ن).

ويتاهل متصدر المجموعة الى المسابقة النهائية حيث يلاقي في الدور الاول الاهلي المصري.

   - نتيجتا الجولة الاولى للمجموعة الاولى:

   الخميس 17 ماي

   النادي الافريقي - الفيصلي السعودي 2-2

   النجمة اللبناني - الوئام الموريتاني 4-0

   الترتيب

   1/ النجمة اللبناني 3 1

   2/ النادي الافريقي 1 1

   -/ الفيصلي السعودي 1 1

   4/ الوئام الموريتاني 0 1

   الأحد 20 ماي

   الفيصلي السعودي - النجمة اللبناني

   الوئام الموريتاني - النادي الأفريقي

   الأربعاء 23 ماي

   النجمة اللبناني - النادي الأفريقي

   الفيصلي السعودي - الوئام الموريتاني

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