تصفيات البطولة العربية للاندية: فوز عريض للنجمة اللبناني على الوئام الموريتاني 4-0

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حقق النجمة اللبناني فوزا عريضا على الوئام الموريتاني (4-0) مساء الخميس في جدة في الجولة الاولى للمجموعة الاولى من تصفيات البطولة العربية لكرة القدم.
وسجل اهداف الفريق اللبناني كل من محمود سبليني (15 و40) وعلي سلمان (52) وحسن معتوق (64).
وكان النادي الافريقي تعادل في وقت سابق مع الفيصلي السعودي 2-2 في افتتاح مقابلات هذه المجموعة.
وتصدر النجمة اللبناني في اعقاب الجولة الاولى المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط متقدما على النادي الافريقي والفيصلي السعودي (1ن) والوئام الموريتاني (0ن).
ويتاهل متصدر المجموعة الى المسابقة النهائية حيث يلاقي في الدور الاول الاهلي المصري.
- نتيجتا الجولة الاولى للمجموعة الاولى:
الخميس 17 ماي
النادي الافريقي - الفيصلي السعودي 2-2
النجمة اللبناني - الوئام الموريتاني 4-0
الترتيب
1/ النجمة اللبناني 3 1
2/ النادي الافريقي 1 1
-/ الفيصلي السعودي 1 1
4/ الوئام الموريتاني 0 1
الأحد 20 ماي
الفيصلي السعودي - النجمة اللبناني
الوئام الموريتاني - النادي الأفريقي
الأربعاء 23 ماي
النجمة اللبناني - النادي الأفريقي
الفيصلي السعودي - الوئام الموريتاني
حقق النجمة اللبناني فوزا عريضا على الوئام الموريتاني (4-0) مساء الخميس في جدة في الجولة الاولى للمجموعة الاولى من تصفيات البطولة العربية لكرة القدم.
وسجل اهداف الفريق اللبناني كل من محمود سبليني (15 و40) وعلي سلمان (52) وحسن معتوق (64).
وكان النادي الافريقي تعادل في وقت سابق مع الفيصلي السعودي 2-2 في افتتاح مقابلات هذه المجموعة.
وتصدر النجمة اللبناني في اعقاب الجولة الاولى المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط متقدما على النادي الافريقي والفيصلي السعودي (1ن) والوئام الموريتاني (0ن).
ويتاهل متصدر المجموعة الى المسابقة النهائية حيث يلاقي في الدور الاول الاهلي المصري.
- نتيجتا الجولة الاولى للمجموعة الاولى:
الخميس 17 ماي
النادي الافريقي - الفيصلي السعودي 2-2
النجمة اللبناني - الوئام الموريتاني 4-0
الترتيب
1/ النجمة اللبناني 3 1
2/ النادي الافريقي 1 1
-/ الفيصلي السعودي 1 1
4/ الوئام الموريتاني 0 1
الأحد 20 ماي
الفيصلي السعودي - النجمة اللبناني
الوئام الموريتاني - النادي الأفريقي
الأربعاء 23 ماي
النجمة اللبناني - النادي الأفريقي
الفيصلي السعودي - الوئام الموريتاني
-
01:48الطلاق ممنوع في رمضان !
18 ماي 2018
-
01:42أطول ساعات صيام في الدول العربية
18 ماي 2018
-
01:36بالأرقام.. ماذا قدم كريستيانو رونالدو وصلاح قبل موقعة كييف؟
18 ماي 2018
-
01:17المنستير: تطور عدد الوافدين بنسبة 10 فاصل 6 في المائة
18 ماي 2018
-
00:57قليبية: كارثة بيية تهدد الثروة السمكية والاهالي يطالبون بتدخل عاحل
18 ماي 2018
-
00:45السيسي يصدر قرارا جمهوريا بزواج مصري من شابة سورية
18 ماي 2018
-
00:41صفاقس: وفاة 4 اشخاص في حادث مرور مريع
18 ماي 2018
-
00:32السعودية تطلب من السعوديات والمواطنات استبدال رخص القيادة
18 ماي 2018
-
-
00:04الصادق السالمي يدير اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
23:44السند: امراة في العقد الخامس تنتحر شنقا
17 ماي 2018
-
23:24ماذا في لقاء ماجدولين الشارني بوديع الجريء؟
17 ماي 2018
-
23:00شاهد فستان ممثلة هندية أذهل الجميع بمهرجان "كان"
17 ماي 2018
-
22:41الاتحاد الأوروبي يبدأ الجمعة تفعيل قانون يحمي شركاته من عقوبات إيران
17 ماي 2018
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018