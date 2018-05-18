الصادق السالمي يدير اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة

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سيتولى الحكم الصادق السالمي ادارة المباراة الفاصلة من اجل البقاء او الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة غدا الجمعة بملعب رادس بداية من الساعة العاشرة ليلا.

وسيساعد السالمي في ادارة هذه المباراة كل من جمال الدرعي ومحمد بكير.

وكان اتحاد بن قردان انهى بطولة الرابطة المحترفة الاولى في المركز الثاني عشر فيما حل فريق قوافل قفصة في المركز الثالث لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة الثانية.

ويذكر انه في صورة انتهاء المباراة الفاصلة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز.