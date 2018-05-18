الصادق السالمي يدير اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة

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سيتولى الحكم الصادق السالمي ادارة المباراة الفاصلة من اجل البقاء او الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة غدا الجمعة بملعب رادس بداية من الساعة العاشرة ليلا.
وسيساعد السالمي في ادارة هذه المباراة كل من جمال الدرعي ومحمد بكير.
وكان اتحاد بن قردان انهى بطولة الرابطة المحترفة الاولى في المركز الثاني عشر فيما حل فريق قوافل قفصة في المركز الثالث لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة الثانية.
ويذكر انه في صورة انتهاء المباراة الفاصلة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز.
سيتولى الحكم الصادق السالمي ادارة المباراة الفاصلة من اجل البقاء او الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم التي ستجمع بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة غدا الجمعة بملعب رادس بداية من الساعة العاشرة ليلا.
وسيساعد السالمي في ادارة هذه المباراة كل من جمال الدرعي ومحمد بكير.
وكان اتحاد بن قردان انهى بطولة الرابطة المحترفة الاولى في المركز الثاني عشر فيما حل فريق قوافل قفصة في المركز الثالث لمرحلة التتويج لبطولة الرابطة الثانية.
ويذكر انه في صورة انتهاء المباراة الفاصلة بالتعادل يتم اللجوء مباشرة الى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز.
-
00:04الصادق السالمي يدير اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
23:44السند: امراة في العقد الخامس تنتحر شنقا
17 ماي 2018
-
23:24ماذا في لقاء ماجدولين الشارني بوديع الجريء؟
17 ماي 2018
-
23:00شاهد فستان ممثلة هندية أذهل الجميع بمهرجان "كان"
17 ماي 2018
-
22:41الاتحاد الأوروبي يبدأ الجمعة تفعيل قانون يحمي شركاته من عقوبات إيران
17 ماي 2018
-
22:26المنتخب الوطني لكرة القدم: التحاق صابر خليفة وغيلان الشعلالي بالمجموعة
17 ماي 2018
-
21:47النادي الإفريقي يكتفي بالتعادل أمام الفيصلي السعودي
17 ماي 2018
-
21:25إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو)
17 ماي 2018
-
21:14نابل: الانطلاق في توزيع مساعدات عينية ومادية لمستحقيها
17 ماي 2018
-
20:52المنستير: توفير 2400 لتر من الزيت النباتي وطن واحد من السكر المدعمين
17 ماي 2018
-
20:41فلسطين: الطلاق ممنوع في رمضان
17 ماي 2018
-
18:58مدافع الترجي مطلوب في الدوري القطري
17 ماي 2018
-
-
18:26علماء روس يبتكرون دواء يدمر الخلايا السرطانية مباشرة
17 ماي 2018
-
18:19المرزوقي يستقيل من رئاسة مستقبل قابس
17 ماي 2018
-
-
17:46محكمة الاستئناف تبر ئ ثلاثة من وزراء بن علي
17 ماي 2018
-
17:30وذرف: جرار يقتل تلميذا أمام احدى المدارس
17 ماي 2018
-
17:13هذا ما فعله محامي ترامب مع قطر
17 ماي 2018
-
16:57زيدان يوجه صفعة لغاريث بيل
17 ماي 2018