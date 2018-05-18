ارتفاع في ارباح مخابر «يونيماد»

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حققت النتيجة الصافية لمخابر «يونيماد» لكامل سنة 2017 زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2016 لتصل الى قيمة 12,5 مليون دينار. وبلغ رقم اعمال الشركة مستوى 70 مليون دينار مقابل 65 م د في 2016. وتم تحقيق 63 بالمائة من هذا الرقم على مستوى السوق المحلية والنسبة المتبقية بفضل التصدير. وتجاوزت الاستثمارات بالنسبة للسنة نفسها 14 م د مقابل 8,4 م د في سنة 2016 واقتنت الشركة خلال سنة 2017 آلات جديدة للانتاج الى جانب القيام باشغال بناء اجنحة جديدة بقيمة استثمارية وصلت الى 10,4 م د.
حققت النتيجة الصافية لمخابر «يونيماد» لكامل سنة 2017 زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2016 لتصل الى قيمة 12,5 مليون دينار. وبلغ رقم اعمال الشركة مستوى 70 مليون دينار مقابل 65 م د في 2016. وتم تحقيق 63 بالمائة من هذا الرقم على مستوى السوق المحلية والنسبة المتبقية بفضل التصدير. وتجاوزت الاستثمارات بالنسبة للسنة نفسها 14 م د مقابل 8,4 م د في سنة 2016 واقتنت الشركة خلال سنة 2017 آلات جديدة للانتاج الى جانب القيام باشغال بناء اجنحة جديدة بقيمة استثمارية وصلت الى 10,4 م د.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-