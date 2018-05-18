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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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ارتفاع في ارباح مخابر «يونيماد»
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الإقتصادي
ارتفاع في ارباح مخابر «يونيماد»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

حققت النتيجة الصافية لمخابر «يونيماد» لكامل سنة 2017 زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2016 لتصل الى قيمة 12,5 مليون دينار. وبلغ رقم اعمال الشركة مستوى 70 مليون دينار مقابل 65 م د في 2016. وتم تحقيق 63 بالمائة من هذا الرقم على مستوى السوق المحلية والنسبة المتبقية بفضل التصدير. وتجاوزت الاستثمارات بالنسبة للسنة نفسها 14 م د مقابل 8,4 م د في سنة 2016 واقتنت الشركة خلال سنة 2017 آلات جديدة للانتاج الى جانب القيام باشغال بناء اجنحة جديدة بقيمة استثمارية وصلت الى 10,4 م د.

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الإقتصادي
ارتفاع في ارباح مخابر «يونيماد»
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

حققت النتيجة الصافية لمخابر «يونيماد» لكامل سنة 2017 زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2016 لتصل الى قيمة 12,5 مليون دينار. وبلغ رقم اعمال الشركة مستوى 70 مليون دينار مقابل 65 م د في 2016. وتم تحقيق 63 بالمائة من هذا الرقم على مستوى السوق المحلية والنسبة المتبقية بفضل التصدير. وتجاوزت الاستثمارات بالنسبة للسنة نفسها 14 م د مقابل 8,4 م د في سنة 2016 واقتنت الشركة خلال سنة 2017 آلات جديدة للانتاج الى جانب القيام باشغال بناء اجنحة جديدة بقيمة استثمارية وصلت الى 10,4 م د.

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المزيد >>
رقم اليوم
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي كمية القوارص التي تصدرها تونس من مجمل الانتاج الوطني من هذه الثمار وقد تراجعت الصادرات من 28 الف طن خلال...
المزيد >>
ناهزت كلفته 16 مليون دينار:افتتاح أوّل مسلخ مطابق للمواصفات التونسية والأوروبية بالمهدية
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت مدينة أولاد الشامخ من ولاية المهدية مؤخرا افتتاح أول مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على شهادة المصادقة...
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المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
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