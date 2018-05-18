ارتفاع في ارباح مخابر «يونيماد»

حققت النتيجة الصافية لمخابر «يونيماد» لكامل سنة 2017 زيادة بنسبة 13 بالمائة مقارنة بسنة 2016 لتصل الى قيمة 12,5 مليون دينار. وبلغ رقم اعمال الشركة مستوى 70 مليون دينار مقابل 65 م د في 2016. وتم تحقيق 63 بالمائة من هذا الرقم على مستوى السوق المحلية والنسبة المتبقية بفضل التصدير. وتجاوزت الاستثمارات بالنسبة للسنة نفسها 14 م د مقابل 8,4 م د في سنة 2016 واقتنت الشركة خلال سنة 2017 آلات جديدة للانتاج الى جانب القيام باشغال بناء اجنحة جديدة بقيمة استثمارية وصلت الى 10,4 م د.