البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال إجتماعه الدوري، اول امس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير(5،75 بالمائة). وسجل المجلس تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع إذ بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل 2018 معدل 7,7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره. ولاحظ أن تواصل هذا النسق في تطور الأسعار من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة، التي يشهدها الاقتصاد الوطني.