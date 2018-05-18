البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية

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قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال إجتماعه الدوري، اول امس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير(5،75 بالمائة). وسجل المجلس تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع إذ بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل 2018 معدل 7,7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره. ولاحظ أن تواصل هذا النسق في تطور الأسعار من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة، التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال إجتماعه الدوري، اول امس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير(5،75 بالمائة). وسجل المجلس تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع إذ بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل 2018 معدل 7,7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره. ولاحظ أن تواصل هذا النسق في تطور الأسعار من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة، التي يشهدها الاقتصاد الوطني.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-