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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية
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الإقتصادي
البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال إجتماعه الدوري، اول امس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير(5،75 بالمائة). وسجل المجلس تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع إذ بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل 2018 معدل 7,7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره. ولاحظ أن تواصل هذا النسق في تطور الأسعار من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة، التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

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الإقتصادي
البنك المركزي يحافظ على نسبة الفائدة المديرية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

قرّر مجلس إدارة البنك المركزي، خلال إجتماعه الدوري، اول امس الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك دون تغيير(5،75 بالمائة). وسجل المجلس تواصل الضغوط التضخمية بنسق مرتفع إذ بلغت زيادة مِؤشر الأسعار عند الاستهلاك في موفى شهر أفريل 2018 معدل 7,7 بالمائة بحساب الانزلاق السنوي، وهو ما يستدعي مواصلة التركيز على المتابعة الدقيقة لمصادر التضخم، ومزيد اتساق السياسات الاقتصادية وتفعيل الآليات الملائمة للحد من مخاطره. ولاحظ أن تواصل هذا النسق في تطور الأسعار من شأنه أن يؤثر بصفة سلبية على الانتعاشة، التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

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ارتفاع في عائدات الشركات المدرجة ببورصة تونس
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تراجعت عائدات الشركات المدرجة ببورصة تونس، خلال الربع الاول من 2018، بنسبة 10،9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من...
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المؤتمر الوطني 16 للمنظمة الفلاحية بتوزر:اشعاع اقليمي و دولي
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
عقد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤتمر الوطني السادس عشر بمدينة توزر تحت شعار الفلاحة هي الحل وذلك...
المزيد >>
رقم اليوم
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي كمية القوارص التي تصدرها تونس من مجمل الانتاج الوطني من هذه الثمار وقد تراجعت الصادرات من 28 الف طن خلال...
المزيد >>
ناهزت كلفته 16 مليون دينار:افتتاح أوّل مسلخ مطابق للمواصفات التونسية والأوروبية بالمهدية
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت مدينة أولاد الشامخ من ولاية المهدية مؤخرا افتتاح أول مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على شهادة المصادقة...
المزيد >>
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النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
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