اتصالات تونس توزع جوائز مسابقة «مربوحة»

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نظمت اتصالات تونس مؤخرا حفل توزيع جوائز لفائدة الفائزين في مسابقة «مربوحة»،و الذين بلغ عددهم 44 شخصا. وقد وصلت القيمة الجمليّة للجوائز 425 ألف دينار تراوحت بين مبالغ مالية ورحلات الى روسيا وسيارات. وقد فاز 21 شخصا بمبلغ مالي قيمته بـ 3 آلاف دينار،و 4 أشخاص آخرين فازوا بمبلغ مالي قيمته 25 ألف دينار. كما تحصّل 3 فائزين على سيارات تبلغ قيمة الواحدة 33 الف دينار،اضافة الى سيارة بقيمة 40 ألف دينار. وفاز 15 شخصا برحلات الى روسيا لمدة أسبوع كامل لحضور مباراتي المنتخب الوطني خلال كأس العالم 2018.
نظمت اتصالات تونس مؤخرا حفل توزيع جوائز لفائدة الفائزين في مسابقة «مربوحة»،و الذين بلغ عددهم 44 شخصا. وقد وصلت القيمة الجمليّة للجوائز 425 ألف دينار تراوحت بين مبالغ مالية ورحلات الى روسيا وسيارات. وقد فاز 21 شخصا بمبلغ مالي قيمته بـ 3 آلاف دينار،و 4 أشخاص آخرين فازوا بمبلغ مالي قيمته 25 ألف دينار. كما تحصّل 3 فائزين على سيارات تبلغ قيمة الواحدة 33 الف دينار،اضافة الى سيارة بقيمة 40 ألف دينار. وفاز 15 شخصا برحلات الى روسيا لمدة أسبوع كامل لحضور مباراتي المنتخب الوطني خلال كأس العالم 2018.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-