اتصالات تونس توزع جوائز مسابقة «مربوحة»

نظمت اتصالات تونس مؤخرا حفل توزيع جوائز لفائدة الفائزين في مسابقة «مربوحة»،و الذين بلغ عددهم 44 شخصا. وقد وصلت القيمة الجمليّة للجوائز 425 ألف دينار تراوحت بين مبالغ مالية ورحلات الى روسيا وسيارات. وقد فاز 21 شخصا بمبلغ مالي قيمته بـ 3 آلاف دينار،و 4 أشخاص آخرين فازوا بمبلغ مالي قيمته 25 ألف دينار. كما تحصّل 3 فائزين على سيارات تبلغ قيمة الواحدة 33 الف دينار،اضافة الى سيارة بقيمة 40 ألف دينار. وفاز 15 شخصا برحلات الى روسيا لمدة أسبوع كامل لحضور مباراتي المنتخب الوطني خلال كأس العالم 2018.