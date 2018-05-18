ناهزت كلفته 16 مليون دينار:افتتاح أوّل مسلخ مطابق للمواصفات التونسية والأوروبية بالمهدية

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شهدت مدينة أولاد الشامخ من ولاية المهدية مؤخرا افتتاح أول مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على شهادة المصادقة الصحّية وفق المواصفات التونسية، والأوروبية.
ويعمل مسلخ اللحوم الحمراء بأولاد الشامخ الذي ناهزت كلفته 16 مليون دينار بالشراكة بين القطاعين الخاص، والعام وفق منظومة متطوّرة، ومتكاملة لعمليات الذّبح، والسّلخ، والنقل حسب الشروط الصحية الضرورية سيمكّنه من تغطية حاجيات ولاية المهدية التي تفتقد مسالخ مراقبة، وتعاني من ظاهرة الذبح العشوائي، إضافة إلى حاجيات ولايتي المنستير، وسوسة من اللحوم الحمراء مع إمكانية التصدير إلى الخارج في مرحلة لاحقة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمسلخ الجديد حوالي 4500 طن من اللحوم الحمراء في السنة أي ما يعادل ألفي رأس من العجول في الشهر، حيث تم تخصيص ضيعة تبعد حوالي 15 كيلومترا عن المسلخ بمساحة تقارب 27 هكتارا لتربية الخرفان، وتسمين العجول، كما ساهمت هذه المؤسسة المحدثة في توفير 60 موطن شغل مباشر، و120 موطن شغل غير مباشر، ومن المنتظر أن تستوعب أعدادا أخرى من العملة، والموظفين مع تطور المشروع، وارتفاع طاقته الانتاجية في أفق السنوات القليلة المقبلة.
شهدت مدينة أولاد الشامخ من ولاية المهدية مؤخرا افتتاح أول مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على شهادة المصادقة الصحّية وفق المواصفات التونسية، والأوروبية.
ويعمل مسلخ اللحوم الحمراء بأولاد الشامخ الذي ناهزت كلفته 16 مليون دينار بالشراكة بين القطاعين الخاص، والعام وفق منظومة متطوّرة، ومتكاملة لعمليات الذّبح، والسّلخ، والنقل حسب الشروط الصحية الضرورية سيمكّنه من تغطية حاجيات ولاية المهدية التي تفتقد مسالخ مراقبة، وتعاني من ظاهرة الذبح العشوائي، إضافة إلى حاجيات ولايتي المنستير، وسوسة من اللحوم الحمراء مع إمكانية التصدير إلى الخارج في مرحلة لاحقة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمسلخ الجديد حوالي 4500 طن من اللحوم الحمراء في السنة أي ما يعادل ألفي رأس من العجول في الشهر، حيث تم تخصيص ضيعة تبعد حوالي 15 كيلومترا عن المسلخ بمساحة تقارب 27 هكتارا لتربية الخرفان، وتسمين العجول، كما ساهمت هذه المؤسسة المحدثة في توفير 60 موطن شغل مباشر، و120 موطن شغل غير مباشر، ومن المنتظر أن تستوعب أعدادا أخرى من العملة، والموظفين مع تطور المشروع، وارتفاع طاقته الانتاجية في أفق السنوات القليلة المقبلة.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-