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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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ناهزت كلفته 16 مليون دينار:افتتاح أوّل مسلخ مطابق للمواصفات التونسية والأوروبية بالمهدية
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الإقتصادي
ناهزت كلفته 16 مليون دينار:افتتاح أوّل مسلخ مطابق للمواصفات التونسية والأوروبية بالمهدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

شهدت مدينة أولاد الشامخ من ولاية المهدية مؤخرا افتتاح أول مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على شهادة المصادقة الصحّية وفق المواصفات التونسية، والأوروبية.
ويعمل مسلخ اللحوم الحمراء بأولاد الشامخ الذي ناهزت كلفته 16 مليون دينار بالشراكة بين القطاعين الخاص، والعام وفق منظومة متطوّرة، ومتكاملة لعمليات الذّبح، والسّلخ، والنقل حسب الشروط الصحية الضرورية سيمكّنه من تغطية حاجيات ولاية المهدية التي تفتقد مسالخ مراقبة، وتعاني من ظاهرة الذبح العشوائي، إضافة إلى حاجيات ولايتي المنستير، وسوسة من اللحوم الحمراء مع إمكانية التصدير إلى الخارج في مرحلة لاحقة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمسلخ الجديد حوالي 4500 طن من اللحوم الحمراء في السنة أي ما يعادل ألفي رأس من العجول في الشهر، حيث تم تخصيص ضيعة تبعد حوالي 15 كيلومترا عن المسلخ بمساحة تقارب 27 هكتارا لتربية الخرفان، وتسمين العجول، كما ساهمت هذه المؤسسة المحدثة في توفير 60 موطن شغل مباشر، و120 موطن شغل غير مباشر، ومن المنتظر أن تستوعب أعدادا أخرى من العملة، والموظفين مع تطور المشروع، وارتفاع طاقته الانتاجية في أفق السنوات القليلة المقبلة.

أنور الغريبي
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ناهزت كلفته 16 مليون دينار:افتتاح أوّل مسلخ مطابق للمواصفات التونسية والأوروبية بالمهدية
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت مدينة أولاد الشامخ من ولاية المهدية مؤخرا افتتاح أول مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على شهادة المصادقة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الإقتصادي
ناهزت كلفته 16 مليون دينار:افتتاح أوّل مسلخ مطابق للمواصفات التونسية والأوروبية بالمهدية
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

شهدت مدينة أولاد الشامخ من ولاية المهدية مؤخرا افتتاح أول مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على شهادة المصادقة الصحّية وفق المواصفات التونسية، والأوروبية.
ويعمل مسلخ اللحوم الحمراء بأولاد الشامخ الذي ناهزت كلفته 16 مليون دينار بالشراكة بين القطاعين الخاص، والعام وفق منظومة متطوّرة، ومتكاملة لعمليات الذّبح، والسّلخ، والنقل حسب الشروط الصحية الضرورية سيمكّنه من تغطية حاجيات ولاية المهدية التي تفتقد مسالخ مراقبة، وتعاني من ظاهرة الذبح العشوائي، إضافة إلى حاجيات ولايتي المنستير، وسوسة من اللحوم الحمراء مع إمكانية التصدير إلى الخارج في مرحلة لاحقة.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمسلخ الجديد حوالي 4500 طن من اللحوم الحمراء في السنة أي ما يعادل ألفي رأس من العجول في الشهر، حيث تم تخصيص ضيعة تبعد حوالي 15 كيلومترا عن المسلخ بمساحة تقارب 27 هكتارا لتربية الخرفان، وتسمين العجول، كما ساهمت هذه المؤسسة المحدثة في توفير 60 موطن شغل مباشر، و120 موطن شغل غير مباشر، ومن المنتظر أن تستوعب أعدادا أخرى من العملة، والموظفين مع تطور المشروع، وارتفاع طاقته الانتاجية في أفق السنوات القليلة المقبلة.

أنور الغريبي
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18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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رقم اليوم
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي كمية القوارص التي تصدرها تونس من مجمل الانتاج الوطني من هذه الثمار وقد تراجعت الصادرات من 28 الف طن خلال...
المزيد >>
ناهزت كلفته 16 مليون دينار:افتتاح أوّل مسلخ مطابق للمواصفات التونسية والأوروبية بالمهدية
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت مدينة أولاد الشامخ من ولاية المهدية مؤخرا افتتاح أول مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على شهادة المصادقة...
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النوري الصل
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المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
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