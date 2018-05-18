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5 بالمائة
هي كمية القوارص التي تصدرها تونس من مجمل الانتاج الوطني من هذه الثمار وقد تراجعت الصادرات من 28 الف طن خلال سنة 2008 الى أقل من 19 الف طن سنة 2017 حسب ما تم التاكيد عليه في ورشة عمل انتظمت بتونس لتقديم دراسة تقييمية حول تاثير مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق « الاليكا « على قطاع القوارص في تونس وتمت الاشارة الى ان الصادرات التونسية في هذا القطاع محدودة جدا اذ اننا لا نصدر فعليا سوى منتوج واحد وهو البرتقال المالطي.
5 بالمائة
هي كمية القوارص التي تصدرها تونس من مجمل الانتاج الوطني من هذه الثمار وقد تراجعت الصادرات من 28 الف طن خلال سنة 2008 الى أقل من 19 الف طن سنة 2017 حسب ما تم التاكيد عليه في ورشة عمل انتظمت بتونس لتقديم دراسة تقييمية حول تاثير مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق « الاليكا « على قطاع القوارص في تونس وتمت الاشارة الى ان الصادرات التونسية في هذا القطاع محدودة جدا اذ اننا لا نصدر فعليا سوى منتوج واحد وهو البرتقال المالطي.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-