رقم اليوم

5 بالمائة

هي كمية القوارص التي تصدرها تونس من مجمل الانتاج الوطني من هذه الثمار وقد تراجعت الصادرات من 28 الف طن خلال سنة 2008 الى أقل من 19 الف طن سنة 2017 حسب ما تم التاكيد عليه في ورشة عمل انتظمت بتونس لتقديم دراسة تقييمية حول تاثير مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق « الاليكا « على قطاع القوارص في تونس وتمت الاشارة الى ان الصادرات التونسية في هذا القطاع محدودة جدا اذ اننا لا نصدر فعليا سوى منتوج واحد وهو البرتقال المالطي.