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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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الإقتصادي
رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

5 بالمائة
هي كمية القوارص التي تصدرها تونس من مجمل الانتاج الوطني من هذه الثمار وقد تراجعت الصادرات من 28 الف طن خلال سنة 2008 الى أقل من 19 الف طن سنة 2017 حسب ما تم التاكيد عليه في ورشة عمل انتظمت بتونس لتقديم دراسة تقييمية حول تاثير مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق « الاليكا « على قطاع القوارص في تونس وتمت الاشارة الى ان  الصادرات التونسية في هذا القطاع محدودة جدا اذ اننا لا نصدر فعليا سوى منتوج واحد وهو البرتقال المالطي.

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الإقتصادي
رقم اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

5 بالمائة
هي كمية القوارص التي تصدرها تونس من مجمل الانتاج الوطني من هذه الثمار وقد تراجعت الصادرات من 28 الف طن خلال سنة 2008 الى أقل من 19 الف طن سنة 2017 حسب ما تم التاكيد عليه في ورشة عمل انتظمت بتونس لتقديم دراسة تقييمية حول تاثير مشروع اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق « الاليكا « على قطاع القوارص في تونس وتمت الاشارة الى ان  الصادرات التونسية في هذا القطاع محدودة جدا اذ اننا لا نصدر فعليا سوى منتوج واحد وهو البرتقال المالطي.

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18 ماي 2018 السّاعة 21:00
عقد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤتمر الوطني السادس عشر بمدينة توزر تحت شعار الفلاحة هي الحل وذلك...
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رقم اليوم
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي كمية القوارص التي تصدرها تونس من مجمل الانتاج الوطني من هذه الثمار وقد تراجعت الصادرات من 28 الف طن خلال...
المزيد >>
ناهزت كلفته 16 مليون دينار:افتتاح أوّل مسلخ مطابق للمواصفات التونسية والأوروبية بالمهدية
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت مدينة أولاد الشامخ من ولاية المهدية مؤخرا افتتاح أول مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على شهادة المصادقة...
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النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
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