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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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المؤتمر الوطني 16 للمنظمة الفلاحية بتوزر:اشعاع اقليمي و دولي
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الإقتصادي
المؤتمر الوطني 16 للمنظمة الفلاحية بتوزر:اشعاع اقليمي و دولي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

عقد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤتمر الوطني السادس عشر بمدينة توزر تحت شعار الفلاحة هي الحل وذلك خلال الفترة ما بين 8 و11 ماي الجاري بحضور أعداد كبرى من نظراء هذه المنظمة من الفلاحين و البحارة و أشرف على الافتتاح السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة. وتم التاكيد على أهم ما تحقق في العهدة السابقة بالنسبة للمنظمة في حد ذاتها منها السعي إلى التعجيل بتسوية الوضعية الادارية للعديد من الأعوان و الاطارات العامة بالمنظمة وذلك من خلال حسن تطبيق النظام الاساسي و تفعيل الزيادات المقررة في الاجور حتى يكون المناخ الاجتماعي ملائما للرفع من الانتاج و تحسين المردودية وتحسين المنافع المقدمة لهم في اطار التغطية الاجتماعية من خلال الترفيع في سقف المساعدات المسندة غند الوفاة أو المرض أو الزواج أو لاسناد منح في حالة التقاعد . وحول المجهود الوطني للتشغيل حرص الاتحاد على المساهمة في ذلك من خلال المساهمة في تشغيل حاملي الشهائد العليا و تم تنفيذ منذ سنة 2013 اتفاقية مبرمة مع وزارة التكوين المهني و التشغيل وتمكين عدد من هؤولاء اجراء تربص بسنتين مع تكفل الدولة بالمساهمة في أنظمة التغطية الاجتماعية و لذلك بلغ عدد أعوان الاتحاد لحد هذه السنة 209 اعوان و ذلك بعد أن أحيل على التقاعد 16 عونا . كما تميز نشاط المنظمة الفلاحية على مستوى العلاقات الخارجية و التعاون الدولي بالكثافة و التنوع في المستوى المغاربي و العربي و الأوروبي و الإفريقي و الدولي وحضرت بفاعلية للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في بلادنا الى جانب الخصوصيات المميزة لمنتوجاتنا وتركزت أهم محطات نشاطها على الصعيد الخارجي على مستوى المنظمة العالمية للفلاحين و الجلسات العامة للجنة الامن الغذائي العالمي و المنظمة الافريقية للفلاحين و الاتحاد العام للفلاحين و التعاونيين الزراعيين العرب والاتحاد المغاربي و شمال افريقيا للفلاحين و المشاركة في القمة العالمية للتغيرات المناخية الى جانب زيارة الصالونات والمعارض المختصة و المشاركة في مختلف اللجان ذات البعد الدولي ويلعب اتحاد الفلاحين دورا بارزا في تجميع المنظمات الفلاحية من مختلف دول العالم بما يتيح فرص تبادل الافكار.

المنصف الدايخ
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الإقتصادي
المؤتمر الوطني 16 للمنظمة الفلاحية بتوزر:اشعاع اقليمي و دولي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

عقد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤتمر الوطني السادس عشر بمدينة توزر تحت شعار الفلاحة هي الحل وذلك خلال الفترة ما بين 8 و11 ماي الجاري بحضور أعداد كبرى من نظراء هذه المنظمة من الفلاحين و البحارة و أشرف على الافتتاح السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة. وتم التاكيد على أهم ما تحقق في العهدة السابقة بالنسبة للمنظمة في حد ذاتها منها السعي إلى التعجيل بتسوية الوضعية الادارية للعديد من الأعوان و الاطارات العامة بالمنظمة وذلك من خلال حسن تطبيق النظام الاساسي و تفعيل الزيادات المقررة في الاجور حتى يكون المناخ الاجتماعي ملائما للرفع من الانتاج و تحسين المردودية وتحسين المنافع المقدمة لهم في اطار التغطية الاجتماعية من خلال الترفيع في سقف المساعدات المسندة غند الوفاة أو المرض أو الزواج أو لاسناد منح في حالة التقاعد . وحول المجهود الوطني للتشغيل حرص الاتحاد على المساهمة في ذلك من خلال المساهمة في تشغيل حاملي الشهائد العليا و تم تنفيذ منذ سنة 2013 اتفاقية مبرمة مع وزارة التكوين المهني و التشغيل وتمكين عدد من هؤولاء اجراء تربص بسنتين مع تكفل الدولة بالمساهمة في أنظمة التغطية الاجتماعية و لذلك بلغ عدد أعوان الاتحاد لحد هذه السنة 209 اعوان و ذلك بعد أن أحيل على التقاعد 16 عونا . كما تميز نشاط المنظمة الفلاحية على مستوى العلاقات الخارجية و التعاون الدولي بالكثافة و التنوع في المستوى المغاربي و العربي و الأوروبي و الإفريقي و الدولي وحضرت بفاعلية للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في بلادنا الى جانب الخصوصيات المميزة لمنتوجاتنا وتركزت أهم محطات نشاطها على الصعيد الخارجي على مستوى المنظمة العالمية للفلاحين و الجلسات العامة للجنة الامن الغذائي العالمي و المنظمة الافريقية للفلاحين و الاتحاد العام للفلاحين و التعاونيين الزراعيين العرب والاتحاد المغاربي و شمال افريقيا للفلاحين و المشاركة في القمة العالمية للتغيرات المناخية الى جانب زيارة الصالونات والمعارض المختصة و المشاركة في مختلف اللجان ذات البعد الدولي ويلعب اتحاد الفلاحين دورا بارزا في تجميع المنظمات الفلاحية من مختلف دول العالم بما يتيح فرص تبادل الافكار.

المنصف الدايخ
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18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تراجعت عائدات الشركات المدرجة ببورصة تونس، خلال الربع الاول من 2018، بنسبة 10،9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من...
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المؤتمر الوطني 16 للمنظمة الفلاحية بتوزر:اشعاع اقليمي و دولي
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
عقد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤتمر الوطني السادس عشر بمدينة توزر تحت شعار الفلاحة هي الحل وذلك...
المزيد >>
رقم اليوم
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
هي كمية القوارص التي تصدرها تونس من مجمل الانتاج الوطني من هذه الثمار وقد تراجعت الصادرات من 28 الف طن خلال...
المزيد >>
ناهزت كلفته 16 مليون دينار:افتتاح أوّل مسلخ مطابق للمواصفات التونسية والأوروبية بالمهدية
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
شهدت مدينة أولاد الشامخ من ولاية المهدية مؤخرا افتتاح أول مسلخ لحوم حمراء تونسي حاصل على شهادة المصادقة...
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النوري الصل
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