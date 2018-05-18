المؤتمر الوطني 16 للمنظمة الفلاحية بتوزر:اشعاع اقليمي و دولي

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عقد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤتمر الوطني السادس عشر بمدينة توزر تحت شعار الفلاحة هي الحل وذلك خلال الفترة ما بين 8 و11 ماي الجاري بحضور أعداد كبرى من نظراء هذه المنظمة من الفلاحين و البحارة و أشرف على الافتتاح السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة. وتم التاكيد على أهم ما تحقق في العهدة السابقة بالنسبة للمنظمة في حد ذاتها منها السعي إلى التعجيل بتسوية الوضعية الادارية للعديد من الأعوان و الاطارات العامة بالمنظمة وذلك من خلال حسن تطبيق النظام الاساسي و تفعيل الزيادات المقررة في الاجور حتى يكون المناخ الاجتماعي ملائما للرفع من الانتاج و تحسين المردودية وتحسين المنافع المقدمة لهم في اطار التغطية الاجتماعية من خلال الترفيع في سقف المساعدات المسندة غند الوفاة أو المرض أو الزواج أو لاسناد منح في حالة التقاعد . وحول المجهود الوطني للتشغيل حرص الاتحاد على المساهمة في ذلك من خلال المساهمة في تشغيل حاملي الشهائد العليا و تم تنفيذ منذ سنة 2013 اتفاقية مبرمة مع وزارة التكوين المهني و التشغيل وتمكين عدد من هؤولاء اجراء تربص بسنتين مع تكفل الدولة بالمساهمة في أنظمة التغطية الاجتماعية و لذلك بلغ عدد أعوان الاتحاد لحد هذه السنة 209 اعوان و ذلك بعد أن أحيل على التقاعد 16 عونا . كما تميز نشاط المنظمة الفلاحية على مستوى العلاقات الخارجية و التعاون الدولي بالكثافة و التنوع في المستوى المغاربي و العربي و الأوروبي و الإفريقي و الدولي وحضرت بفاعلية للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في بلادنا الى جانب الخصوصيات المميزة لمنتوجاتنا وتركزت أهم محطات نشاطها على الصعيد الخارجي على مستوى المنظمة العالمية للفلاحين و الجلسات العامة للجنة الامن الغذائي العالمي و المنظمة الافريقية للفلاحين و الاتحاد العام للفلاحين و التعاونيين الزراعيين العرب والاتحاد المغاربي و شمال افريقيا للفلاحين و المشاركة في القمة العالمية للتغيرات المناخية الى جانب زيارة الصالونات والمعارض المختصة و المشاركة في مختلف اللجان ذات البعد الدولي ويلعب اتحاد الفلاحين دورا بارزا في تجميع المنظمات الفلاحية من مختلف دول العالم بما يتيح فرص تبادل الافكار.
عقد الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري مؤتمر الوطني السادس عشر بمدينة توزر تحت شعار الفلاحة هي الحل وذلك خلال الفترة ما بين 8 و11 ماي الجاري بحضور أعداد كبرى من نظراء هذه المنظمة من الفلاحين و البحارة و أشرف على الافتتاح السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة. وتم التاكيد على أهم ما تحقق في العهدة السابقة بالنسبة للمنظمة في حد ذاتها منها السعي إلى التعجيل بتسوية الوضعية الادارية للعديد من الأعوان و الاطارات العامة بالمنظمة وذلك من خلال حسن تطبيق النظام الاساسي و تفعيل الزيادات المقررة في الاجور حتى يكون المناخ الاجتماعي ملائما للرفع من الانتاج و تحسين المردودية وتحسين المنافع المقدمة لهم في اطار التغطية الاجتماعية من خلال الترفيع في سقف المساعدات المسندة غند الوفاة أو المرض أو الزواج أو لاسناد منح في حالة التقاعد . وحول المجهود الوطني للتشغيل حرص الاتحاد على المساهمة في ذلك من خلال المساهمة في تشغيل حاملي الشهائد العليا و تم تنفيذ منذ سنة 2013 اتفاقية مبرمة مع وزارة التكوين المهني و التشغيل وتمكين عدد من هؤولاء اجراء تربص بسنتين مع تكفل الدولة بالمساهمة في أنظمة التغطية الاجتماعية و لذلك بلغ عدد أعوان الاتحاد لحد هذه السنة 209 اعوان و ذلك بعد أن أحيل على التقاعد 16 عونا . كما تميز نشاط المنظمة الفلاحية على مستوى العلاقات الخارجية و التعاون الدولي بالكثافة و التنوع في المستوى المغاربي و العربي و الأوروبي و الإفريقي و الدولي وحضرت بفاعلية للتعريف بفرص الاستثمار المتاحة في بلادنا الى جانب الخصوصيات المميزة لمنتوجاتنا وتركزت أهم محطات نشاطها على الصعيد الخارجي على مستوى المنظمة العالمية للفلاحين و الجلسات العامة للجنة الامن الغذائي العالمي و المنظمة الافريقية للفلاحين و الاتحاد العام للفلاحين و التعاونيين الزراعيين العرب والاتحاد المغاربي و شمال افريقيا للفلاحين و المشاركة في القمة العالمية للتغيرات المناخية الى جانب زيارة الصالونات والمعارض المختصة و المشاركة في مختلف اللجان ذات البعد الدولي ويلعب اتحاد الفلاحين دورا بارزا في تجميع المنظمات الفلاحية من مختلف دول العالم بما يتيح فرص تبادل الافكار.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-