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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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ارتفاع في عائدات الشركات المدرجة ببورصة تونس
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الإقتصادي
ارتفاع في عائدات الشركات المدرجة ببورصة تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

تراجعت عائدات الشركات المدرجة ببورصة تونس، خلال الربع الاول من 2018، بنسبة 10،9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017 لتبلغ 3،9 مليار دينار مقابل 3،5 م خلال الربع الاول من 2017، وفق بيانات نشرتها بورصة تونس للاوراق المالية. وكشفت بورصة تونس ان 72 بالمائة من الشركات المدرجة التي قدمت بياناتها للثلاثي الاول من 2018 ( 57 من 79 شركة مدرجة) اظهرت تحسنا في عائداتها مقارنة بنفس الفترة من 2017 .

واستحوذت الشركات التي تشكل توننداكس 20 والتي تمثل 65 بالمائة من العائدات الاجمالية على 2،5 مليار دينار وسجلت ارتفاعا بنسبة 11،9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017 .
وحقق 12 بنكا مدرجا ببورصة تونس ارتفاعا في ناتجه البنكي الخام بقيمة 957 مليون دينار مقابل 807 ملايين دينار خلال نفس الفترة من 2017 مما يشكل ارتفاعا بنسبة 18،7 بالمائة ونمت عائدات 7 شركات ايجار مالي بنسبة 25،1 بالمائة لتبلغ زهاء 103 ملايين دينار خلال الربع الاول من 2018 . وارتفعت عائدات شركات قطاع المواد الاستهلاكية (بولينا القابضة ودليس وشركة صنع المشروبات بتونس) بنسبة 12،11 بالمائة لتمر من 874 مليون دينار خلال الربع الاول من 2017 الى 780 مليون دينار خلال الربع الاول من 2018 . وتراجع رقم معاملات 4 شركات عاملة في توزيع السيارات بنسبة 20،22 بالمائة خلال الربع الاول من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 لتنحدر من 284 مليون دينار الى 227 مليون دينار. وارتفعت معاملات مونوبري والمغازة العامة بنسبة 3،5 بالمائة لتبلغ زهاء 337 مليون دينار مقابل 326 مليون دينار حققتها خلال الربع الاول من 2017 ونال قطاع الصناعات البترولية وصناعة الغاز اعلى الارتفاعات بنسبة 22،1 بالمائة متبوعا بالشركات المالية بنسبة 19،7 بالمائة مقابل تراجع عائدات قطاع الاتصالات بنسبة 26،7 بالمائة. «

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الإقتصادي
ارتفاع في عائدات الشركات المدرجة ببورصة تونس
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

تراجعت عائدات الشركات المدرجة ببورصة تونس، خلال الربع الاول من 2018، بنسبة 10،9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017 لتبلغ 3،9 مليار دينار مقابل 3،5 م خلال الربع الاول من 2017، وفق بيانات نشرتها بورصة تونس للاوراق المالية. وكشفت بورصة تونس ان 72 بالمائة من الشركات المدرجة التي قدمت بياناتها للثلاثي الاول من 2018 ( 57 من 79 شركة مدرجة) اظهرت تحسنا في عائداتها مقارنة بنفس الفترة من 2017 .

واستحوذت الشركات التي تشكل توننداكس 20 والتي تمثل 65 بالمائة من العائدات الاجمالية على 2،5 مليار دينار وسجلت ارتفاعا بنسبة 11،9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2017 .
وحقق 12 بنكا مدرجا ببورصة تونس ارتفاعا في ناتجه البنكي الخام بقيمة 957 مليون دينار مقابل 807 ملايين دينار خلال نفس الفترة من 2017 مما يشكل ارتفاعا بنسبة 18،7 بالمائة ونمت عائدات 7 شركات ايجار مالي بنسبة 25،1 بالمائة لتبلغ زهاء 103 ملايين دينار خلال الربع الاول من 2018 . وارتفعت عائدات شركات قطاع المواد الاستهلاكية (بولينا القابضة ودليس وشركة صنع المشروبات بتونس) بنسبة 12،11 بالمائة لتمر من 874 مليون دينار خلال الربع الاول من 2017 الى 780 مليون دينار خلال الربع الاول من 2018 . وتراجع رقم معاملات 4 شركات عاملة في توزيع السيارات بنسبة 20،22 بالمائة خلال الربع الاول من 2018 مقارنة بنفس الفترة من 2017 لتنحدر من 284 مليون دينار الى 227 مليون دينار. وارتفعت معاملات مونوبري والمغازة العامة بنسبة 3،5 بالمائة لتبلغ زهاء 337 مليون دينار مقابل 326 مليون دينار حققتها خلال الربع الاول من 2017 ونال قطاع الصناعات البترولية وصناعة الغاز اعلى الارتفاعات بنسبة 22،1 بالمائة متبوعا بالشركات المالية بنسبة 19،7 بالمائة مقابل تراجع عائدات قطاع الاتصالات بنسبة 26،7 بالمائة. «

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