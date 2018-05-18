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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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هدية غريبة من ماكرون للأمير هاري وخطيبته!
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العالمية
هدية غريبة من ماكرون للأمير هاري وخطيبته!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

مع اقتراب موعد زفافهما، يخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإهداء ولاعة جيمس بوند إلى الأمير هاري، بمناسبة زفافه المرتقب على خطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل. ونشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية تقريراً أكدت فيه أن تلك الولاعة ضمن مجموعة من أدوات العميل السري الشهير. ولفتت إلى أن هدية الرئيس الفرنسي تأتي بعد أسابيع على نجاح ماركل في إقناع خطيبها بالإقلاع عن التدخين. وذكرت شركة «إس تي دوبون» الفرنسية التراثية الفاخرة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أنها تعلن «بسرور أن مجموعتها (إس تي 007) ستكون الهدية الرسمية باسم فرنسا من الرئيس ماكرون إلى الأمير هاري».

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العالمية
هدية غريبة من ماكرون للأمير هاري وخطيبته!
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

مع اقتراب موعد زفافهما، يخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإهداء ولاعة جيمس بوند إلى الأمير هاري، بمناسبة زفافه المرتقب على خطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل. ونشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية تقريراً أكدت فيه أن تلك الولاعة ضمن مجموعة من أدوات العميل السري الشهير. ولفتت إلى أن هدية الرئيس الفرنسي تأتي بعد أسابيع على نجاح ماركل في إقناع خطيبها بالإقلاع عن التدخين. وذكرت شركة «إس تي دوبون» الفرنسية التراثية الفاخرة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أنها تعلن «بسرور أن مجموعتها (إس تي 007) ستكون الهدية الرسمية باسم فرنسا من الرئيس ماكرون إلى الأمير هاري».

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تدرس التصعيد في فلسطين:قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تعقد منظمة «التعاون الإسلامي» قمة طارئة اليوم الجمعة في إسطنبول بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان...
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لبحث مجزرة غزة وملف القدس:الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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