هدية غريبة من ماكرون للأمير هاري وخطيبته!

-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
مع اقتراب موعد زفافهما، يخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإهداء ولاعة جيمس بوند إلى الأمير هاري، بمناسبة زفافه المرتقب على خطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل. ونشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية تقريراً أكدت فيه أن تلك الولاعة ضمن مجموعة من أدوات العميل السري الشهير. ولفتت إلى أن هدية الرئيس الفرنسي تأتي بعد أسابيع على نجاح ماركل في إقناع خطيبها بالإقلاع عن التدخين. وذكرت شركة «إس تي دوبون» الفرنسية التراثية الفاخرة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أنها تعلن «بسرور أن مجموعتها (إس تي 007) ستكون الهدية الرسمية باسم فرنسا من الرئيس ماكرون إلى الأمير هاري».
مع اقتراب موعد زفافهما، يخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإهداء ولاعة جيمس بوند إلى الأمير هاري، بمناسبة زفافه المرتقب على خطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل. ونشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية تقريراً أكدت فيه أن تلك الولاعة ضمن مجموعة من أدوات العميل السري الشهير. ولفتت إلى أن هدية الرئيس الفرنسي تأتي بعد أسابيع على نجاح ماركل في إقناع خطيبها بالإقلاع عن التدخين. وذكرت شركة «إس تي دوبون» الفرنسية التراثية الفاخرة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أنها تعلن «بسرور أن مجموعتها (إس تي 007) ستكون الهدية الرسمية باسم فرنسا من الرئيس ماكرون إلى الأمير هاري».
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-