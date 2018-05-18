هدية غريبة من ماكرون للأمير هاري وخطيبته!

مع اقتراب موعد زفافهما، يخطط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإهداء ولاعة جيمس بوند إلى الأمير هاري، بمناسبة زفافه المرتقب على خطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل. ونشرت صحيفة «تلغراف» البريطانية تقريراً أكدت فيه أن تلك الولاعة ضمن مجموعة من أدوات العميل السري الشهير. ولفتت إلى أن هدية الرئيس الفرنسي تأتي بعد أسابيع على نجاح ماركل في إقناع خطيبها بالإقلاع عن التدخين. وذكرت شركة «إس تي دوبون» الفرنسية التراثية الفاخرة، التي تتخذ من لندن مقراً لها، أنها تعلن «بسرور أن مجموعتها (إس تي 007) ستكون الهدية الرسمية باسم فرنسا من الرئيس ماكرون إلى الأمير هاري».