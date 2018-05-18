السفير الإسرائيلي يُهان في مطار تركيا

أظهرت مشاهد مصورّة بثتها وسائل إعلام تركية، تعرّض السفير الإسرائيلي “ايتان نئيه” للإهانة والتفتيش المذل خلال مغادرته اسطنبول عبر المطار الدولي.

وتعرض سفير “إسرائيل” لدى أنقرة، “ايتان نائيه”، الذي طرد من تركيا بعد قتل عدد من المتظاهرين في قطاع غزة، إلى تفتيشٍ أمنيٍ مذل في مطار إسطنبول، حيث طلب منه الحراس نزع حذائه وفتشوا ملابسه بشكل دقيق، وتم تصوير المشهد بصورة متعمدة من وسائل إعلام تركية.

وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن مشاهد تفتيش السفير الإسرائيلي في تركيا تثير الغضب، مما استلزم دعوة الرجل الثاني في السفارة التركية بـ”إسرائيل” لجلسة “توبيخ” في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية.