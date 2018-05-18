السفير الإسرائيلي يُهان في مطار تركيا

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أظهرت مشاهد مصورّة بثتها وسائل إعلام تركية، تعرّض السفير الإسرائيلي “ايتان نئيه” للإهانة والتفتيش المذل خلال مغادرته اسطنبول عبر المطار الدولي.
وتعرض سفير “إسرائيل” لدى أنقرة، “ايتان نائيه”، الذي طرد من تركيا بعد قتل عدد من المتظاهرين في قطاع غزة، إلى تفتيشٍ أمنيٍ مذل في مطار إسطنبول، حيث طلب منه الحراس نزع حذائه وفتشوا ملابسه بشكل دقيق، وتم تصوير المشهد بصورة متعمدة من وسائل إعلام تركية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن مشاهد تفتيش السفير الإسرائيلي في تركيا تثير الغضب، مما استلزم دعوة الرجل الثاني في السفارة التركية بـ”إسرائيل” لجلسة “توبيخ” في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية.
أظهرت مشاهد مصورّة بثتها وسائل إعلام تركية، تعرّض السفير الإسرائيلي “ايتان نئيه” للإهانة والتفتيش المذل خلال مغادرته اسطنبول عبر المطار الدولي.
وتعرض سفير “إسرائيل” لدى أنقرة، “ايتان نائيه”، الذي طرد من تركيا بعد قتل عدد من المتظاهرين في قطاع غزة، إلى تفتيشٍ أمنيٍ مذل في مطار إسطنبول، حيث طلب منه الحراس نزع حذائه وفتشوا ملابسه بشكل دقيق، وتم تصوير المشهد بصورة متعمدة من وسائل إعلام تركية.
وذكرت صحيفة “هآرتس” العبرية أن مشاهد تفتيش السفير الإسرائيلي في تركيا تثير الغضب، مما استلزم دعوة الرجل الثاني في السفارة التركية بـ”إسرائيل” لجلسة “توبيخ” في مقر وزارة الخارجية الإسرائيلية.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-