الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الجمعة 18 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بوتين يقود أول شاحنة تعبر على جسر يربط بلاده بالقرم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! استولى عليها من أصحابها في الخارج:«عقارات» شارع بورقيبة... اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو) جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
العالمية
بوتين يقود أول شاحنة تعبر على جسر يربط بلاده بالقرم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

قاد الرئيس فلاديمير بوتين شاحنة «كاماز» تقدمت قافلة من الشاحنات التي استخدمت في مشروع مد الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم وباقي أراضي روسيا بعد تدشينه اول امس.
وساق بوتين شاحنة «كاماز»، فخر صناعة السيارات الروسية، ليزيدها شهرة.
ويبلغ طول الجسر 19 كم ويعد أطول جسر في أوروبا، ويمتد فوق مضيق كيرتش الذي يربط بحر آزوف بالبحر الأسود. واستغرق تشييد الجسر، الذي بلغت كلفته 228 مليار روبل، أي زهاء 3.7 مليار دولار، نحو 3 سنوات وكان من المقرر الانتهاء من مدّه في نهاية 2018، لكن القائمين على تشييده أنجزوه قبل 6 أشهر من موعده محققين معجزة هندسية بامتياز.

تقرؤون أيضا
حدث اليوم:ردا على نقل السفارة الأمريكية:الصهاينة يتوقعون «انفجارا» كبيرا في فلسطين
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
حذرت مصادر أمنية إسرائيلية صهيونية من تداعيات تمكن الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة بغزة من اجتياز...
المزيد >>
تدرس التصعيد في فلسطين:قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تعقد منظمة «التعاون الإسلامي» قمة طارئة اليوم الجمعة في إسطنبول بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان...
المزيد >>
لبحث مجزرة غزة وملف القدس:الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
عقدت الجامعة العربية امس الخميس في القاهرة اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية لبحث القضية...
المزيد >>
مسلسل «الشروق» العربي و الدولي (2):القذافي... «الهارب من جهنم»!
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ المشهد الأول في قصته ، كانت كل المؤشرات تؤكد أننا ازاء شخصية استثنائية في كل شيء... كان الرجل أكبر من مجرد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
بوتين يقود أول شاحنة تعبر على جسر يربط بلاده بالقرم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

قاد الرئيس فلاديمير بوتين شاحنة «كاماز» تقدمت قافلة من الشاحنات التي استخدمت في مشروع مد الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم وباقي أراضي روسيا بعد تدشينه اول امس.
وساق بوتين شاحنة «كاماز»، فخر صناعة السيارات الروسية، ليزيدها شهرة.
ويبلغ طول الجسر 19 كم ويعد أطول جسر في أوروبا، ويمتد فوق مضيق كيرتش الذي يربط بحر آزوف بالبحر الأسود. واستغرق تشييد الجسر، الذي بلغت كلفته 228 مليار روبل، أي زهاء 3.7 مليار دولار، نحو 3 سنوات وكان من المقرر الانتهاء من مدّه في نهاية 2018، لكن القائمين على تشييده أنجزوه قبل 6 أشهر من موعده محققين معجزة هندسية بامتياز.

تقرؤون أيضا
حدث اليوم:ردا على نقل السفارة الأمريكية:الصهاينة يتوقعون «انفجارا» كبيرا في فلسطين
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
حذرت مصادر أمنية إسرائيلية صهيونية من تداعيات تمكن الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة بغزة من اجتياز...
المزيد >>
تدرس التصعيد في فلسطين:قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تعقد منظمة «التعاون الإسلامي» قمة طارئة اليوم الجمعة في إسطنبول بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان...
المزيد >>
لبحث مجزرة غزة وملف القدس:الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
عقدت الجامعة العربية امس الخميس في القاهرة اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية لبحث القضية...
المزيد >>
مسلسل «الشروق» العربي و الدولي (2):القذافي... «الهارب من جهنم»!
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
منذ المشهد الأول في قصته ، كانت كل المؤشرات تؤكد أننا ازاء شخصية استثنائية في كل شيء... كان الرجل أكبر من مجرد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
العاصمة: هرج وانفلات بشارع جون جوراس !! استولى عليها من أصحابها في الخارج:«عقارات» شارع بورقيبة... اقالة مديرة القناة الوطنية الاولى جريدة الشروق ليوم الخميس 17 ماي 2018 إقلاع عامودي أسطوري لطائرة "A350" (فيديو) جريدة الشروق ليوم الجمعة 18 ماي 2018 5 نصائح لمن يريد فقدان الوزن خلال شهر رمضان ريال مدريد يصارع عملاقي فرنسا وإنقلترا من أجل بوفون
﻿