بوتين يقود أول شاحنة تعبر على جسر يربط بلاده بالقرم

قاد الرئيس فلاديمير بوتين شاحنة «كاماز» تقدمت قافلة من الشاحنات التي استخدمت في مشروع مد الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم وباقي أراضي روسيا بعد تدشينه اول امس.

وساق بوتين شاحنة «كاماز»، فخر صناعة السيارات الروسية، ليزيدها شهرة.

ويبلغ طول الجسر 19 كم ويعد أطول جسر في أوروبا، ويمتد فوق مضيق كيرتش الذي يربط بحر آزوف بالبحر الأسود. واستغرق تشييد الجسر، الذي بلغت كلفته 228 مليار روبل، أي زهاء 3.7 مليار دولار، نحو 3 سنوات وكان من المقرر الانتهاء من مدّه في نهاية 2018، لكن القائمين على تشييده أنجزوه قبل 6 أشهر من موعده محققين معجزة هندسية بامتياز.