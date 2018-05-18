بوتين يقود أول شاحنة تعبر على جسر يربط بلاده بالقرم

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قاد الرئيس فلاديمير بوتين شاحنة «كاماز» تقدمت قافلة من الشاحنات التي استخدمت في مشروع مد الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم وباقي أراضي روسيا بعد تدشينه اول امس.
وساق بوتين شاحنة «كاماز»، فخر صناعة السيارات الروسية، ليزيدها شهرة.
ويبلغ طول الجسر 19 كم ويعد أطول جسر في أوروبا، ويمتد فوق مضيق كيرتش الذي يربط بحر آزوف بالبحر الأسود. واستغرق تشييد الجسر، الذي بلغت كلفته 228 مليار روبل، أي زهاء 3.7 مليار دولار، نحو 3 سنوات وكان من المقرر الانتهاء من مدّه في نهاية 2018، لكن القائمين على تشييده أنجزوه قبل 6 أشهر من موعده محققين معجزة هندسية بامتياز.
قاد الرئيس فلاديمير بوتين شاحنة «كاماز» تقدمت قافلة من الشاحنات التي استخدمت في مشروع مد الجسر الرابط بين شبه جزيرة القرم وباقي أراضي روسيا بعد تدشينه اول امس.
وساق بوتين شاحنة «كاماز»، فخر صناعة السيارات الروسية، ليزيدها شهرة.
ويبلغ طول الجسر 19 كم ويعد أطول جسر في أوروبا، ويمتد فوق مضيق كيرتش الذي يربط بحر آزوف بالبحر الأسود. واستغرق تشييد الجسر، الذي بلغت كلفته 228 مليار روبل، أي زهاء 3.7 مليار دولار، نحو 3 سنوات وكان من المقرر الانتهاء من مدّه في نهاية 2018، لكن القائمين على تشييده أنجزوه قبل 6 أشهر من موعده محققين معجزة هندسية بامتياز.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-