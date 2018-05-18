مطعم يزوّد زبائنه ببنادق لإبعاد النوارس عن موائدهم !

ابتكر مطعم مطل على واجهة مائية في مدينة بيرث الأسترالية طريقة لجعل زبائنه يتخلصون من إزعاج طيور النورس التي تحيط بموائدهم، بل وتحط عليها أحيانًا، إذ زود كل مائدة ببندقية مياه. وقال مالك مطعم (ثري شيتس) في عاصمة ولاية أستراليا الغربية، توبي إيفانز، إن مشكلة طيور النورس صارت مزعجة للغاية وكان من الضروري إيجاد طريقة للحفاظ على الزبائن الذين تشعرهم تلك الطيور بالخوف.

وقال إيفانز لتلفزيون (ناين نتوورك)، أمس الاول: “كان أمرًا سيئًا للغاية.. أعتقد أن هذا هو موعدها (الطيور) من كل عام.. صارت الآن مزعجة للغاية”.