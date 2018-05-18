مطعم يزوّد زبائنه ببنادق لإبعاد النوارس عن موائدهم !

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ابتكر مطعم مطل على واجهة مائية في مدينة بيرث الأسترالية طريقة لجعل زبائنه يتخلصون من إزعاج طيور النورس التي تحيط بموائدهم، بل وتحط عليها أحيانًا، إذ زود كل مائدة ببندقية مياه. وقال مالك مطعم (ثري شيتس) في عاصمة ولاية أستراليا الغربية، توبي إيفانز، إن مشكلة طيور النورس صارت مزعجة للغاية وكان من الضروري إيجاد طريقة للحفاظ على الزبائن الذين تشعرهم تلك الطيور بالخوف.
وقال إيفانز لتلفزيون (ناين نتوورك)، أمس الاول: “كان أمرًا سيئًا للغاية.. أعتقد أن هذا هو موعدها (الطيور) من كل عام.. صارت الآن مزعجة للغاية”.
ابتكر مطعم مطل على واجهة مائية في مدينة بيرث الأسترالية طريقة لجعل زبائنه يتخلصون من إزعاج طيور النورس التي تحيط بموائدهم، بل وتحط عليها أحيانًا، إذ زود كل مائدة ببندقية مياه. وقال مالك مطعم (ثري شيتس) في عاصمة ولاية أستراليا الغربية، توبي إيفانز، إن مشكلة طيور النورس صارت مزعجة للغاية وكان من الضروري إيجاد طريقة للحفاظ على الزبائن الذين تشعرهم تلك الطيور بالخوف.
وقال إيفانز لتلفزيون (ناين نتوورك)، أمس الاول: “كان أمرًا سيئًا للغاية.. أعتقد أن هذا هو موعدها (الطيور) من كل عام.. صارت الآن مزعجة للغاية”.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-