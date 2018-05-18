سجنوه 18 عاما.. ثم اكتشفوا المأسـاة

حصل رجل أمريكي يدعى جو بان، على براءته من جريمة قتل، بعد أن قضى 18 في السجن، وقد أدين بالجريمة حين كان عمره 14 سنة.

وانهار جا بان لحظة إعلان القاضية براءته من تهمة قتل حارس سجن، وقد دنا منها باكيا ليقبل يديها.

وأكدت القاضية، التي حكمت ببراءة جا بان أن ما وقع له، كان يجب أن لا يحدث، مشيرة إلى أن ذلك كان غير عادل.

وببراءة جو بان يظهر أن جريمة قتل حارس سجن التي أدين بسببها، تضاف إليها جريمة أخرى وهي أن بان قضى 18 عاما داخل زنزانة ولم يقترف ذنبا على ذلك، في الوقت الذي ينعم فيه القاتل الحقيقي بالحرية.