«سفينة نوح».. مخزن بــذور مخبــأ في القطب الشمـــــالي

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“قبو سفالبارد”، “قبو بذور القيامة”، و”سفينة نوح”، ثلاثة أسماء أطلقت على قبو للبذور العالمية الذي يضم نحو 900 ألف عينة من البذور، إذ يعمل القبو كمجمد طبيعي عميق لدعم البنوك الجينية في العالم عند الحاجة إليه. ويوجد المخزن الذي افتتحته النرويج في 26 فيفري 2008، في كهف أسفل جبل ناء بالدائرة القطبية الشمالية لتخزين بذور المحاصيل الزراعية العالمية، وتأمين الإمدادات الغذائية تحسبا لوقوع كوارث تتراوح ما بين الحرب النووية والاحتباس الحراري العالمي وغيرهما. ويقع قبو سفالبارد في إحدى قفار النرويج البيضاء بجزيرة اسمها سبيتسبيرجين تتبع أرخبيل سفالبارد.
“قبو سفالبارد”، “قبو بذور القيامة”، و”سفينة نوح”، ثلاثة أسماء أطلقت على قبو للبذور العالمية الذي يضم نحو 900 ألف عينة من البذور، إذ يعمل القبو كمجمد طبيعي عميق لدعم البنوك الجينية في العالم عند الحاجة إليه. ويوجد المخزن الذي افتتحته النرويج في 26 فيفري 2008، في كهف أسفل جبل ناء بالدائرة القطبية الشمالية لتخزين بذور المحاصيل الزراعية العالمية، وتأمين الإمدادات الغذائية تحسبا لوقوع كوارث تتراوح ما بين الحرب النووية والاحتباس الحراري العالمي وغيرهما. ويقع قبو سفالبارد في إحدى قفار النرويج البيضاء بجزيرة اسمها سبيتسبيرجين تتبع أرخبيل سفالبارد.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-