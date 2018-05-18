«سفينة نوح».. مخزن بــذور مخبــأ في القطب الشمـــــالي

“قبو سفالبارد”، “قبو بذور القيامة”، و”سفينة نوح”، ثلاثة أسماء أطلقت على قبو للبذور العالمية الذي يضم نحو 900 ألف عينة من البذور، إذ يعمل القبو كمجمد طبيعي عميق لدعم البنوك الجينية في العالم عند الحاجة إليه. ويوجد المخزن الذي افتتحته النرويج في 26 فيفري 2008، في كهف أسفل جبل ناء بالدائرة القطبية الشمالية لتخزين بذور المحاصيل الزراعية العالمية، وتأمين الإمدادات الغذائية تحسبا لوقوع كوارث تتراوح ما بين الحرب النووية والاحتباس الحراري العالمي وغيرهما. ويقع قبو سفالبارد في إحدى قفار النرويج البيضاء بجزيرة اسمها سبيتسبيرجين تتبع أرخبيل سفالبارد.