أزمة مرتقبة بين دمشق وباريس:الجيش السوري يحتجز 20 عسكريا فرنسيا

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دمشق ـ (وكالات)
يبدو أن أزمة مرتقبة ستحدث بين سوريا وفرنسا، على إثر إقدام الجيش السوري على احتجاز عدد من الجنود الفرنسيين.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن موقع «ميل رو» الروسي امس تأكيده تمكن الجيش السوري من احتجاز قناصة فرنسيين عند نقطة تفتيش تابعة لقواته في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، موضحة أن قافلة مؤلفة من 20 سيارة عسكرية دفع رباعي من طراز جيب تويوتا «لاندر كروزر 200» كانت تقل 60 عسكريا فرنسيا قادمة من العراق دخلت الأراضي السورية من جهة محافظة الحسكة.
وأشار الموقع الروسي إلى أن تلك القافلة العسكرية الفرنسية دخلت سوريا «ووصلت عن طريق الخطأ إلى نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري».
ولفت الموقع إلى أنه عند قيام عناصر الجيش السوري بتفتيش السيارات وجدوا في صناديقها بنادق قناصة وأجهزة تتبع حرارية ومعدات عسكرية أخرى.بدوره صرح قائد المجموعة الفرنسية عند استجوابه أنهم أتوا إلى سوريا لتقديم الدعم والمساعدة لـ»قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في حربها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي (المحظور في روسيا).
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي السورية، بحسب الموقع الروسي.
دمشق ـ (وكالات)
يبدو أن أزمة مرتقبة ستحدث بين سوريا وفرنسا، على إثر إقدام الجيش السوري على احتجاز عدد من الجنود الفرنسيين.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن موقع «ميل رو» الروسي امس تأكيده تمكن الجيش السوري من احتجاز قناصة فرنسيين عند نقطة تفتيش تابعة لقواته في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، موضحة أن قافلة مؤلفة من 20 سيارة عسكرية دفع رباعي من طراز جيب تويوتا «لاندر كروزر 200» كانت تقل 60 عسكريا فرنسيا قادمة من العراق دخلت الأراضي السورية من جهة محافظة الحسكة.
وأشار الموقع الروسي إلى أن تلك القافلة العسكرية الفرنسية دخلت سوريا «ووصلت عن طريق الخطأ إلى نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري».
ولفت الموقع إلى أنه عند قيام عناصر الجيش السوري بتفتيش السيارات وجدوا في صناديقها بنادق قناصة وأجهزة تتبع حرارية ومعدات عسكرية أخرى.بدوره صرح قائد المجموعة الفرنسية عند استجوابه أنهم أتوا إلى سوريا لتقديم الدعم والمساعدة لـ»قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في حربها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي (المحظور في روسيا).
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي السورية، بحسب الموقع الروسي.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-