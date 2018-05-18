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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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أزمة مرتقبة بين دمشق وباريس:الجيش السوري يحتجز 20 عسكريا فرنسيا
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أزمة مرتقبة بين دمشق وباريس:الجيش السوري يحتجز 20 عسكريا فرنسيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

دمشق ـ (وكالات)
يبدو أن أزمة مرتقبة ستحدث بين سوريا وفرنسا، على إثر إقدام الجيش السوري على احتجاز عدد من الجنود الفرنسيين.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن موقع «ميل رو» الروسي امس تأكيده تمكن الجيش السوري من احتجاز قناصة فرنسيين عند نقطة تفتيش تابعة لقواته في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، موضحة أن قافلة مؤلفة من 20 سيارة عسكرية دفع رباعي من طراز جيب تويوتا «لاندر كروزر 200» كانت تقل 60 عسكريا فرنسيا قادمة من العراق دخلت الأراضي السورية من جهة محافظة الحسكة.
وأشار الموقع الروسي إلى أن تلك القافلة العسكرية الفرنسية دخلت سوريا «ووصلت عن طريق الخطأ إلى نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري».
ولفت الموقع إلى أنه عند قيام عناصر الجيش السوري بتفتيش السيارات وجدوا في صناديقها بنادق قناصة وأجهزة تتبع حرارية ومعدات عسكرية أخرى.بدوره صرح قائد المجموعة الفرنسية عند استجوابه أنهم أتوا إلى سوريا لتقديم الدعم والمساعدة لـ»قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في حربها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي (المحظور في روسيا).
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي السورية، بحسب الموقع الروسي.

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العالمية
أزمة مرتقبة بين دمشق وباريس:الجيش السوري يحتجز 20 عسكريا فرنسيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

دمشق ـ (وكالات)
يبدو أن أزمة مرتقبة ستحدث بين سوريا وفرنسا، على إثر إقدام الجيش السوري على احتجاز عدد من الجنود الفرنسيين.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» الروسية، عن موقع «ميل رو» الروسي امس تأكيده تمكن الجيش السوري من احتجاز قناصة فرنسيين عند نقطة تفتيش تابعة لقواته في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد، موضحة أن قافلة مؤلفة من 20 سيارة عسكرية دفع رباعي من طراز جيب تويوتا «لاندر كروزر 200» كانت تقل 60 عسكريا فرنسيا قادمة من العراق دخلت الأراضي السورية من جهة محافظة الحسكة.
وأشار الموقع الروسي إلى أن تلك القافلة العسكرية الفرنسية دخلت سوريا «ووصلت عن طريق الخطأ إلى نقطة تفتيش تابعة للجيش السوري».
ولفت الموقع إلى أنه عند قيام عناصر الجيش السوري بتفتيش السيارات وجدوا في صناديقها بنادق قناصة وأجهزة تتبع حرارية ومعدات عسكرية أخرى.بدوره صرح قائد المجموعة الفرنسية عند استجوابه أنهم أتوا إلى سوريا لتقديم الدعم والمساعدة لـ»قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في حربها ضد تنظيم «داعش» الإرهابي (المحظور في روسيا).
الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها توثيق وجود عسكريين فرنسيين على الأراضي السورية، بحسب الموقع الروسي.

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