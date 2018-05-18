لبحث مجزرة غزة وملف القدس:الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا

القاهرة (وكالات)

عقدت الجامعة العربية امس الخميس في القاهرة اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية لبحث القضية الفلسطينية، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة الاثنين الماضي والتي أسفرت عن استشهاد العشرات.

وبحث الاجتماع الذي دعت له السعودية التي تتولى رئاسة القمة العربية حاليا «التحرك لمواجهة القرار غير القانوني، الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة»، وقد أجريت مراسم نقلها الاثنين الماضي.

وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية قال إن «الاجتماع من المنتظر أن يناقش الخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني»، مضيفا أن مجلس الجامعة العربية كلف الأمانة العامة بـ"إعداد خطة تحرك عربية للتعامل مع القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".