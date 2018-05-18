لبحث مجزرة غزة وملف القدس:الجامعة العربية تعقد اجتماعا طارئا

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القاهرة (وكالات)
عقدت الجامعة العربية امس الخميس في القاهرة اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية لبحث القضية الفلسطينية، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة الاثنين الماضي والتي أسفرت عن استشهاد العشرات.
وبحث الاجتماع الذي دعت له السعودية التي تتولى رئاسة القمة العربية حاليا «التحرك لمواجهة القرار غير القانوني، الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة»، وقد أجريت مراسم نقلها الاثنين الماضي.
وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية قال إن «الاجتماع من المنتظر أن يناقش الخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني»، مضيفا أن مجلس الجامعة العربية كلف الأمانة العامة بـ"إعداد خطة تحرك عربية للتعامل مع القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
القاهرة (وكالات)
عقدت الجامعة العربية امس الخميس في القاهرة اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية لبحث القضية الفلسطينية، بعد المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة الاثنين الماضي والتي أسفرت عن استشهاد العشرات.
وبحث الاجتماع الذي دعت له السعودية التي تتولى رئاسة القمة العربية حاليا «التحرك لمواجهة القرار غير القانوني، الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بنقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة»، وقد أجريت مراسم نقلها الاثنين الماضي.
وكان السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة العربية قال إن «الاجتماع من المنتظر أن يناقش الخروج بموقف عربي موحد ضد الجرائم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني»، مضيفا أن مجلس الجامعة العربية كلف الأمانة العامة بـ"إعداد خطة تحرك عربية للتعامل مع القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل".
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-