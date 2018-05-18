تدرس التصعيد في فلسطين:قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي

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أنقرة (وكالات)
تعقد منظمة «التعاون الإسلامي» قمة طارئة اليوم الجمعة في إسطنبول بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقادة الدول الإسلامية لبحث التصعيد الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.
ووجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم في اتصالات هاتفية أجرياها مع قادة الدول الإسلامية، الدعوة لهم لقمة إسلامية طارئة حول القدس.
وذكرت «الأناضول» التركية أن رئيسي وزراء قطر والجزائر أبلغا يلدريم بنيتهما المشاركة في القمة الطارئة، وأن يلدريم وجه دعوات حضور القمة لنظرائه في بنغلاديش والمغرب وباكستان. وقتل جيش الاحتلال 64 فلسطينيا وجرح نحو 2800 آخرين، ولا تزال حصيلة القتلى مرشحة للزيادة بسبب الإصابات الخطيرة بين الجرحى، إثر مواجهات وقعت بين الجنود الصهاينة ومواطني قطاع غزة على طول السياج الفاصل بين القطاع المحاصر والكيان الصهيوني خلال مشاركة آلاف الفلسطينيين في «مسيرة العودة الكبرى»، واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس.
أنقرة (وكالات)
تعقد منظمة «التعاون الإسلامي» قمة طارئة اليوم الجمعة في إسطنبول بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقادة الدول الإسلامية لبحث التصعيد الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.
ووجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم في اتصالات هاتفية أجرياها مع قادة الدول الإسلامية، الدعوة لهم لقمة إسلامية طارئة حول القدس.
وذكرت «الأناضول» التركية أن رئيسي وزراء قطر والجزائر أبلغا يلدريم بنيتهما المشاركة في القمة الطارئة، وأن يلدريم وجه دعوات حضور القمة لنظرائه في بنغلاديش والمغرب وباكستان. وقتل جيش الاحتلال 64 فلسطينيا وجرح نحو 2800 آخرين، ولا تزال حصيلة القتلى مرشحة للزيادة بسبب الإصابات الخطيرة بين الجرحى، إثر مواجهات وقعت بين الجنود الصهاينة ومواطني قطاع غزة على طول السياج الفاصل بين القطاع المحاصر والكيان الصهيوني خلال مشاركة آلاف الفلسطينيين في «مسيرة العودة الكبرى»، واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-