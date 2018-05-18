تدرس التصعيد في فلسطين:قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي

أنقرة (وكالات)

تعقد منظمة «التعاون الإسلامي» قمة طارئة اليوم الجمعة في إسطنبول بدعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقادة الدول الإسلامية لبحث التصعيد الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

ووجّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزرائه بن علي يلدريم في اتصالات هاتفية أجرياها مع قادة الدول الإسلامية، الدعوة لهم لقمة إسلامية طارئة حول القدس.

وذكرت «الأناضول» التركية أن رئيسي وزراء قطر والجزائر أبلغا يلدريم بنيتهما المشاركة في القمة الطارئة، وأن يلدريم وجه دعوات حضور القمة لنظرائه في بنغلاديش والمغرب وباكستان. وقتل جيش الاحتلال 64 فلسطينيا وجرح نحو 2800 آخرين، ولا تزال حصيلة القتلى مرشحة للزيادة بسبب الإصابات الخطيرة بين الجرحى، إثر مواجهات وقعت بين الجنود الصهاينة ومواطني قطاع غزة على طول السياج الفاصل بين القطاع المحاصر والكيان الصهيوني خلال مشاركة آلاف الفلسطينيين في «مسيرة العودة الكبرى»، واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية لدى الكيان الصهيوني من تل أبيب إلى القدس.