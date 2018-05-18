حدث اليوم:ردا على نقل السفارة الأمريكية:الصهاينة يتوقعون «انفجارا» كبيرا في فلسطين

حذرت مصادر أمنية إسرائيلية صهيونية من تداعيات تمكن الفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة بغزة من اجتياز السياج الفاصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 1948 وصولا لحدوث مواجهة عسكرية شاملة.

القدس المحتلة (وكالات)

ورأى محللون ان "التقديرات السائدة بأجهزة الأمن الصهيونية تشير لتزايد فرضيات حصول تصعيد عسكري على حدود قطاع غزة، قد يصل حد اندلاع حرب واسعة، مع مساعي الفلسطينيين لتحقيق إنجازات من المسيرات التي ينظمونها منذ سبعة أسابيع ".

وأقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بأنّ حركة «حماس» نجحت في توجيه «ضربة قاضية» لمكانة الكيان الصهيوني الدعائية، بسبب سقوط المئات من المدنيين الفلسطينيين بين شهيد وجريح في المواجهات التي جرت الإثنين الماضي.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، والمفوض بالتواصل مع وسائل الإعلام الأجنبية، يونتان كونريكوس، إنّ «الجيش الإسرائيلي أقدم على قتل عدد من المتظاهرين من دون مبرر، وبشكل خاطئ».

ونقل موقع صحيفة «هآرتس» عن كونريكوس قوله في لقاء جرى اول امس، مع ممثلين عن الجاليات اليهودية في الولايات المتحدة، «إنّ جيش الاحتلال فشل في تقليص عدد القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين الفلسطينيين»، مقراً بأنه «في حالات قُتل متظاهرون لم يكن من المبرر أن يتم قتلهم».

بدوره قال المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، إن هناك تصعيدا عسكريا تقوده حركة حماس عبر ذراعها العسكرية كتائب عز الدين القسام، مشيراً إلى أن صبر فصائل المقاومة الفلسطينية لن يستمر طويلا حال استمرار التصعيد الإسرائيلي.

بدورها دعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار بغزة للمشاركة فى الحشد الكبير الذى سينظم اليوم الجمعة بعد صلاة العصر مباشرة والتى أطلقت عليها «جمعة الوفاء للشهداء والجرحى».

وقالت الهيئة فى مقطع صوتى بثته امس إن المواصلات ستكون مؤمنة ذهابا وإيابا، مشددة على أن حضور المواطنين سيكون تأكيدا على الثبات رغم كل المؤامرات.

ودعت الهيئة جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة الجمعة المقبلة فى مسيرات العودة، كما حثت على المشاركة فى فعاليات مسيرة العودة كل يوم وفى أيام الجمعة، وصولا ليوم الخامس من جوان المقبل.

وفي لبنان تظاهر أكثر من 3 آلاف لاجئ فلسطيني من مخيمات لبنان، تلبية لدعوة القوى الفلسطينية للمشاركة في «مسيرة العودة الكبرى» في ذكرى النكبة، واحتجاجا على نقل واشنطن لسفارتها إلى القدس.

وتجمع المحتجون في قلعة الشقيف في قرية أرنون جنوبي لبنان قرب الحدود مع الكيان الصهيوني، ووسط انتشار أمني كثيف للقوى الأمنية اللبنانية وعناصر من حزب الله والفصائل الفلسطينية، معبرين عن تضامنهم مع قطاع غزة المحاصر حيث استشهد أكثر من ستين فلسطينيا الاثنين الماضي برصاص الاحتلال.

من جهة اخرى أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية أنها استدعت عدداً من سفرائها لدى بعض الدول الأوروبية التي شاركت في احتفال نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنها استدعت سفراءها في كل من رومانيا والتشيك والمجر والنمسا للتشاور معهم، مضيفة أنها تعتبر هذه المشاركة «مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة».

بدورها، رأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن «المشكلة الرئيسية هي الإفلات الإسرائيليّ من العقاب». وسألت عشراوي "ماذا ينتظرون من الفلسطينيين عندما يتحيّز ضدّهم ويتمّ الخروج عن القانون لضمّ مدينة القدس التي هي مدينة فلسطينية ".

رأي خبير

رون بن يشاي الخبير العسكري بصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «الفلسطينيين نجحوا في السيطرة على الصورة العالمية والأفلام التسجيلية والمقابلات الإعلامية في منطقة المسيرات غير العنيفة على حدود القطاع، في حين حظي الجيش بإخفاق وفشل كبيرين لأنه لم يوصل الصورة المطلوبة لوسائل الإعلام الدولية».