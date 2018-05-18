اليوم الأول من رمضان في قابس:هدوء في الأسعار... وأزمة الحليب مفتعلة

«الشروق» مكتب قابس

تميز الوضع داخل أسواق مدينة قابس في أول أيام رمضان بالهدوء وغياب اللهفة واعتدال أسعار كل مستلزمات شهر الصيام، الوضع كان استثنائيا بين ثنايا الأسواق وفي الشوارع الكبرى.

«الشروق» لاحظت غيابا للانتصاب الفوضوي. وللإشارة فإنّ مادة الحليب المعلب هي التي خلقت أزمة منذ أيام وتواصلت حتى اليوم اذ كانت لهفة المواطن انطلقت منذ أسبوع عبر عديد المساحات الكبرى التي شهدت طوابير طويلة من المواطنين لشراء وخزن أكبر كمية ممكنة وهو ما جعل هذه المادة تفقد وتصبح في بعض النقاط تباع بالمشروط. والي قابس المنجي ثامر تحول صباح أمس للاطلاع على وضع الأسواق من خلال زيارة سوق الجملة للخضر والغلال ثم سوق جارة وسط المدينة قبل أن يزور بعض المساحات التجارية الكبرى بقابس الجنوبية، الوالي عاين توفر كل المواد والأسعار المتداولة وحرص على دعوة فرق المراقبة الى تكثيف الحملات لحماية المستهلك من عمليات الاحتكار والغش والترفيع في الأسعار. والجدير بالذكر أن المصالح الجهوية المعنية وفرت فرق مراقبة مشتركة بين التجارة والصحة والأمن تؤمن بصفة منتظمة مراقبة كل الأسواق ومسالك التوزيع للتصدي لكل التجاوزات بما في ذلك الانتصاب الفوضوي.





الحبيب الحفيان