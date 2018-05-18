اليوم الأول من رمضان في قابس:هدوء في الأسعار... وأزمة الحليب مفتعلة

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«الشروق» مكتب قابس
تميز الوضع داخل أسواق مدينة قابس في أول أيام رمضان بالهدوء وغياب اللهفة واعتدال أسعار كل مستلزمات شهر الصيام، الوضع كان استثنائيا بين ثنايا الأسواق وفي الشوارع الكبرى.
«الشروق» لاحظت غيابا للانتصاب الفوضوي. وللإشارة فإنّ مادة الحليب المعلب هي التي خلقت أزمة منذ أيام وتواصلت حتى اليوم اذ كانت لهفة المواطن انطلقت منذ أسبوع عبر عديد المساحات الكبرى التي شهدت طوابير طويلة من المواطنين لشراء وخزن أكبر كمية ممكنة وهو ما جعل هذه المادة تفقد وتصبح في بعض النقاط تباع بالمشروط. والي قابس المنجي ثامر تحول صباح أمس للاطلاع على وضع الأسواق من خلال زيارة سوق الجملة للخضر والغلال ثم سوق جارة وسط المدينة قبل أن يزور بعض المساحات التجارية الكبرى بقابس الجنوبية، الوالي عاين توفر كل المواد والأسعار المتداولة وحرص على دعوة فرق المراقبة الى تكثيف الحملات لحماية المستهلك من عمليات الاحتكار والغش والترفيع في الأسعار. والجدير بالذكر أن المصالح الجهوية المعنية وفرت فرق مراقبة مشتركة بين التجارة والصحة والأمن تؤمن بصفة منتظمة مراقبة كل الأسواق ومسالك التوزيع للتصدي لكل التجاوزات بما في ذلك الانتصاب الفوضوي.
«الشروق» مكتب قابس
تميز الوضع داخل أسواق مدينة قابس في أول أيام رمضان بالهدوء وغياب اللهفة واعتدال أسعار كل مستلزمات شهر الصيام، الوضع كان استثنائيا بين ثنايا الأسواق وفي الشوارع الكبرى.
«الشروق» لاحظت غيابا للانتصاب الفوضوي. وللإشارة فإنّ مادة الحليب المعلب هي التي خلقت أزمة منذ أيام وتواصلت حتى اليوم اذ كانت لهفة المواطن انطلقت منذ أسبوع عبر عديد المساحات الكبرى التي شهدت طوابير طويلة من المواطنين لشراء وخزن أكبر كمية ممكنة وهو ما جعل هذه المادة تفقد وتصبح في بعض النقاط تباع بالمشروط. والي قابس المنجي ثامر تحول صباح أمس للاطلاع على وضع الأسواق من خلال زيارة سوق الجملة للخضر والغلال ثم سوق جارة وسط المدينة قبل أن يزور بعض المساحات التجارية الكبرى بقابس الجنوبية، الوالي عاين توفر كل المواد والأسعار المتداولة وحرص على دعوة فرق المراقبة الى تكثيف الحملات لحماية المستهلك من عمليات الاحتكار والغش والترفيع في الأسعار. والجدير بالذكر أن المصالح الجهوية المعنية وفرت فرق مراقبة مشتركة بين التجارة والصحة والأمن تؤمن بصفة منتظمة مراقبة كل الأسواق ومسالك التوزيع للتصدي لكل التجاوزات بما في ذلك الانتصاب الفوضوي.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-