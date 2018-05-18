فتح سوق الجملة للأسماك وإحداث أسواق من المنتج للمستهلك وتنظيم 6455 نشاطا دينيا

«الشروق» مكتب قابس

تكثفت خلال الأيام الأخيرة الجلسات الخاصة بالاستعداد لشهر رمضان مع كل الأطراف المعنية بالتزويد والمراقبة وبهدف منع الاحتكار والترفيع في السعار وتوفير كل مستلزمات شهر الصيام . وقد أشرف والي الجهة على جلسات ماراطونية مع المصالح المعنية وحثها على تدعيم مجهوداتها وتوفير كل حاجيات المواطن من المواد الاستهلاكية واعداد برامج للمراقبة في كل مسالك التوزيع والأسواق، وحرص الوالي على عقد جلسة خاصة بسوق الجملة للأسماك الذي ظل غير وظيفي منذ سنوات وقرر فتح هذه السوق ووضعها تحت طائلة القانون والمراقبة ومنع كل عمليات البيع التي كانت تتم بالفوضى في كل أرجاء الميناء وهو ما تم فعلا يوم أمس اذ فتح السوق أبوابه من جديد أمام البحارة وتجار الأسماك. من جهة أخرى وفي اطار برمجة الأنشطة الدينية في هذا الشهر الفضيل تقرر تنظيم 6455 نشاط ديني بين مسامرات وندوات ومسابقات ودروس في شتى مساجد والفضاءات الدينية بالولاية.





الحبيب الحفيان