فتح سوق الجملة للأسماك وإحداث أسواق من المنتج للمستهلك وتنظيم 6455 نشاطا دينيا

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«الشروق» مكتب قابس
تكثفت خلال الأيام الأخيرة الجلسات الخاصة بالاستعداد لشهر رمضان مع كل الأطراف المعنية بالتزويد والمراقبة وبهدف منع الاحتكار والترفيع في السعار وتوفير كل مستلزمات شهر الصيام . وقد أشرف والي الجهة على جلسات ماراطونية مع المصالح المعنية وحثها على تدعيم مجهوداتها وتوفير كل حاجيات المواطن من المواد الاستهلاكية واعداد برامج للمراقبة في كل مسالك التوزيع والأسواق، وحرص الوالي على عقد جلسة خاصة بسوق الجملة للأسماك الذي ظل غير وظيفي منذ سنوات وقرر فتح هذه السوق ووضعها تحت طائلة القانون والمراقبة ومنع كل عمليات البيع التي كانت تتم بالفوضى في كل أرجاء الميناء وهو ما تم فعلا يوم أمس اذ فتح السوق أبوابه من جديد أمام البحارة وتجار الأسماك. من جهة أخرى وفي اطار برمجة الأنشطة الدينية في هذا الشهر الفضيل تقرر تنظيم 6455 نشاط ديني بين مسامرات وندوات ومسابقات ودروس في شتى مساجد والفضاءات الدينية بالولاية.
«الشروق» مكتب قابس
تكثفت خلال الأيام الأخيرة الجلسات الخاصة بالاستعداد لشهر رمضان مع كل الأطراف المعنية بالتزويد والمراقبة وبهدف منع الاحتكار والترفيع في السعار وتوفير كل مستلزمات شهر الصيام . وقد أشرف والي الجهة على جلسات ماراطونية مع المصالح المعنية وحثها على تدعيم مجهوداتها وتوفير كل حاجيات المواطن من المواد الاستهلاكية واعداد برامج للمراقبة في كل مسالك التوزيع والأسواق، وحرص الوالي على عقد جلسة خاصة بسوق الجملة للأسماك الذي ظل غير وظيفي منذ سنوات وقرر فتح هذه السوق ووضعها تحت طائلة القانون والمراقبة ومنع كل عمليات البيع التي كانت تتم بالفوضى في كل أرجاء الميناء وهو ما تم فعلا يوم أمس اذ فتح السوق أبوابه من جديد أمام البحارة وتجار الأسماك. من جهة أخرى وفي اطار برمجة الأنشطة الدينية في هذا الشهر الفضيل تقرر تنظيم 6455 نشاط ديني بين مسامرات وندوات ومسابقات ودروس في شتى مساجد والفضاءات الدينية بالولاية.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-