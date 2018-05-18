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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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فتح سوق الجملة للأسماك وإحداث أسواق من المنتج للمستهلك وتنظيم 6455 نشاطا دينيا
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شروق الجهات
فتح سوق الجملة للأسماك وإحداث أسواق من المنتج للمستهلك وتنظيم 6455 نشاطا دينيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

«الشروق» مكتب قابس
تكثفت خلال الأيام الأخيرة الجلسات الخاصة بالاستعداد لشهر رمضان مع كل الأطراف المعنية بالتزويد والمراقبة وبهدف منع الاحتكار والترفيع في السعار وتوفير كل مستلزمات شهر الصيام . وقد أشرف والي الجهة على جلسات ماراطونية مع المصالح المعنية وحثها على تدعيم مجهوداتها وتوفير كل حاجيات المواطن من المواد الاستهلاكية واعداد برامج للمراقبة في كل مسالك التوزيع والأسواق، وحرص الوالي على عقد جلسة خاصة بسوق الجملة للأسماك الذي ظل غير وظيفي منذ سنوات وقرر فتح هذه السوق ووضعها تحت طائلة القانون والمراقبة ومنع كل عمليات البيع التي كانت تتم بالفوضى في كل أرجاء الميناء وهو ما تم فعلا يوم أمس اذ فتح السوق أبوابه من جديد أمام البحارة وتجار الأسماك. من جهة أخرى وفي اطار برمجة الأنشطة الدينية في هذا الشهر الفضيل تقرر تنظيم 6455 نشاط ديني بين مسامرات وندوات ومسابقات ودروس في شتى مساجد والفضاءات الدينية بالولاية.

الحبيب الحفيان
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شروق الجهات
فتح سوق الجملة للأسماك وإحداث أسواق من المنتج للمستهلك وتنظيم 6455 نشاطا دينيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

«الشروق» مكتب قابس
تكثفت خلال الأيام الأخيرة الجلسات الخاصة بالاستعداد لشهر رمضان مع كل الأطراف المعنية بالتزويد والمراقبة وبهدف منع الاحتكار والترفيع في السعار وتوفير كل مستلزمات شهر الصيام . وقد أشرف والي الجهة على جلسات ماراطونية مع المصالح المعنية وحثها على تدعيم مجهوداتها وتوفير كل حاجيات المواطن من المواد الاستهلاكية واعداد برامج للمراقبة في كل مسالك التوزيع والأسواق، وحرص الوالي على عقد جلسة خاصة بسوق الجملة للأسماك الذي ظل غير وظيفي منذ سنوات وقرر فتح هذه السوق ووضعها تحت طائلة القانون والمراقبة ومنع كل عمليات البيع التي كانت تتم بالفوضى في كل أرجاء الميناء وهو ما تم فعلا يوم أمس اذ فتح السوق أبوابه من جديد أمام البحارة وتجار الأسماك. من جهة أخرى وفي اطار برمجة الأنشطة الدينية في هذا الشهر الفضيل تقرر تنظيم 6455 نشاط ديني بين مسامرات وندوات ومسابقات ودروس في شتى مساجد والفضاءات الدينية بالولاية.

الحبيب الحفيان
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18 ماي 2018 السّاعة 21:00
أشرف صباح أمس والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله على حفل تسليم عدد من التجهيزات والمعدات لفائدة عدد من نوادي...
المزيد >>
في اليوم الأول من رمضان :تجار سوق حميد الصدقاوي يحتجّون
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
تواصلت بنسق هام الحركية التجارية ببنزرت في مختلف الاسواق البلدية في اليوم الاول من رمضان ومعظم فضاءات...
المزيد >>
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18 ماي 2018 السّاعة 21:00
يواصل أعوان التجارة ببنزرت تعليقهم ومقاطعتهم المشاركة في حملات المراقبة الاقتصادية وأيضا الفنية الخاصة...
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النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
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