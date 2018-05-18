القصرين:المستهلك ألهبت الأسعار

-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
لم تشذ حالة السوق في القصرين في أول أيام رمضان عن السنوات السابقة، حيث اكتظ السوق البلدي بالحرفاء مما عرقل عملية البيع والشراء نظرا لضيق ممراته وصغر مساحته مما خلق حركية تجارية بالنسبة لـأصحاب المحلات التجارية سواء باعي الخضر والغلال أو اللحوم الحمراء أوالبيضاء أو الأسماك وهي ظاهرة لا تجدها في هذا السوق خلال الأيام العادية، وقد انعكست هذه اللهفة على الأسعار التي ولئن شهدت استقرارا في اللحوم الحمراء الا أنها ألهبت أسعار الدجاج التي تجاوزت في العديد من المحلات السعر المقترح من الوزارة وهو 7 دنانير للكيلوغرام الواحد، حيث عاينا بعض المحلات تجاوزت هذا الثمن لتصل إلى 7.500 مليما وأخرى 7.800 مليما و7.200 مليما بينما خير محل وحيد في السوق بيع الكيلوغرام بـ6.800 مليما أي بتخفيض مائتي مليما عن السعر المقترح، أما الغلال فهي لمن استطاع إليه سبيلا حيث ظلت أسعارها مشطة على غرار الخوخ بوطبقاية الذي وصل سعر الكيلوغرام منه الى4.500 مليما والفراولة التي حافظت على نسقها التصاعدي وتجاوزت 3 دنانير والدقلة التي وصلت إلى 6 دنانير. هذه الأسعار ما كان لها لتصل هذا الحد لولا تهافت المستهلك عليها فالمقاطعة تبقى الحل الوحيد للتحكم في الأسعار.
لم تشذ حالة السوق في القصرين في أول أيام رمضان عن السنوات السابقة، حيث اكتظ السوق البلدي بالحرفاء مما عرقل عملية البيع والشراء نظرا لضيق ممراته وصغر مساحته مما خلق حركية تجارية بالنسبة لـأصحاب المحلات التجارية سواء باعي الخضر والغلال أو اللحوم الحمراء أوالبيضاء أو الأسماك وهي ظاهرة لا تجدها في هذا السوق خلال الأيام العادية، وقد انعكست هذه اللهفة على الأسعار التي ولئن شهدت استقرارا في اللحوم الحمراء الا أنها ألهبت أسعار الدجاج التي تجاوزت في العديد من المحلات السعر المقترح من الوزارة وهو 7 دنانير للكيلوغرام الواحد، حيث عاينا بعض المحلات تجاوزت هذا الثمن لتصل إلى 7.500 مليما وأخرى 7.800 مليما و7.200 مليما بينما خير محل وحيد في السوق بيع الكيلوغرام بـ6.800 مليما أي بتخفيض مائتي مليما عن السعر المقترح، أما الغلال فهي لمن استطاع إليه سبيلا حيث ظلت أسعارها مشطة على غرار الخوخ بوطبقاية الذي وصل سعر الكيلوغرام منه الى4.500 مليما والفراولة التي حافظت على نسقها التصاعدي وتجاوزت 3 دنانير والدقلة التي وصلت إلى 6 دنانير. هذه الأسعار ما كان لها لتصل هذا الحد لولا تهافت المستهلك عليها فالمقاطعة تبقى الحل الوحيد للتحكم في الأسعار.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-