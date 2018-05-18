القصرين:المستهلك ألهبت الأسعار

لم تشذ حالة السوق في القصرين في أول أيام رمضان عن السنوات السابقة، حيث اكتظ السوق البلدي بالحرفاء مما عرقل عملية البيع والشراء نظرا لضيق ممراته وصغر مساحته مما خلق حركية تجارية بالنسبة لـأصحاب المحلات التجارية سواء باعي الخضر والغلال أو اللحوم الحمراء أوالبيضاء أو الأسماك وهي ظاهرة لا تجدها في هذا السوق خلال الأيام العادية، وقد انعكست هذه اللهفة على الأسعار التي ولئن شهدت استقرارا في اللحوم الحمراء الا أنها ألهبت أسعار الدجاج التي تجاوزت في العديد من المحلات السعر المقترح من الوزارة وهو 7 دنانير للكيلوغرام الواحد، حيث عاينا بعض المحلات تجاوزت هذا الثمن لتصل إلى 7.500 مليما وأخرى 7.800 مليما و7.200 مليما بينما خير محل وحيد في السوق بيع الكيلوغرام بـ6.800 مليما أي بتخفيض مائتي مليما عن السعر المقترح، أما الغلال فهي لمن استطاع إليه سبيلا حيث ظلت أسعارها مشطة على غرار الخوخ بوطبقاية الذي وصل سعر الكيلوغرام منه الى4.500 مليما والفراولة التي حافظت على نسقها التصاعدي وتجاوزت 3 دنانير والدقلة التي وصلت إلى 6 دنانير. هذه الأسعار ما كان لها لتصل هذا الحد لولا تهافت المستهلك عليها فالمقاطعة تبقى الحل الوحيد للتحكم في الأسعار.





محمد صلاح حقي