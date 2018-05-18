جندوبة:لهفة المواطنين تلهب الأسعار

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شهدت مدينة جندوبة وباقي مدنها حركية كبيرة في الأسواق اليومية والفضاءات التجارية الكبرى ,وتهافت المواطنون على اقتناء المواد من الفضاءات وبكميات كبيرة رغم تأكيد مصالح التجارة على أن كل المنتوجات والمواد متوفرة بكميات هامة تفوق الكميات التي تم توفيرها خلال شهر رمضان من السنة الماضية ,وأكّد رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة بجندوبة أنه تم توفير مخزون استراتيجي يقدر بألفي طن من لحم الديك الرومي وألفي طن من لحم الدجاج و50 مليون بيضة إضافة لتوفر الكم الكافي من المواد الاستهلاكية وقوارير الغاز.
اليوم الأول من شهر الصيام تم خلاله تسجيل 38 مخالفة اقتصادية سجلتها مصالح الرقابة الاقتصادية للادارة الجهوية للتجارة تتعلق بعدم اشهار الأسعار وغياب فواتير تزود هذا وتلقى الفرع الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك 23 شكوى تتعلق بالاحتكار والترفيع في الأسعار والبيع المشروط وقد تدخلت المنظمة لحل مثل هذه الإشكاليات.
شهدت مدينة جندوبة وباقي مدنها حركية كبيرة في الأسواق اليومية والفضاءات التجارية الكبرى ,وتهافت المواطنون على اقتناء المواد من الفضاءات وبكميات كبيرة رغم تأكيد مصالح التجارة على أن كل المنتوجات والمواد متوفرة بكميات هامة تفوق الكميات التي تم توفيرها خلال شهر رمضان من السنة الماضية ,وأكّد رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة بجندوبة أنه تم توفير مخزون استراتيجي يقدر بألفي طن من لحم الديك الرومي وألفي طن من لحم الدجاج و50 مليون بيضة إضافة لتوفر الكم الكافي من المواد الاستهلاكية وقوارير الغاز.
اليوم الأول من شهر الصيام تم خلاله تسجيل 38 مخالفة اقتصادية سجلتها مصالح الرقابة الاقتصادية للادارة الجهوية للتجارة تتعلق بعدم اشهار الأسعار وغياب فواتير تزود هذا وتلقى الفرع الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك 23 شكوى تتعلق بالاحتكار والترفيع في الأسعار والبيع المشروط وقد تدخلت المنظمة لحل مثل هذه الإشكاليات.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-