جندوبة:لهفة المواطنين تلهب الأسعار

شهدت مدينة جندوبة وباقي مدنها حركية كبيرة في الأسواق اليومية والفضاءات التجارية الكبرى ,وتهافت المواطنون على اقتناء المواد من الفضاءات وبكميات كبيرة رغم تأكيد مصالح التجارة على أن كل المنتوجات والمواد متوفرة بكميات هامة تفوق الكميات التي تم توفيرها خلال شهر رمضان من السنة الماضية ,وأكّد رياض القاسمي المدير الجهوي للتجارة بجندوبة أنه تم توفير مخزون استراتيجي يقدر بألفي طن من لحم الديك الرومي وألفي طن من لحم الدجاج و50 مليون بيضة إضافة لتوفر الكم الكافي من المواد الاستهلاكية وقوارير الغاز.

اليوم الأول من شهر الصيام تم خلاله تسجيل 38 مخالفة اقتصادية سجلتها مصالح الرقابة الاقتصادية للادارة الجهوية للتجارة تتعلق بعدم اشهار الأسعار وغياب فواتير تزود هذا وتلقى الفرع الجهوي لمنظمة الدفاع عن المستهلك 23 شكوى تتعلق بالاحتكار والترفيع في الأسعار والبيع المشروط وقد تدخلت المنظمة لحل مثل هذه الإشكاليات.





عبد الكريم السلطاني