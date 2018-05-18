نابل ـ قرمبالية:الشروع في استغلال الطريق الحزامية تركي ـ قرمبالية ـ مرناق مع نهاية شهر ماي

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مكتب نابل - الشروق :
طالب متساكنو مدينة قرمبالية بضرورة استغلال الطريق الحزامية وذلك للتخفيف من تعطّل حركة المرور بالطريق الرئيسية بالمدينة طوال فترات النهار.
وقد عبر عدد منهم عن استيائهم من اكتظاظ حركة المرور بالطريق الرئيسية وخاصّة منها بساعات الذروة باعتبار أن مدينة قرمبالية تضم ثاني منطقة صناعية بالبلاد التونسية مما يتسبب في اختناق الحركة المرورية بها الى جانب انتصاب عدد هام من المؤسسات العمومية والخاصّة بها. هذا ما جعل مستعملي الطريق القادمين من نابل والمتجهين نحو العاصمة أو الوافدين إليها أمام طوابير طويلة تعيق تنقلاتهم صباحا ومساء وبصفة يومية.
وبسبب هذا الوضع المروري الذي بات يقلق مستعملي الطريق المذكورة توجه متساكنو الجهة إلى المسؤولين للمطالبة بحل لهذا الإشكال خاصة وأن مصالحهم باتت تتعطل بسبب هذا الإزدحام.
«الشروق» اتصلت بمعتمد قرمبالية محمد الحبيب السعودي بمعتمد الذي أفادنا أنه سيقع افتتاح الطريق الحزامية من مفترق الطريق بتركي الى حدود طريق قرمبالية - مرناق كتجربة أولية وذلك في 30 ماي المقبل وستقع عملية تنظيف الطريق وتهيئته، في انتظار استكمال الجزء المتبقي وحلّ بعض المسائل العقارية العالقة.
مكتب نابل - الشروق :
طالب متساكنو مدينة قرمبالية بضرورة استغلال الطريق الحزامية وذلك للتخفيف من تعطّل حركة المرور بالطريق الرئيسية بالمدينة طوال فترات النهار.
وقد عبر عدد منهم عن استيائهم من اكتظاظ حركة المرور بالطريق الرئيسية وخاصّة منها بساعات الذروة باعتبار أن مدينة قرمبالية تضم ثاني منطقة صناعية بالبلاد التونسية مما يتسبب في اختناق الحركة المرورية بها الى جانب انتصاب عدد هام من المؤسسات العمومية والخاصّة بها. هذا ما جعل مستعملي الطريق القادمين من نابل والمتجهين نحو العاصمة أو الوافدين إليها أمام طوابير طويلة تعيق تنقلاتهم صباحا ومساء وبصفة يومية.
وبسبب هذا الوضع المروري الذي بات يقلق مستعملي الطريق المذكورة توجه متساكنو الجهة إلى المسؤولين للمطالبة بحل لهذا الإشكال خاصة وأن مصالحهم باتت تتعطل بسبب هذا الإزدحام.
«الشروق» اتصلت بمعتمد قرمبالية محمد الحبيب السعودي بمعتمد الذي أفادنا أنه سيقع افتتاح الطريق الحزامية من مفترق الطريق بتركي الى حدود طريق قرمبالية - مرناق كتجربة أولية وذلك في 30 ماي المقبل وستقع عملية تنظيف الطريق وتهيئته، في انتظار استكمال الجزء المتبقي وحلّ بعض المسائل العقارية العالقة.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-