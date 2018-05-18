نابل ـ قرمبالية:الشروع في استغلال الطريق الحزامية تركي ـ قرمبالية ـ مرناق مع نهاية شهر ماي

مكتب نابل - الشروق :

طالب متساكنو مدينة قرمبالية بضرورة استغلال الطريق الحزامية وذلك للتخفيف من تعطّل حركة المرور بالطريق الرئيسية بالمدينة طوال فترات النهار.

وقد عبر عدد منهم عن استيائهم من اكتظاظ حركة المرور بالطريق الرئيسية وخاصّة منها بساعات الذروة باعتبار أن مدينة قرمبالية تضم ثاني منطقة صناعية بالبلاد التونسية مما يتسبب في اختناق الحركة المرورية بها الى جانب انتصاب عدد هام من المؤسسات العمومية والخاصّة بها. هذا ما جعل مستعملي الطريق القادمين من نابل والمتجهين نحو العاصمة أو الوافدين إليها أمام طوابير طويلة تعيق تنقلاتهم صباحا ومساء وبصفة يومية.

وبسبب هذا الوضع المروري الذي بات يقلق مستعملي الطريق المذكورة توجه متساكنو الجهة إلى المسؤولين للمطالبة بحل لهذا الإشكال خاصة وأن مصالحهم باتت تتعطل بسبب هذا الإزدحام.

«الشروق» اتصلت بمعتمد قرمبالية محمد الحبيب السعودي بمعتمد الذي أفادنا أنه سيقع افتتاح الطريق الحزامية من مفترق الطريق بتركي الى حدود طريق قرمبالية - مرناق كتجربة أولية وذلك في 30 ماي المقبل وستقع عملية تنظيف الطريق وتهيئته، في انتظار استكمال الجزء المتبقي وحلّ بعض المسائل العقارية العالقة.





لطيفة العبيدي