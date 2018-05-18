بنزرت:«حسين الدبوكي» كاتب عام النقابة الأساسية للتجارة:متمسّكون بحماية المقدرة الشرائية للمواطن

مكتب «الشروق» بنزرت:

يواصل أعوان التجارة ببنزرت تعليقهم ومقاطعتهم المشاركة في حملات المراقبة الاقتصادية وأيضا الفنية الخاصة بالمنتوجات الموردة حيث يشدد الطرف النقابي على عدم جاهزية الادارات الجهوية من حيث الامكانيات وافتقاد منظومة قانونية تحمي الاعوان من الاعتداءات.

عن الموضوع كان لنا لقاء مع حسين الدبوكي كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت وعضو لجنة التفاوض.

شدد محدثنا على التمسك بحماية المقدرة الشرائية للمواطن وان مطالب الطرف النقابي تشمل سن اطار ترتيبيي واضح حول مسألة التعاطي مع الاعتداءات الواقعة على الاعوان والتأمين من المخاطر وفق آليات واضحة.

كما وصف الأحكام الصادرة ضد المعتدين رغم احترام استقلالية القضاء بالسطحية خاصة ان الأخطار والاعتداءات متنوعة مابين معنوية وجسدية إضافة إلى حوادث تستهدف اعوان التجارة.

ولاحظ عضو الفرع الجامعي في ذات التصريح :«نفتقد للدعم اللوجستي وآليات وتجهيزات العمل الضرورية بالمقرات ونتمسك بتفعيل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع سلطة الإشراف فضلا عن تفعيل كلي للنظام الأساسي لأعوان المراقبة الاقتصادية فوضعية العمل بالجهة كما في باقي الولايات تعرف نقائص كبرى فللأسف الحرب على التهريب تفتقد لتمشي واضح يجرم التهريب كما أن الحملات الإقليمية تفتقد لأهداف مرسومة أو برامج واضحة للتقييم سنويا».

وخلص الدبوكي إلى أن: «ملتزمون بقرارات الجامعة العامة لكن ندعو الوزارة إلى حوار عاجل جاد». وللإشارة فان البيان الصادر عن الجامعة العامة لأعوان وزارة التجارة بتاريخ يوم 8 ماي 2018 ذهب إلى إدانة ما وصف أسلوب المراوغة في التعامل مع المطالب المشروعة والمضمنة بالاتفاقيات السابقة.





إيمان عبد الستار