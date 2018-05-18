بنزرت:«حسين الدبوكي» كاتب عام النقابة الأساسية للتجارة:متمسّكون بحماية المقدرة الشرائية للمواطن

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مكتب «الشروق» بنزرت:
يواصل أعوان التجارة ببنزرت تعليقهم ومقاطعتهم المشاركة في حملات المراقبة الاقتصادية وأيضا الفنية الخاصة بالمنتوجات الموردة حيث يشدد الطرف النقابي على عدم جاهزية الادارات الجهوية من حيث الامكانيات وافتقاد منظومة قانونية تحمي الاعوان من الاعتداءات.
عن الموضوع كان لنا لقاء مع حسين الدبوكي كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت وعضو لجنة التفاوض.
شدد محدثنا على التمسك بحماية المقدرة الشرائية للمواطن وان مطالب الطرف النقابي تشمل سن اطار ترتيبيي واضح حول مسألة التعاطي مع الاعتداءات الواقعة على الاعوان والتأمين من المخاطر وفق آليات واضحة.
كما وصف الأحكام الصادرة ضد المعتدين رغم احترام استقلالية القضاء بالسطحية خاصة ان الأخطار والاعتداءات متنوعة مابين معنوية وجسدية إضافة إلى حوادث تستهدف اعوان التجارة.
ولاحظ عضو الفرع الجامعي في ذات التصريح :«نفتقد للدعم اللوجستي وآليات وتجهيزات العمل الضرورية بالمقرات ونتمسك بتفعيل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع سلطة الإشراف فضلا عن تفعيل كلي للنظام الأساسي لأعوان المراقبة الاقتصادية فوضعية العمل بالجهة كما في باقي الولايات تعرف نقائص كبرى فللأسف الحرب على التهريب تفتقد لتمشي واضح يجرم التهريب كما أن الحملات الإقليمية تفتقد لأهداف مرسومة أو برامج واضحة للتقييم سنويا».
وخلص الدبوكي إلى أن: «ملتزمون بقرارات الجامعة العامة لكن ندعو الوزارة إلى حوار عاجل جاد». وللإشارة فان البيان الصادر عن الجامعة العامة لأعوان وزارة التجارة بتاريخ يوم 8 ماي 2018 ذهب إلى إدانة ما وصف أسلوب المراوغة في التعامل مع المطالب المشروعة والمضمنة بالاتفاقيات السابقة.
مكتب «الشروق» بنزرت:
يواصل أعوان التجارة ببنزرت تعليقهم ومقاطعتهم المشاركة في حملات المراقبة الاقتصادية وأيضا الفنية الخاصة بالمنتوجات الموردة حيث يشدد الطرف النقابي على عدم جاهزية الادارات الجهوية من حيث الامكانيات وافتقاد منظومة قانونية تحمي الاعوان من الاعتداءات.
عن الموضوع كان لنا لقاء مع حسين الدبوكي كاتب عام النقابة الأساسية لأعوان الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت وعضو لجنة التفاوض.
شدد محدثنا على التمسك بحماية المقدرة الشرائية للمواطن وان مطالب الطرف النقابي تشمل سن اطار ترتيبيي واضح حول مسألة التعاطي مع الاعتداءات الواقعة على الاعوان والتأمين من المخاطر وفق آليات واضحة.
كما وصف الأحكام الصادرة ضد المعتدين رغم احترام استقلالية القضاء بالسطحية خاصة ان الأخطار والاعتداءات متنوعة مابين معنوية وجسدية إضافة إلى حوادث تستهدف اعوان التجارة.
ولاحظ عضو الفرع الجامعي في ذات التصريح :«نفتقد للدعم اللوجستي وآليات وتجهيزات العمل الضرورية بالمقرات ونتمسك بتفعيل الالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع سلطة الإشراف فضلا عن تفعيل كلي للنظام الأساسي لأعوان المراقبة الاقتصادية فوضعية العمل بالجهة كما في باقي الولايات تعرف نقائص كبرى فللأسف الحرب على التهريب تفتقد لتمشي واضح يجرم التهريب كما أن الحملات الإقليمية تفتقد لأهداف مرسومة أو برامج واضحة للتقييم سنويا».
وخلص الدبوكي إلى أن: «ملتزمون بقرارات الجامعة العامة لكن ندعو الوزارة إلى حوار عاجل جاد». وللإشارة فان البيان الصادر عن الجامعة العامة لأعوان وزارة التجارة بتاريخ يوم 8 ماي 2018 ذهب إلى إدانة ما وصف أسلوب المراوغة في التعامل مع المطالب المشروعة والمضمنة بالاتفاقيات السابقة.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-