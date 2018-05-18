في اليوم الأول من رمضان :تجار سوق حميد الصدقاوي يحتجّون

مكتب «الشروق» بنزرت:

تواصلت بنسق هام الحركية التجارية ببنزرت في مختلف الاسواق البلدية في اليوم الاول من رمضان ومعظم فضاءات التبضع مع تشكيات المستهلك من ارتفاع الاسعار الذي احرق جيوبه في ظل غياب رقابة على المواد الحساسة منها وفق تعبيرهم واصطباغ الزيارات الخاصة بالمراقبة احيانا كبرى بالضعف والمناسباتية. وتميزت اسعار اغلب المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم واسماك بتفاوت في الاسعار.

ومع حلول شهر رمضان سجل سوق صلاح الدين بوشوشة وباقي فضاءات الاسواق البلدية كالعادة زيارة تفقد لعميات التزويد من قبل ممثلي المصالح الجهوية ذات العلاقة.

ومع ترصد المظاهر المخلة بعمليات البيع والشراء وكذلك حفظ الصحة فان مسالة ايجاد حل عملي للانتصاب الفوضوي بمحيط الاسواق البلدية وتأهيلها مثلت الشغل الشاغل بالمقابل للتجار حيث شدد المنتصبون منهم بسوق حميد الصدقاوي للخضر والغلال الخاص بالبيع بالتفصيل على ضرورة ايجاد حل لمظاهر الانتصاب الفوضوي الذي أخل بقدرتهم على تحقيق المعادلة بين المداخيل والمصاريف التي يتكبدونها.

كما طالبوا بلدية بنزرت بضرورة الايفاء بتعهداتها حيث تم رفع في الغرض اكثر من اشعار لكن ما من مجيب وفق تشكياتهم المرفوعة.

في اتجاه آخر اشار المدير الجهوي للتجارة «محمد جابر حريز»: «تشمل فقط عمليات المراقبة الاقتصادية اربع معتمديات الا وهي بنزرت ومنزل بورقيبة وراس الجبل وماطر من مجموع اربعة عشر معتمدية في ظل اعلان المقاطعة للحملات المشتركة وخارج التوقيت الاداري وايضا مع النقص الفادح في مجموع اعوان السياقة».





إيمان عبد الستار