في اليوم الأول من رمضان :تجار سوق حميد الصدقاوي يحتجّون

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مكتب «الشروق» بنزرت:
تواصلت بنسق هام الحركية التجارية ببنزرت في مختلف الاسواق البلدية في اليوم الاول من رمضان ومعظم فضاءات التبضع مع تشكيات المستهلك من ارتفاع الاسعار الذي احرق جيوبه في ظل غياب رقابة على المواد الحساسة منها وفق تعبيرهم واصطباغ الزيارات الخاصة بالمراقبة احيانا كبرى بالضعف والمناسباتية. وتميزت اسعار اغلب المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم واسماك بتفاوت في الاسعار.
ومع حلول شهر رمضان سجل سوق صلاح الدين بوشوشة وباقي فضاءات الاسواق البلدية كالعادة زيارة تفقد لعميات التزويد من قبل ممثلي المصالح الجهوية ذات العلاقة.
ومع ترصد المظاهر المخلة بعمليات البيع والشراء وكذلك حفظ الصحة فان مسالة ايجاد حل عملي للانتصاب الفوضوي بمحيط الاسواق البلدية وتأهيلها مثلت الشغل الشاغل بالمقابل للتجار حيث شدد المنتصبون منهم بسوق حميد الصدقاوي للخضر والغلال الخاص بالبيع بالتفصيل على ضرورة ايجاد حل لمظاهر الانتصاب الفوضوي الذي أخل بقدرتهم على تحقيق المعادلة بين المداخيل والمصاريف التي يتكبدونها.
كما طالبوا بلدية بنزرت بضرورة الايفاء بتعهداتها حيث تم رفع في الغرض اكثر من اشعار لكن ما من مجيب وفق تشكياتهم المرفوعة.
في اتجاه آخر اشار المدير الجهوي للتجارة «محمد جابر حريز»: «تشمل فقط عمليات المراقبة الاقتصادية اربع معتمديات الا وهي بنزرت ومنزل بورقيبة وراس الجبل وماطر من مجموع اربعة عشر معتمدية في ظل اعلان المقاطعة للحملات المشتركة وخارج التوقيت الاداري وايضا مع النقص الفادح في مجموع اعوان السياقة».
مكتب «الشروق» بنزرت:
تواصلت بنسق هام الحركية التجارية ببنزرت في مختلف الاسواق البلدية في اليوم الاول من رمضان ومعظم فضاءات التبضع مع تشكيات المستهلك من ارتفاع الاسعار الذي احرق جيوبه في ظل غياب رقابة على المواد الحساسة منها وفق تعبيرهم واصطباغ الزيارات الخاصة بالمراقبة احيانا كبرى بالضعف والمناسباتية. وتميزت اسعار اغلب المواد الاستهلاكية من خضر وغلال ولحوم واسماك بتفاوت في الاسعار.
ومع حلول شهر رمضان سجل سوق صلاح الدين بوشوشة وباقي فضاءات الاسواق البلدية كالعادة زيارة تفقد لعميات التزويد من قبل ممثلي المصالح الجهوية ذات العلاقة.
ومع ترصد المظاهر المخلة بعمليات البيع والشراء وكذلك حفظ الصحة فان مسالة ايجاد حل عملي للانتصاب الفوضوي بمحيط الاسواق البلدية وتأهيلها مثلت الشغل الشاغل بالمقابل للتجار حيث شدد المنتصبون منهم بسوق حميد الصدقاوي للخضر والغلال الخاص بالبيع بالتفصيل على ضرورة ايجاد حل لمظاهر الانتصاب الفوضوي الذي أخل بقدرتهم على تحقيق المعادلة بين المداخيل والمصاريف التي يتكبدونها.
كما طالبوا بلدية بنزرت بضرورة الايفاء بتعهداتها حيث تم رفع في الغرض اكثر من اشعار لكن ما من مجيب وفق تشكياتهم المرفوعة.
في اتجاه آخر اشار المدير الجهوي للتجارة «محمد جابر حريز»: «تشمل فقط عمليات المراقبة الاقتصادية اربع معتمديات الا وهي بنزرت ومنزل بورقيبة وراس الجبل وماطر من مجموع اربعة عشر معتمدية في ظل اعلان المقاطعة للحملات المشتركة وخارج التوقيت الاداري وايضا مع النقص الفادح في مجموع اعوان السياقة».
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-