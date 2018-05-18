سيدي بوزيد:200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية

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أشرف صباح أمس والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله على حفل تسليم عدد من التجهيزات والمعدات لفائدة عدد من نوادي الشباب الريفي ودور الثقافة بهدف تحسين الخدمات لفائدة رواد هذه المؤسسات خاصة الشباب. وخصصت هذه التجهيزات لفائدة 18 مؤسسة شبابية و12 مؤسسة تابعة لمندوبية الشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.
وقد أشار محمد العماري الى ان هذه البادرة التي قام بها المجلس الجهوي من شأنها ان تساهم في تطوير العمل بالمؤسسات الشبابية وكذلك المؤسسات الثقافية.
ويذكر ان الكلفة الجملية لهذه التجهيزات والمعدات بلغت حوالي 200 الف دينارا مرصودة من طرف المجلس الجهوي في اطار حرصه على تحسين الخدمات المقدم للشباب.
أشرف صباح أمس والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله على حفل تسليم عدد من التجهيزات والمعدات لفائدة عدد من نوادي الشباب الريفي ودور الثقافة بهدف تحسين الخدمات لفائدة رواد هذه المؤسسات خاصة الشباب. وخصصت هذه التجهيزات لفائدة 18 مؤسسة شبابية و12 مؤسسة تابعة لمندوبية الشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.
وقد أشار محمد العماري الى ان هذه البادرة التي قام بها المجلس الجهوي من شأنها ان تساهم في تطوير العمل بالمؤسسات الشبابية وكذلك المؤسسات الثقافية.
ويذكر ان الكلفة الجملية لهذه التجهيزات والمعدات بلغت حوالي 200 الف دينارا مرصودة من طرف المجلس الجهوي في اطار حرصه على تحسين الخدمات المقدم للشباب.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-