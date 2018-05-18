سيدي بوزيد:200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية

أشرف صباح أمس والي سيدي بوزيد انيس ضيف الله على حفل تسليم عدد من التجهيزات والمعدات لفائدة عدد من نوادي الشباب الريفي ودور الثقافة بهدف تحسين الخدمات لفائدة رواد هذه المؤسسات خاصة الشباب. وخصصت هذه التجهيزات لفائدة 18 مؤسسة شبابية و12 مؤسسة تابعة لمندوبية الشؤون الثقافية بسيدي بوزيد.

وقد أشار محمد العماري الى ان هذه البادرة التي قام بها المجلس الجهوي من شأنها ان تساهم في تطوير العمل بالمؤسسات الشبابية وكذلك المؤسسات الثقافية.

ويذكر ان الكلفة الجملية لهذه التجهيزات والمعدات بلغت حوالي 200 الف دينارا مرصودة من طرف المجلس الجهوي في اطار حرصه على تحسين الخدمات المقدم للشباب.





قيس عماري