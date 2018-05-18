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قفصة:لهفة غير مبررة على مادة الحليب وعمليات احتكار وترفيع في الأسعار
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شروق الجهات
قفصة:لهفة غير مبررة على مادة الحليب وعمليات احتكار وترفيع في الأسعار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

مكتب قفصة «الشروق»:
سيطر موضوع وفرة مادة الحليب المعلب على اهتمامات المواطنين بجهة قفصة خلال الايام الاخيرة وفي اليوم الاول من شهر رمضان المعظم حيث شهدت بعض معتمديات الولاية غيابا لافتا للحليب وتعمد عديد التجار احتكاره وبيعه بأثمان مرتفعة اذ أكد اكثر من مواطن اقتناء لتر الحليب المعلب بـ1450 مي والحال ان ثمنه 1120 مي فيما لم يظفر بعض المواطنين بلتر واحد من الحليب وذلك في الوقت الذي أكد فيه السيد ماهر الغريبي المدير الجهوي للتجارة بقفصة ان ازمة الحليب مفتعلة وان الكميات المتوفرة بالجهة تفوق الحاجيات اذ يتم يوميا ضخ 25 الف لتر اضافية مضيفا انه تم اول امس توفير 38 الف لتر اضافية للمساحات التجارية الكبرى وعدد هام من التجار الا ان لهفة المستهلكين لم تتوقف اذ يعمد البعض الى اقتناء عشرات العلب لتخزينها والحال ان الحليب متوفر بكميات كبيرة جدا وقد تسبب هذا السلوك من ناحية اخرى في احتكار اصحاب المتاجر لمادة الحليب وتخزينها وبيعها بأثمان مرتفعة. ومن ناحية اخرى اشار السيد الغريبي الى انه تم ايضا يوم امس الخميس ضخ كميات اضافية من الزيت النباتي المدعم في مختلف الفضاءات التجارية...

عادل عكرمي
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قفصة:لهفة غير مبررة على مادة الحليب وعمليات احتكار وترفيع في الأسعار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

مكتب قفصة «الشروق»:
سيطر موضوع وفرة مادة الحليب المعلب على اهتمامات المواطنين بجهة قفصة خلال الايام الاخيرة وفي اليوم الاول من شهر رمضان المعظم حيث شهدت بعض معتمديات الولاية غيابا لافتا للحليب وتعمد عديد التجار احتكاره وبيعه بأثمان مرتفعة اذ أكد اكثر من مواطن اقتناء لتر الحليب المعلب بـ1450 مي والحال ان ثمنه 1120 مي فيما لم يظفر بعض المواطنين بلتر واحد من الحليب وذلك في الوقت الذي أكد فيه السيد ماهر الغريبي المدير الجهوي للتجارة بقفصة ان ازمة الحليب مفتعلة وان الكميات المتوفرة بالجهة تفوق الحاجيات اذ يتم يوميا ضخ 25 الف لتر اضافية مضيفا انه تم اول امس توفير 38 الف لتر اضافية للمساحات التجارية الكبرى وعدد هام من التجار الا ان لهفة المستهلكين لم تتوقف اذ يعمد البعض الى اقتناء عشرات العلب لتخزينها والحال ان الحليب متوفر بكميات كبيرة جدا وقد تسبب هذا السلوك من ناحية اخرى في احتكار اصحاب المتاجر لمادة الحليب وتخزينها وبيعها بأثمان مرتفعة. ومن ناحية اخرى اشار السيد الغريبي الى انه تم ايضا يوم امس الخميس ضخ كميات اضافية من الزيت النباتي المدعم في مختلف الفضاءات التجارية...

عادل عكرمي
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سيدي بوزيد:200 مليون قيمة التجهيزات لفائدة المؤسسات الشبابية والثقافية
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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في اليوم الأول من رمضان :تجار سوق حميد الصدقاوي يحتجّون
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
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