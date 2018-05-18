قفصة:لهفة غير مبررة على مادة الحليب وعمليات احتكار وترفيع في الأسعار

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مكتب قفصة «الشروق»:
سيطر موضوع وفرة مادة الحليب المعلب على اهتمامات المواطنين بجهة قفصة خلال الايام الاخيرة وفي اليوم الاول من شهر رمضان المعظم حيث شهدت بعض معتمديات الولاية غيابا لافتا للحليب وتعمد عديد التجار احتكاره وبيعه بأثمان مرتفعة اذ أكد اكثر من مواطن اقتناء لتر الحليب المعلب بـ1450 مي والحال ان ثمنه 1120 مي فيما لم يظفر بعض المواطنين بلتر واحد من الحليب وذلك في الوقت الذي أكد فيه السيد ماهر الغريبي المدير الجهوي للتجارة بقفصة ان ازمة الحليب مفتعلة وان الكميات المتوفرة بالجهة تفوق الحاجيات اذ يتم يوميا ضخ 25 الف لتر اضافية مضيفا انه تم اول امس توفير 38 الف لتر اضافية للمساحات التجارية الكبرى وعدد هام من التجار الا ان لهفة المستهلكين لم تتوقف اذ يعمد البعض الى اقتناء عشرات العلب لتخزينها والحال ان الحليب متوفر بكميات كبيرة جدا وقد تسبب هذا السلوك من ناحية اخرى في احتكار اصحاب المتاجر لمادة الحليب وتخزينها وبيعها بأثمان مرتفعة. ومن ناحية اخرى اشار السيد الغريبي الى انه تم ايضا يوم امس الخميس ضخ كميات اضافية من الزيت النباتي المدعم في مختلف الفضاءات التجارية...
مكتب قفصة «الشروق»:
سيطر موضوع وفرة مادة الحليب المعلب على اهتمامات المواطنين بجهة قفصة خلال الايام الاخيرة وفي اليوم الاول من شهر رمضان المعظم حيث شهدت بعض معتمديات الولاية غيابا لافتا للحليب وتعمد عديد التجار احتكاره وبيعه بأثمان مرتفعة اذ أكد اكثر من مواطن اقتناء لتر الحليب المعلب بـ1450 مي والحال ان ثمنه 1120 مي فيما لم يظفر بعض المواطنين بلتر واحد من الحليب وذلك في الوقت الذي أكد فيه السيد ماهر الغريبي المدير الجهوي للتجارة بقفصة ان ازمة الحليب مفتعلة وان الكميات المتوفرة بالجهة تفوق الحاجيات اذ يتم يوميا ضخ 25 الف لتر اضافية مضيفا انه تم اول امس توفير 38 الف لتر اضافية للمساحات التجارية الكبرى وعدد هام من التجار الا ان لهفة المستهلكين لم تتوقف اذ يعمد البعض الى اقتناء عشرات العلب لتخزينها والحال ان الحليب متوفر بكميات كبيرة جدا وقد تسبب هذا السلوك من ناحية اخرى في احتكار اصحاب المتاجر لمادة الحليب وتخزينها وبيعها بأثمان مرتفعة. ومن ناحية اخرى اشار السيد الغريبي الى انه تم ايضا يوم امس الخميس ضخ كميات اضافية من الزيت النباتي المدعم في مختلف الفضاءات التجارية...
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-