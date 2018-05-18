عروض اليوم

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18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
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18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
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18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
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18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
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17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
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15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
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15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
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15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
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14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
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14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
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14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
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الجمعة 18 ماي 2018
* قاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة بتونس:
15:30 – عرض فيلم «العائلة الهندية» لكاران جوهر.
21:30 – عرض فيلم «باربرا» لماتيو امالريك.
* قاعة عمار الخليفي بمدينة الثقافة بتونس:
22:00 – عرض فيلم «الغناء في المطر».
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
12:15 – 15:45 – عرض فيلم «الملك أرتور».
14:15 – عرض فيلم «h17 pour paris15».
22:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
12:15 – عرض فيلم «La belle et la bete».
14:15 – عرض فيلم «Jumanji».
16:00 – عرض فيلم «حبة كراميل».
21:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
12:15 – عرض فيلم «L›école buissonnière».
14:15 – عرض فيلم «Evrything».
15:45 – عرض فيلم «Mission Impossible».
22:00 – عرض فيلم «Baby Driver».
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
21:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
16:15 – عرض فيلم «Deadpool 2».
22:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
21:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
00:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
16:00 – 21:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
00:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
فيلم «L›école buissonnière»
- إخراج: نيكولا فانيي Nicolas Vanier.
- بطولة: «فرنسوا كلوزيت» François Cluzet و»جون سكاندال» Jean Scandel.
يعود نيكولا فانيي مخرج «بال وسيباستيان» بفيلم «الهروب من المدرسة» الذي يروي قصة طفل كان يعيش في المدينة، تحول للعيش في الحقول.. وهي رسالة ذات بعد بيئي تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي، بطلها طفل يتيم يعيش في أسرة تبنته ليصطدم بصاحب قصر يقع في الريف، حاول تقريبه من الطبيعة وتعليمه كيفية الحفاظ على البيئة.
الجمعة 18 ماي 2018
* قاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة بتونس:
15:30 – عرض فيلم «العائلة الهندية» لكاران جوهر.
21:30 – عرض فيلم «باربرا» لماتيو امالريك.
* قاعة عمار الخليفي بمدينة الثقافة بتونس:
22:00 – عرض فيلم «الغناء في المطر».
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
12:15 – 15:45 – عرض فيلم «الملك أرتور».
14:15 – عرض فيلم «h17 pour paris15».
22:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
12:15 – عرض فيلم «La belle et la bete».
14:15 – عرض فيلم «Jumanji».
16:00 – عرض فيلم «حبة كراميل».
21:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
12:15 – عرض فيلم «L›école buissonnière».
14:15 – عرض فيلم «Evrything».
15:45 – عرض فيلم «Mission Impossible».
22:00 – عرض فيلم «Baby Driver».
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
21:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
16:15 – عرض فيلم «Deadpool 2».
22:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
21:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
00:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
16:00 – 21:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
00:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
فيلم «L›école buissonnière»
- إخراج: نيكولا فانيي Nicolas Vanier.
- بطولة: «فرنسوا كلوزيت» François Cluzet و»جون سكاندال» Jean Scandel.
يعود نيكولا فانيي مخرج «بال وسيباستيان» بفيلم «الهروب من المدرسة» الذي يروي قصة طفل كان يعيش في المدينة، تحول للعيش في الحقول.. وهي رسالة ذات بعد بيئي تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي، بطلها طفل يتيم يعيش في أسرة تبنته ليصطدم بصاحب قصر يقع في الريف، حاول تقريبه من الطبيعة وتعليمه كيفية الحفاظ على البيئة.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-