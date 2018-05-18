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عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

الجمعة 18 ماي 2018

* قاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة بتونس:
15:30 – عرض فيلم «العائلة الهندية» لكاران جوهر.
21:30 – عرض فيلم «باربرا» لماتيو امالريك.
* قاعة عمار الخليفي بمدينة الثقافة بتونس:
22:00 – عرض فيلم «الغناء في المطر».
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
12:15 – 15:45 – عرض فيلم «الملك أرتور».
14:15 – عرض فيلم «h17 pour paris15».
22:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
12:15 – عرض فيلم «La belle et la bete».
14:15 – عرض فيلم «Jumanji».
16:00 – عرض فيلم «حبة كراميل».
21:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
12:15 – عرض فيلم «L›école buissonnière».
14:15 – عرض فيلم «Evrything».
15:45 – عرض فيلم «Mission Impossible».
22:00 – عرض فيلم «Baby Driver».
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
21:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
16:15 – عرض فيلم «Deadpool 2».
22:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
21:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
00:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
16:00 – 21:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
00:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

فيلم «L›école buissonnière»
- إخراج: نيكولا فانيي Nicolas Vanier.
- بطولة: «فرنسوا كلوزيت» François Cluzet و»جون سكاندال» Jean Scandel.
يعود نيكولا فانيي مخرج «بال وسيباستيان» بفيلم «الهروب من المدرسة» الذي يروي قصة طفل كان يعيش في المدينة، تحول للعيش في الحقول.. وهي رسالة ذات بعد بيئي تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي، بطلها طفل يتيم يعيش في أسرة تبنته ليصطدم بصاحب قصر يقع في الريف، حاول تقريبه من الطبيعة وتعليمه كيفية الحفاظ على البيئة.

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الثقافي
عروض اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

الجمعة 18 ماي 2018

* قاعة الطاهر شريعة بمدينة الثقافة بتونس:
15:30 – عرض فيلم «العائلة الهندية» لكاران جوهر.
21:30 – عرض فيلم «باربرا» لماتيو امالريك.
* قاعة عمار الخليفي بمدينة الثقافة بتونس:
22:00 – عرض فيلم «الغناء في المطر».
* قاعة سينما الكوليزي بتونس:
12:15 – 15:45 – عرض فيلم «الملك أرتور».
14:15 – عرض فيلم «h17 pour paris15».
22:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بتونس:
12:15 – عرض فيلم «La belle et la bete».
14:15 – عرض فيلم «Jumanji».
16:00 – عرض فيلم «حبة كراميل».
21:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
* قاعة سينما المونديال بتونس:
12:15 – عرض فيلم «L›école buissonnière».
14:15 – عرض فيلم «Evrything».
15:45 – عرض فيلم «Mission Impossible».
22:00 – عرض فيلم «Baby Driver».
* قاعة سيني جميل بالمنزه السادس:
21:30 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما الحمراء / الزفير بالمرسى:
16:15 – عرض فيلم «Deadpool 2».
22:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة الأقورا بالمرسى:
21:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
00:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».
* قاعة سينما البالاص بسوسة:
16:00 – 21:30 – عرض فيلم «Deadpool 2».
00:00 – عرض فيلم «Avengers: Infinity War».

فيلم «L›école buissonnière»
- إخراج: نيكولا فانيي Nicolas Vanier.
- بطولة: «فرنسوا كلوزيت» François Cluzet و»جون سكاندال» Jean Scandel.
يعود نيكولا فانيي مخرج «بال وسيباستيان» بفيلم «الهروب من المدرسة» الذي يروي قصة طفل كان يعيش في المدينة، تحول للعيش في الحقول.. وهي رسالة ذات بعد بيئي تعود إلى ثلاثينات القرن الماضي، بطلها طفل يتيم يعيش في أسرة تبنته ليصطدم بصاحب قصر يقع في الريف، حاول تقريبه من الطبيعة وتعليمه كيفية الحفاظ على البيئة.

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