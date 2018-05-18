وجه من رمضان:حجلة بطلة «نسيبتي العزيزة» لـ«الشروق»:المسلسل حقّق نجاحا كبيرا في الجزائر وفتح الحدود أمام الممثلين

تونس ـ «الشروق»:

اعتبرت بطلة «نسيبتي العزيزة»، الممثلة الجزائرية رزيقة فرحان الشهيرة باسم حجلة أن هذا العمل كسر الحاجز، وفتح الأبواب أمام الممثلين التونسيين للظهور في أعمال جزائرية آملة في مشاهدة أعمال مشتركة بين تونس والجزائر.

أكدت «حجلة» (شخصيتها في نسيبتي العزيزة)، أن الإضافة التي قدمها أو يتميز بها مسلسل «نسيبتي العزيزة» هي في كونه كسر حاجز الدراماعلى المستوى الجغرافي، ما بين تونس والجزائر، وأصبح هناك عديد الممثلين التونسيين يشاركون في الأعمال الدرامية الجزائرية على غرا ر جميلة الشيحي وفرحات هنانة وخالد بوزيد ومها شطورو...

وعن نجاح «نسيبتي العزيزة»، في الجزائر، قالت رزيقة فرحان: «هو ليس نجاحا عاديا، بل هو نجاح ساحق، ونسيبتي العزيزة حققت أكبر نسب مشاهدة في الجزائر،وهو ما جعل أسهمها كممثلة ترتفع وتصبح مطلوبة في عديد الأعمال في الجزائر، كما أوضحت إجابة عن سؤالنا في هذا الخصوص. لكن رزيقة فرحان لم تتمكن من المشاركة في الأدوار المعروضة عليها في الجزائر، وذلك لأن كل الأعمال تصور في نفس الوقت تقريبا في الأجزاء الأولى ل»نسيبتي العزيزة»، على حد تعبيرها، أما في السنوات الأخيرة فالأمر كان شبه مستحيل بحكم تنشيطها لبرنامج الطبخ «هكّا كوزينتنا»، وتصوير «نسيبتي العزيزة»، هذا العمل الذي بلغ جزأه الثامن في رمضان الحالي، وحطم الرقم القياسي لـ«شوفلي حل». وعلى صعيد متصل أبرزت محدثتنا أن سيت كوم «نسيبتي العزيزة»، أصبح جزءا من حياتها، وأصبح ضروريا في رمضان ك»الشربة» و»البريك» خلال هذا الشهر، مشيرة إلى أنه في الجزائر، يقولون لها «أخذوك» (أي أخذتك قناة نسمة وأبعدتك عن الدراما الجزائرية)، وتابعت في ذات السياق: «لم أكن أتوقع هذا النجاح الكبير لشخصية «حجلة»، فقد تقمصتها ببساطة ودون مبالغة..». كما شددت رزيقة فرحان على الانسجام والتناغم الكبيرين بين أبطال «نسيبتي العزيزة»، حيث «أصبحنا عبارة عن عائلة» على حد تعبيرها، وأثنت في هذا الإطار على المخرج صلاح الدين الصيد، قائلة: «هو في مقام والدنا، وإخراجه حاجة من وراء العقل، يهتم بكل الجزئيات، وأحيانا يدخل إلى عقلك ويعرفك في ماذا تفكر..». رزيقة فرحان، حدثتنا بكل تلقائية، وكانت تلقائيتها أكبر لما سألناها عن حياتها الشخصية، وخاصة بعد الزواج، فقالت دون تردّد: «تزوجت من جزائري قبائلي يقيم في فرنسا، وعملي أقلقه، بحكم أنه لا يفهم ميداننا، ويرفض عملي في عديد الأعمال التي تعرض علي.

حاورها: وسام المختار