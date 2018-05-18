وجه من رمضان:حجلة بطلة «نسيبتي العزيزة» لـ«الشروق»:المسلسل حقّق نجاحا كبيرا في الجزائر وفتح الحدود أمام الممثلين

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تونس ـ «الشروق»:
اعتبرت بطلة «نسيبتي العزيزة»، الممثلة الجزائرية رزيقة فرحان الشهيرة باسم حجلة أن هذا العمل كسر الحاجز، وفتح الأبواب أمام الممثلين التونسيين للظهور في أعمال جزائرية آملة في مشاهدة أعمال مشتركة بين تونس والجزائر.
أكدت «حجلة» (شخصيتها في نسيبتي العزيزة)، أن الإضافة التي قدمها أو يتميز بها مسلسل «نسيبتي العزيزة» هي في كونه كسر حاجز الدراماعلى المستوى الجغرافي، ما بين تونس والجزائر، وأصبح هناك عديد الممثلين التونسيين يشاركون في الأعمال الدرامية الجزائرية على غرا ر جميلة الشيحي وفرحات هنانة وخالد بوزيد ومها شطورو...
وعن نجاح «نسيبتي العزيزة»، في الجزائر، قالت رزيقة فرحان: «هو ليس نجاحا عاديا، بل هو نجاح ساحق، ونسيبتي العزيزة حققت أكبر نسب مشاهدة في الجزائر،وهو ما جعل أسهمها كممثلة ترتفع وتصبح مطلوبة في عديد الأعمال في الجزائر، كما أوضحت إجابة عن سؤالنا في هذا الخصوص. لكن رزيقة فرحان لم تتمكن من المشاركة في الأدوار المعروضة عليها في الجزائر، وذلك لأن كل الأعمال تصور في نفس الوقت تقريبا في الأجزاء الأولى ل»نسيبتي العزيزة»، على حد تعبيرها، أما في السنوات الأخيرة فالأمر كان شبه مستحيل بحكم تنشيطها لبرنامج الطبخ «هكّا كوزينتنا»، وتصوير «نسيبتي العزيزة»، هذا العمل الذي بلغ جزأه الثامن في رمضان الحالي، وحطم الرقم القياسي لـ«شوفلي حل». وعلى صعيد متصل أبرزت محدثتنا أن سيت كوم «نسيبتي العزيزة»، أصبح جزءا من حياتها، وأصبح ضروريا في رمضان ك»الشربة» و»البريك» خلال هذا الشهر، مشيرة إلى أنه في الجزائر، يقولون لها «أخذوك» (أي أخذتك قناة نسمة وأبعدتك عن الدراما الجزائرية)، وتابعت في ذات السياق: «لم أكن أتوقع هذا النجاح الكبير لشخصية «حجلة»، فقد تقمصتها ببساطة ودون مبالغة..». كما شددت رزيقة فرحان على الانسجام والتناغم الكبيرين بين أبطال «نسيبتي العزيزة»، حيث «أصبحنا عبارة عن عائلة» على حد تعبيرها، وأثنت في هذا الإطار على المخرج صلاح الدين الصيد، قائلة: «هو في مقام والدنا، وإخراجه حاجة من وراء العقل، يهتم بكل الجزئيات، وأحيانا يدخل إلى عقلك ويعرفك في ماذا تفكر..». رزيقة فرحان، حدثتنا بكل تلقائية، وكانت تلقائيتها أكبر لما سألناها عن حياتها الشخصية، وخاصة بعد الزواج، فقالت دون تردّد: «تزوجت من جزائري قبائلي يقيم في فرنسا، وعملي أقلقه، بحكم أنه لا يفهم ميداننا، ويرفض عملي في عديد الأعمال التي تعرض علي.
تونس ـ «الشروق»:
اعتبرت بطلة «نسيبتي العزيزة»، الممثلة الجزائرية رزيقة فرحان الشهيرة باسم حجلة أن هذا العمل كسر الحاجز، وفتح الأبواب أمام الممثلين التونسيين للظهور في أعمال جزائرية آملة في مشاهدة أعمال مشتركة بين تونس والجزائر.
أكدت «حجلة» (شخصيتها في نسيبتي العزيزة)، أن الإضافة التي قدمها أو يتميز بها مسلسل «نسيبتي العزيزة» هي في كونه كسر حاجز الدراماعلى المستوى الجغرافي، ما بين تونس والجزائر، وأصبح هناك عديد الممثلين التونسيين يشاركون في الأعمال الدرامية الجزائرية على غرا ر جميلة الشيحي وفرحات هنانة وخالد بوزيد ومها شطورو...
وعن نجاح «نسيبتي العزيزة»، في الجزائر، قالت رزيقة فرحان: «هو ليس نجاحا عاديا، بل هو نجاح ساحق، ونسيبتي العزيزة حققت أكبر نسب مشاهدة في الجزائر،وهو ما جعل أسهمها كممثلة ترتفع وتصبح مطلوبة في عديد الأعمال في الجزائر، كما أوضحت إجابة عن سؤالنا في هذا الخصوص. لكن رزيقة فرحان لم تتمكن من المشاركة في الأدوار المعروضة عليها في الجزائر، وذلك لأن كل الأعمال تصور في نفس الوقت تقريبا في الأجزاء الأولى ل»نسيبتي العزيزة»، على حد تعبيرها، أما في السنوات الأخيرة فالأمر كان شبه مستحيل بحكم تنشيطها لبرنامج الطبخ «هكّا كوزينتنا»، وتصوير «نسيبتي العزيزة»، هذا العمل الذي بلغ جزأه الثامن في رمضان الحالي، وحطم الرقم القياسي لـ«شوفلي حل». وعلى صعيد متصل أبرزت محدثتنا أن سيت كوم «نسيبتي العزيزة»، أصبح جزءا من حياتها، وأصبح ضروريا في رمضان ك»الشربة» و»البريك» خلال هذا الشهر، مشيرة إلى أنه في الجزائر، يقولون لها «أخذوك» (أي أخذتك قناة نسمة وأبعدتك عن الدراما الجزائرية)، وتابعت في ذات السياق: «لم أكن أتوقع هذا النجاح الكبير لشخصية «حجلة»، فقد تقمصتها ببساطة ودون مبالغة..». كما شددت رزيقة فرحان على الانسجام والتناغم الكبيرين بين أبطال «نسيبتي العزيزة»، حيث «أصبحنا عبارة عن عائلة» على حد تعبيرها، وأثنت في هذا الإطار على المخرج صلاح الدين الصيد، قائلة: «هو في مقام والدنا، وإخراجه حاجة من وراء العقل، يهتم بكل الجزئيات، وأحيانا يدخل إلى عقلك ويعرفك في ماذا تفكر..». رزيقة فرحان، حدثتنا بكل تلقائية، وكانت تلقائيتها أكبر لما سألناها عن حياتها الشخصية، وخاصة بعد الزواج، فقالت دون تردّد: «تزوجت من جزائري قبائلي يقيم في فرنسا، وعملي أقلقه، بحكم أنه لا يفهم ميداننا، ويرفض عملي في عديد الأعمال التي تعرض علي.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-