ليالي الجهات في مدينة الثقافة:تطاوين تفتتح... وتعميم التجربة بعد رمضان

تونس ـ الشروق:

ستحتضن مدينة الثقافة بداية من يوم غد السبت 19 ماي الدورة الأولى لمهرجان ليالي الجهات الذي ستفتتحه ولاية تطاوين.

في إطار انفتاح مدينة الثقافة على الجهات الداخلية ولمزيد ربط الصِّلة بين المدينة والمبدعين التونسيين في أي مدينة أو قرية كانوا ستحتضن مدينة الثقافة مهرجان ليالي الجهات إذ ستستضيف المدينة في مرحلة أولى ست ولايات حسب البرنامج التالي:

تطاوين 19 ماي قبلي 22 ماي جندوبة 26 ماي الكاف 2 جوان القيروان 9 جوان المهدية 12 جوان وستجمع العروض التي ستحتضنها مدينة الثقافة بين مختلف الفنون والحرف اليدوية والأكلات والملابس التقليدية وخصوصيات كل جهة في التراث اللامادي

وبعد شهر رمضان ستعمم هذه التجربة لتشمل 24 ولاية من ولايات الجمهورية ومن بين البرامج التي حصلت عليها الشروق برنامج ولاية قبلي الذي سيكون يوم 22ماي الجاري، البرنامج يتضمٌن سهرة شعرية بالشٌعر الشعبي والفصحى يشارك فيها عدد من الشعراء نذكر من بينهم جمال الصليعي وآدم فتحي وسهرة مسرحية مع فرقة بلدية دوز للتمثيل التي ستقدٌم أحدث أعمالها صابرة اخراج مكرم السنهوري ونص شعري للشاعر الناصر عون ودراماتورجيا الناصر عبدالدائم ومكرم السنهوري وسهرة مع الفنان بلقاسم بوقنة الى جانب عروض لفرق الفنون الشعبية ولوحات من المهرجان الدولي للصحراء بدوز الذي يعد العلاٌمة الأساسية لولاية قبلي في باب التراث اللامادي مع معرض للصناعات التقليدية والحرف اليدوية التي تشتهر بها الجهة وخاصة صناعة البلغة وعروض للمهاري والفروسية.

هذه السهرات ستنطلق من التاسعة ليلا الى الثالثة صباحا وهي مبادرة تحتاج الى تثمين لكن لابد من الأبتعاد عن النظرة الفولكلورية في العروض التي ستقدٌم في إطار هذا المهرجان في دورته الأولى ففي كل ولاية هناك مبدعون من كتّاب ورسامين وموسيقيين ومطربين ومسرحيين من الشباب خاصة يحلمون بالعرض في العاصمة لكن الفرص لا تتوفٌر لهم الا نادرا ومن المفروض أن تهتم هذه الأيام المخصصة للجهات لهؤلاء المبدعين الذين يشعرون بالأقصاء جراء بعدهم عن العاصمة وانعدام الامكانيات التي تمكنهم من تقديم أعمالهم فيها ففي كل دول العالم تبقى العواصم هي العمود الفقري للنشاط الثقافي وهذا المهرجان لابد أن يقطع مع الرؤية الفلكلورية ليفتح نافذة للمبدعين في الجهات تنقذهم من قسوة الجغرافيا.

كتب نورالدين بالطيب