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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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الدبكة الفلسطينية في افتتاح مهرجان المدينة بقربة
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الثقافي
الدبكة الفلسطينية في افتتاح مهرجان المدينة بقربة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

مكتب نابل ـ الشروق:
عقدت جمعية قربة للمسرح والتنشيط الثقافي والبيئي منذ يومين ندوة صحفية بنابل للإعلان عن برنامج الدورة الثالثة لمهرجان المدينة الذي ستشارك فيه كل من فلسطين ومصر والمغرب والجزائر وتونس. ويمتد المهرجان من يوم 29 ماي الى غاية 9 جوان.
وستتراوح العروض بين المسرحية و الفرجوية اضافة الى أمسيات شعرية وفقرات خاصة بالاطفال من خلال برمجة عروض مسرحية وعرض للحكواتي وورشات تنشيطية وفرجوية.
وصرح رئيس جمعية قربة للمسرح والتنشيط الثقافي والبيئي عبد القادر النجار خلال الندوة الصحفية أن العروض التي تمت برمجتها متنوعة حيث تمت برمجة عرض المدحة ومسرحية ملا عيلة من تونس اضافة الى مسرحية رجوع من جمهورية مصر ومسرحية جنان الغالية من المغرب. وفيما يتعلق بعرض الافتتاح فسيكون فلسطينيا بالأساس من خلال برمجة لوحة خاصة بالدبكة الفلسطينية اضافة الى كرنفال سيضم فرقا تونسية واجنبية وحفل الاختتام سيكون بإمضاء فرقة فسيفساء من الموسيقى العربية بإمضاء أكاديمية زرياب.

فاطمة بن عثمان
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الثقافي
الدبكة الفلسطينية في افتتاح مهرجان المدينة بقربة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

مكتب نابل ـ الشروق:
عقدت جمعية قربة للمسرح والتنشيط الثقافي والبيئي منذ يومين ندوة صحفية بنابل للإعلان عن برنامج الدورة الثالثة لمهرجان المدينة الذي ستشارك فيه كل من فلسطين ومصر والمغرب والجزائر وتونس. ويمتد المهرجان من يوم 29 ماي الى غاية 9 جوان.
وستتراوح العروض بين المسرحية و الفرجوية اضافة الى أمسيات شعرية وفقرات خاصة بالاطفال من خلال برمجة عروض مسرحية وعرض للحكواتي وورشات تنشيطية وفرجوية.
وصرح رئيس جمعية قربة للمسرح والتنشيط الثقافي والبيئي عبد القادر النجار خلال الندوة الصحفية أن العروض التي تمت برمجتها متنوعة حيث تمت برمجة عرض المدحة ومسرحية ملا عيلة من تونس اضافة الى مسرحية رجوع من جمهورية مصر ومسرحية جنان الغالية من المغرب. وفيما يتعلق بعرض الافتتاح فسيكون فلسطينيا بالأساس من خلال برمجة لوحة خاصة بالدبكة الفلسطينية اضافة الى كرنفال سيضم فرقا تونسية واجنبية وحفل الاختتام سيكون بإمضاء فرقة فسيفساء من الموسيقى العربية بإمضاء أكاديمية زرياب.

فاطمة بن عثمان
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18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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وجه من رمضان:حجلة بطلة «نسيبتي العزيزة» لـ«الشروق»:المسلسل حقّق نجاحا كبيرا في الجزائر وفتح الحدود أمام...
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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