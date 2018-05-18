الدبكة الفلسطينية في افتتاح مهرجان المدينة بقربة

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مكتب نابل ـ الشروق:
عقدت جمعية قربة للمسرح والتنشيط الثقافي والبيئي منذ يومين ندوة صحفية بنابل للإعلان عن برنامج الدورة الثالثة لمهرجان المدينة الذي ستشارك فيه كل من فلسطين ومصر والمغرب والجزائر وتونس. ويمتد المهرجان من يوم 29 ماي الى غاية 9 جوان.
وستتراوح العروض بين المسرحية و الفرجوية اضافة الى أمسيات شعرية وفقرات خاصة بالاطفال من خلال برمجة عروض مسرحية وعرض للحكواتي وورشات تنشيطية وفرجوية.
وصرح رئيس جمعية قربة للمسرح والتنشيط الثقافي والبيئي عبد القادر النجار خلال الندوة الصحفية أن العروض التي تمت برمجتها متنوعة حيث تمت برمجة عرض المدحة ومسرحية ملا عيلة من تونس اضافة الى مسرحية رجوع من جمهورية مصر ومسرحية جنان الغالية من المغرب. وفيما يتعلق بعرض الافتتاح فسيكون فلسطينيا بالأساس من خلال برمجة لوحة خاصة بالدبكة الفلسطينية اضافة الى كرنفال سيضم فرقا تونسية واجنبية وحفل الاختتام سيكون بإمضاء فرقة فسيفساء من الموسيقى العربية بإمضاء أكاديمية زرياب.
مكتب نابل ـ الشروق:
عقدت جمعية قربة للمسرح والتنشيط الثقافي والبيئي منذ يومين ندوة صحفية بنابل للإعلان عن برنامج الدورة الثالثة لمهرجان المدينة الذي ستشارك فيه كل من فلسطين ومصر والمغرب والجزائر وتونس. ويمتد المهرجان من يوم 29 ماي الى غاية 9 جوان.
وستتراوح العروض بين المسرحية و الفرجوية اضافة الى أمسيات شعرية وفقرات خاصة بالاطفال من خلال برمجة عروض مسرحية وعرض للحكواتي وورشات تنشيطية وفرجوية.
وصرح رئيس جمعية قربة للمسرح والتنشيط الثقافي والبيئي عبد القادر النجار خلال الندوة الصحفية أن العروض التي تمت برمجتها متنوعة حيث تمت برمجة عرض المدحة ومسرحية ملا عيلة من تونس اضافة الى مسرحية رجوع من جمهورية مصر ومسرحية جنان الغالية من المغرب. وفيما يتعلق بعرض الافتتاح فسيكون فلسطينيا بالأساس من خلال برمجة لوحة خاصة بالدبكة الفلسطينية اضافة الى كرنفال سيضم فرقا تونسية واجنبية وحفل الاختتام سيكون بإمضاء فرقة فسيفساء من الموسيقى العربية بإمضاء أكاديمية زرياب.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-