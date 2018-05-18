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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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صفاقس:إحباط محاولة تهريب كميّات من الفضة
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القضائي
صفاقس:إحباط محاولة تهريب كميّات من الفضة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

الشروق ـ مكتب صفاقس:
تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس من إيقاف سيارة قادمة من الجنوب التونسي في اتجاه سوسة وبتفتيشها عثروا على كمية كبيرة من الفضة ومبلغ مالي يصل إلى حوالي عشرين ألف دينار.
تفاصيل القضية تتمثل في أن دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس أوقفت سيارة قادمة من الجنوب على مستوى معتمدية الصخيرة وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على كميات من الفضة عمد صاحبها إلى إخفائها بإحكام داخل هيكل السيارة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 أذنت بإيقاف المشتبه به وحجز السيارة المستعملة في عملية محاولة التهريب مع مواصلة الأبحاث والتحريات للكشف عن كافة تفاصيل القضية.

نبيل العمامي
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القضائي
صفاقس:إحباط محاولة تهريب كميّات من الفضة
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

الشروق ـ مكتب صفاقس:
تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس من إيقاف سيارة قادمة من الجنوب التونسي في اتجاه سوسة وبتفتيشها عثروا على كمية كبيرة من الفضة ومبلغ مالي يصل إلى حوالي عشرين ألف دينار.
تفاصيل القضية تتمثل في أن دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس أوقفت سيارة قادمة من الجنوب على مستوى معتمدية الصخيرة وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على كميات من الفضة عمد صاحبها إلى إخفائها بإحكام داخل هيكل السيارة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 أذنت بإيقاف المشتبه به وحجز السيارة المستعملة في عملية محاولة التهريب مع مواصلة الأبحاث والتحريات للكشف عن كافة تفاصيل القضية.

نبيل العمامي
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18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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بعد الحكم عليهم بالسجن مع النفاذ العاجل:إيقاف التتبّع في حق عدد من الوزراء بموجب قانون المصالحة
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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