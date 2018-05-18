صفاقس:إحباط محاولة تهريب كميّات من الفضة

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الشروق ـ مكتب صفاقس:
تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس من إيقاف سيارة قادمة من الجنوب التونسي في اتجاه سوسة وبتفتيشها عثروا على كمية كبيرة من الفضة ومبلغ مالي يصل إلى حوالي عشرين ألف دينار.
تفاصيل القضية تتمثل في أن دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس أوقفت سيارة قادمة من الجنوب على مستوى معتمدية الصخيرة وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على كميات من الفضة عمد صاحبها إلى إخفائها بإحكام داخل هيكل السيارة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 أذنت بإيقاف المشتبه به وحجز السيارة المستعملة في عملية محاولة التهريب مع مواصلة الأبحاث والتحريات للكشف عن كافة تفاصيل القضية.
الشروق ـ مكتب صفاقس:
تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس من إيقاف سيارة قادمة من الجنوب التونسي في اتجاه سوسة وبتفتيشها عثروا على كمية كبيرة من الفضة ومبلغ مالي يصل إلى حوالي عشرين ألف دينار.
تفاصيل القضية تتمثل في أن دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بصفاقس أوقفت سيارة قادمة من الجنوب على مستوى معتمدية الصخيرة وبتفتيشها تفتيشا دقيقا تم العثور على كميات من الفضة عمد صاحبها إلى إخفائها بإحكام داخل هيكل السيارة. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس2 أذنت بإيقاف المشتبه به وحجز السيارة المستعملة في عملية محاولة التهريب مع مواصلة الأبحاث والتحريات للكشف عن كافة تفاصيل القضية.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-