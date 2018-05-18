بعد حفظ تهمة تبييض الأموال في حق سمير الوافي:النيابـــة العمومية تعقّب

تونس ـ الشروق :

تولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس القيام بإجراءات الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام حفظ تهمة تبييض الأموال في حق الاعلامي سمير الوافد. وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس. أصدرت مؤخرا قرارا قضى برفض الافراج عن الاعلامي سمير الوافي مع إحالة على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل جريمة التحيل مع حفظ تهمة تبييض الأموال في حقه مثلما طالبت بذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي.

وقد بادرت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بالطعن بالتعقيب في قرار حفظ تهمة تبييض الأموال في حق سمير الوافي. وينتظر ان تعيّن جلسة قريبة على مستوى محكمة التعقيب للنظر في هذا الطعن.





سليم العجرودي