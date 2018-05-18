بعد حفظ تهمة تبييض الأموال في حق سمير الوافي:النيابـــة العمومية تعقّب

-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
تونس ـ الشروق :
تولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس القيام بإجراءات الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام حفظ تهمة تبييض الأموال في حق الاعلامي سمير الوافد. وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس. أصدرت مؤخرا قرارا قضى برفض الافراج عن الاعلامي سمير الوافي مع إحالة على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل جريمة التحيل مع حفظ تهمة تبييض الأموال في حقه مثلما طالبت بذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي.
وقد بادرت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بالطعن بالتعقيب في قرار حفظ تهمة تبييض الأموال في حق سمير الوافي. وينتظر ان تعيّن جلسة قريبة على مستوى محكمة التعقيب للنظر في هذا الطعن.
تونس ـ الشروق :
تولت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بتونس القيام بإجراءات الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام حفظ تهمة تبييض الأموال في حق الاعلامي سمير الوافد. وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس. أصدرت مؤخرا قرارا قضى برفض الافراج عن الاعلامي سمير الوافي مع إحالة على أنظار المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل جريمة التحيل مع حفظ تهمة تبييض الأموال في حقه مثلما طالبت بذلك النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي.
وقد بادرت الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف بالطعن بالتعقيب في قرار حفظ تهمة تبييض الأموال في حق سمير الوافي. وينتظر ان تعيّن جلسة قريبة على مستوى محكمة التعقيب للنظر في هذا الطعن.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-