جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك

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جندوبة/ الشروق :
تم يوم امس الخميس 17 ماي 2018 خلال حملة مراقبة صحية بسوق الجملة بجندوبة حجز كمية هامة من الخضر والغلال غير صالحة للاستهلاك .
وأكد رئيس المصلحة الجهوية لحفظ الوسط الصحي وحماية المحيط بالادارة الجهوية للصحة بجندوبة الحبيب خذايرية انه وتزامنا مع اليوم الأول من شهر رمضان تم حجز 2740 كغ من البطاطا و165 كغ من الزمباع و185 كغ من المشمش و28.كغ بروكلو و610 كغ كرمب و10 كغ خس بسوق الجملة بمدينة جندوبة خلال حملة مراقبة وهي مواد غير صالحة للاستهلاك هذا وقد تم تحرير محاضر في الغرض وسيتم اتلاف المحجوزات بعد الحصول على اذن من رئيس محكمة الناحية بجندوبة .
جندوبة/ الشروق :
تم يوم امس الخميس 17 ماي 2018 خلال حملة مراقبة صحية بسوق الجملة بجندوبة حجز كمية هامة من الخضر والغلال غير صالحة للاستهلاك .
وأكد رئيس المصلحة الجهوية لحفظ الوسط الصحي وحماية المحيط بالادارة الجهوية للصحة بجندوبة الحبيب خذايرية انه وتزامنا مع اليوم الأول من شهر رمضان تم حجز 2740 كغ من البطاطا و165 كغ من الزمباع و185 كغ من المشمش و28.كغ بروكلو و610 كغ كرمب و10 كغ خس بسوق الجملة بمدينة جندوبة خلال حملة مراقبة وهي مواد غير صالحة للاستهلاك هذا وقد تم تحرير محاضر في الغرض وسيتم اتلاف المحجوزات بعد الحصول على اذن من رئيس محكمة الناحية بجندوبة .
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-