جندوبة: حجز كميات من المواد غير صالحة للاستهلاك

جندوبة/ الشروق :

تم يوم امس الخميس 17 ماي 2018 خلال حملة مراقبة صحية بسوق الجملة بجندوبة حجز كمية هامة من الخضر والغلال غير صالحة للاستهلاك .

وأكد رئيس المصلحة الجهوية لحفظ الوسط الصحي وحماية المحيط بالادارة الجهوية للصحة بجندوبة الحبيب خذايرية انه وتزامنا مع اليوم الأول من شهر رمضان تم حجز 2740 كغ من البطاطا و165 كغ من الزمباع و185 كغ من المشمش و28.كغ بروكلو و610 كغ كرمب و10 كغ خس بسوق الجملة بمدينة جندوبة خلال حملة مراقبة وهي مواد غير صالحة للاستهلاك هذا وقد تم تحرير محاضر في الغرض وسيتم اتلاف المحجوزات بعد الحصول على اذن من رئيس محكمة الناحية بجندوبة .





عبد الكريم السلطاني