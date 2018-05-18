ثبت ممارستهن «جهاد النكاح»:أحكام سجنية في حق 3 داعشيات تونسيات

تونس ـ الشروق :

قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن بين 5 و6 أعوام في حق ثلاث نسوة وفتيات مارسن جهاد النكاح في داخل معسكرات الارهابيين في سوريا. ويستفاد من الوقائع المنسوبة الى المتهمات الثلاثة وهن أصيلات العاصمة وأحوازها واحداهن كانت متزوجة وسافرت الى تركيا ثم عبرت الحدود الى سوريا وتؤكد كامل التقارير المرفوقة بملف محاكمتهن أن التونسيات الثلاثة انضممن الى ما يعرف بشبكات جهاد النكاح وهو أمر ثابت لدى السلطات القضائية والأمنية التونسية غير ان التهم الموجهة الى المتهمات الثلاثة تتعلق طبعا تتمثل في الانضمام والالتحاق بتنظيمات ارهابية في الخارج. وتتراوح أعمار المتهمات الثلاثة بين 20 و30 عاما وتؤكد اعترافات المتهمات الثلاثة أنهن تم نقلهن بين معسكرات الجماعات الارهابية في سوريا لتسليم أجسادهن الى عناصر تلك الجماعات. ثم تتنقلن لاحقا الى معسكرات أخرى. وقد قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والمختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالسجن بين 5 و6 أعوام في حق المتهمات الثلاثة.





سليم العجرودي