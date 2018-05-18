ثبت ممارستهن «جهاد النكاح»:أحكام سجنية في حق 3 داعشيات تونسيات

-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
تونس ـ الشروق :
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن بين 5 و6 أعوام في حق ثلاث نسوة وفتيات مارسن جهاد النكاح في داخل معسكرات الارهابيين في سوريا. ويستفاد من الوقائع المنسوبة الى المتهمات الثلاثة وهن أصيلات العاصمة وأحوازها واحداهن كانت متزوجة وسافرت الى تركيا ثم عبرت الحدود الى سوريا وتؤكد كامل التقارير المرفوقة بملف محاكمتهن أن التونسيات الثلاثة انضممن الى ما يعرف بشبكات جهاد النكاح وهو أمر ثابت لدى السلطات القضائية والأمنية التونسية غير ان التهم الموجهة الى المتهمات الثلاثة تتعلق طبعا تتمثل في الانضمام والالتحاق بتنظيمات ارهابية في الخارج. وتتراوح أعمار المتهمات الثلاثة بين 20 و30 عاما وتؤكد اعترافات المتهمات الثلاثة أنهن تم نقلهن بين معسكرات الجماعات الارهابية في سوريا لتسليم أجسادهن الى عناصر تلك الجماعات. ثم تتنقلن لاحقا الى معسكرات أخرى. وقد قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والمختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالسجن بين 5 و6 أعوام في حق المتهمات الثلاثة.
تونس ـ الشروق :
قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالسجن بين 5 و6 أعوام في حق ثلاث نسوة وفتيات مارسن جهاد النكاح في داخل معسكرات الارهابيين في سوريا. ويستفاد من الوقائع المنسوبة الى المتهمات الثلاثة وهن أصيلات العاصمة وأحوازها واحداهن كانت متزوجة وسافرت الى تركيا ثم عبرت الحدود الى سوريا وتؤكد كامل التقارير المرفوقة بملف محاكمتهن أن التونسيات الثلاثة انضممن الى ما يعرف بشبكات جهاد النكاح وهو أمر ثابت لدى السلطات القضائية والأمنية التونسية غير ان التهم الموجهة الى المتهمات الثلاثة تتعلق طبعا تتمثل في الانضمام والالتحاق بتنظيمات ارهابية في الخارج. وتتراوح أعمار المتهمات الثلاثة بين 20 و30 عاما وتؤكد اعترافات المتهمات الثلاثة أنهن تم نقلهن بين معسكرات الجماعات الارهابية في سوريا لتسليم أجسادهن الى عناصر تلك الجماعات. ثم تتنقلن لاحقا الى معسكرات أخرى. وقد قضت هيئة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والمختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالسجن بين 5 و6 أعوام في حق المتهمات الثلاثة.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-