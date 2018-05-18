توضيح من شركة زاما

ردا على المقال الصادر تحت عنوان «جندوبة: شبهات فساد في شركات الاحياء والتنمية الفلاحية» اوضحت شركة زاما ببوسالم انها في ما يخص عدم دفعها لمعاليم الكراء فإن نسبة استخلاصها لمعاليم الكراء فانها ناهزت 100 بالمائة وذلك حرصا منها على القيام بواجبها وانها تحصد سنويا جوائز وطنية ودولية تؤكد كفاءتها المهنية والتقنية.

كما اكدت شركة زاما انها استثمرت في المناطق الداخلية وانها اصبحت مختصة في تربية الابقار والاراخي والعجول «الفحول» اضافة الى زراعة الحبوب والخضروات. وبخصوص المساحة السقوية، فقد اكدت زاما انه تم القيام باختبار حول المساحة السقوية من عدمها وبين الاختبار انها تتوزع كالاتي: نقاط ري لفائدة 57 هكتار ونقاط ري صالحة للاستغلال وغير مستغلة بها 4 نقاط ري على مساحة قدرها 43 هكتار ونقاط مغلقة بها عطب على مساحة 70 هكتار و26 نقطة غير موجودة اصلا قبل استغلال الشركة للارض و10 هكتارات تم تجهيزها بالري المحوري.