توضيح من شركة زاما

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ردا على المقال الصادر تحت عنوان «جندوبة: شبهات فساد في شركات الاحياء والتنمية الفلاحية» اوضحت شركة زاما ببوسالم انها في ما يخص عدم دفعها لمعاليم الكراء فإن نسبة استخلاصها لمعاليم الكراء فانها ناهزت 100 بالمائة وذلك حرصا منها على القيام بواجبها وانها تحصد سنويا جوائز وطنية ودولية تؤكد كفاءتها المهنية والتقنية.
كما اكدت شركة زاما انها استثمرت في المناطق الداخلية وانها اصبحت مختصة في تربية الابقار والاراخي والعجول «الفحول» اضافة الى زراعة الحبوب والخضروات. وبخصوص المساحة السقوية، فقد اكدت زاما انه تم القيام باختبار حول المساحة السقوية من عدمها وبين الاختبار انها تتوزع كالاتي: نقاط ري لفائدة 57 هكتار ونقاط ري صالحة للاستغلال وغير مستغلة بها 4 نقاط ري على مساحة قدرها 43 هكتار ونقاط مغلقة بها عطب على مساحة 70 هكتار و26 نقطة غير موجودة اصلا قبل استغلال الشركة للارض و10 هكتارات تم تجهيزها بالري المحوري.
ردا على المقال الصادر تحت عنوان «جندوبة: شبهات فساد في شركات الاحياء والتنمية الفلاحية» اوضحت شركة زاما ببوسالم انها في ما يخص عدم دفعها لمعاليم الكراء فإن نسبة استخلاصها لمعاليم الكراء فانها ناهزت 100 بالمائة وذلك حرصا منها على القيام بواجبها وانها تحصد سنويا جوائز وطنية ودولية تؤكد كفاءتها المهنية والتقنية.
كما اكدت شركة زاما انها استثمرت في المناطق الداخلية وانها اصبحت مختصة في تربية الابقار والاراخي والعجول «الفحول» اضافة الى زراعة الحبوب والخضروات. وبخصوص المساحة السقوية، فقد اكدت زاما انه تم القيام باختبار حول المساحة السقوية من عدمها وبين الاختبار انها تتوزع كالاتي: نقاط ري لفائدة 57 هكتار ونقاط ري صالحة للاستغلال وغير مستغلة بها 4 نقاط ري على مساحة قدرها 43 هكتار ونقاط مغلقة بها عطب على مساحة 70 هكتار و26 نقطة غير موجودة اصلا قبل استغلال الشركة للارض و10 هكتارات تم تجهيزها بالري المحوري.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-