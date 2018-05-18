بعد الحكم عليهم بالسجن مع النفاذ العاجل:إيقاف التتبّع في حق عدد من الوزراء بموجب قانون المصالحة

تونس ـ الشروق :

قضت أمس الدائرة الجنائية 37 بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد في القضية المعروفة بحفل ماريا كاري بالنقض والقضاء من جديد بايقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة بالنسبة للمسؤولين الثلاث كمال الحاج ساسي وسميرة الخياش و التيجاني الحداد وبعدم سماع الدعوى فى حق عصام العلاني و محمد حبيب الفرجاني.

ويذكر ان اكثر من 60 محاميا قدموا اعلامات بالنيابة في حق الوزراء السابقين محمد الحبيب الحداد وكمال الحاج ساسي وسميرة الخياش (مثلوا بحالة سراح ) فيما أحيل عماد الطرابلسي بحالة ايقاف ويذكر ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بسجن كل من الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي وعدد من الوزراء السابقين وهم محمد الحبيب الحداد وكمال الحاج ساسي وسميرة الخياش ومتعهدي حفلات وهم عماد السكوري وعصام العلاني ومحمد حبيب الفرجاني كل واحد منهم مدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل من أجل ارتكابهم لجريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتضاف لعماد الطرابلسي 5 سنوات من أجل جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس.

وقد أثار الحكم ضجة كبيرة لدى الرأي العام الذي عبر عن استيائه من الحكم عبر عدد من البيانات وتعود اطوار القضية إلى سنة 2006 عندما تم تنظيم حفلين للفنانة ماريا كاري يومي 22 و24 جويلية بالملعب الأولمبي بالمنزه وتبين ان تنظيم الحفلين تم باستعمال واجهتين الأولى تنظيمية عن طريق شركة «انترفال افنتس» وهي شركة ثبت أنها وهمية ولم يكن لها وجود قانوني وقد تكفلت بإعداد هذين الحفلين والثانية عن طريق عماد الطرابلسي الذي استعمل الشركة المنظمة في الحفلين ونجح في جمع مبالغ مالية كبيرة مستغلا نفوذه وعلاقته بزوجة الرئيس الاسبق ليلى الطرابلسي.

ايمان بن عزيزة