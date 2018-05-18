بعد الحكم عليهم بالسجن مع النفاذ العاجل:إيقاف التتبّع في حق عدد من الوزراء بموجب قانون المصالحة

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تونس ـ الشروق :
قضت أمس الدائرة الجنائية 37 بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد في القضية المعروفة بحفل ماريا كاري بالنقض والقضاء من جديد بايقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة بالنسبة للمسؤولين الثلاث كمال الحاج ساسي وسميرة الخياش و التيجاني الحداد وبعدم سماع الدعوى فى حق عصام العلاني و محمد حبيب الفرجاني.
ويذكر ان اكثر من 60 محاميا قدموا اعلامات بالنيابة في حق الوزراء السابقين محمد الحبيب الحداد وكمال الحاج ساسي وسميرة الخياش (مثلوا بحالة سراح ) فيما أحيل عماد الطرابلسي بحالة ايقاف ويذكر ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بسجن كل من الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي وعدد من الوزراء السابقين وهم محمد الحبيب الحداد وكمال الحاج ساسي وسميرة الخياش ومتعهدي حفلات وهم عماد السكوري وعصام العلاني ومحمد حبيب الفرجاني كل واحد منهم مدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل من أجل ارتكابهم لجريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتضاف لعماد الطرابلسي 5 سنوات من أجل جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس.
وقد أثار الحكم ضجة كبيرة لدى الرأي العام الذي عبر عن استيائه من الحكم عبر عدد من البيانات وتعود اطوار القضية إلى سنة 2006 عندما تم تنظيم حفلين للفنانة ماريا كاري يومي 22 و24 جويلية بالملعب الأولمبي بالمنزه وتبين ان تنظيم الحفلين تم باستعمال واجهتين الأولى تنظيمية عن طريق شركة «انترفال افنتس» وهي شركة ثبت أنها وهمية ولم يكن لها وجود قانوني وقد تكفلت بإعداد هذين الحفلين والثانية عن طريق عماد الطرابلسي الذي استعمل الشركة المنظمة في الحفلين ونجح في جمع مبالغ مالية كبيرة مستغلا نفوذه وعلاقته بزوجة الرئيس الاسبق ليلى الطرابلسي.
تونس ـ الشروق :
قضت أمس الدائرة الجنائية 37 بمحكمة الاستئناف بتونس المختصة في قضايا الفساد في القضية المعروفة بحفل ماريا كاري بالنقض والقضاء من جديد بايقاف المحاكمة بموجب قانون المصالحة بالنسبة للمسؤولين الثلاث كمال الحاج ساسي وسميرة الخياش و التيجاني الحداد وبعدم سماع الدعوى فى حق عصام العلاني و محمد حبيب الفرجاني.
ويذكر ان اكثر من 60 محاميا قدموا اعلامات بالنيابة في حق الوزراء السابقين محمد الحبيب الحداد وكمال الحاج ساسي وسميرة الخياش (مثلوا بحالة سراح ) فيما أحيل عماد الطرابلسي بحالة ايقاف ويذكر ان الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد قضت بسجن كل من الرئيس الاسبق زين العابدين بن علي وصهره عماد الطرابلسي وعدد من الوزراء السابقين وهم محمد الحبيب الحداد وكمال الحاج ساسي وسميرة الخياش ومتعهدي حفلات وهم عماد السكوري وعصام العلاني ومحمد حبيب الفرجاني كل واحد منهم مدة 6 سنوات مع النفاذ العاجل من أجل ارتكابهم لجريمة الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أولغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وتضاف لعماد الطرابلسي 5 سنوات من أجل جريمة التدليس ومسك واستعمال مدلس.
وقد أثار الحكم ضجة كبيرة لدى الرأي العام الذي عبر عن استيائه من الحكم عبر عدد من البيانات وتعود اطوار القضية إلى سنة 2006 عندما تم تنظيم حفلين للفنانة ماريا كاري يومي 22 و24 جويلية بالملعب الأولمبي بالمنزه وتبين ان تنظيم الحفلين تم باستعمال واجهتين الأولى تنظيمية عن طريق شركة «انترفال افنتس» وهي شركة ثبت أنها وهمية ولم يكن لها وجود قانوني وقد تكفلت بإعداد هذين الحفلين والثانية عن طريق عماد الطرابلسي الذي استعمل الشركة المنظمة في الحفلين ونجح في جمع مبالغ مالية كبيرة مستغلا نفوذه وعلاقته بزوجة الرئيس الاسبق ليلى الطرابلسي.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-