بعد أن كشفت «الشروق» مافيا الفساد في ميناء صفاقس:إدارة الديوانة تحقق... وإقالات منتظرة

علمت «الشروق» ان الادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية قامت بإرسال فريق من ادارة التفقدية المنضوية تحتها للتحقيق في معطيات نشرتها «الشروق» حول الفساد في ميناء صفاقس...

تونس ـ الشروق :

«الشروق» تنشر تفاصيل وأسرار جديدة عن تطورات التحقيقات في ميناء صفاقس وكيفية تهريب ما يقارب 3 ملايين أورو ودولار...

يتم أسبوعيا تهريب ما يقارب 3 ملايين من الأورو من ولاية صفاقس وبمساعدة عدد من مسؤولي الميناء ليتم تهريبها نحو بن قردان مرورا بولايات أخرى أين يقوم كبار المهربين بشراء وجمع كل الاموال بالعملة الصعبة من السوق السوداء ونشرت «الشروق» بالتفصيل الهبات والرشاوي التي يتم إرسالها لعدد من كبار ضباط الميناء لتسهيل التجاوزات القانونية للمهربين.

وأكّد مصدر مطلع «للشروق» ان الادارة العامة للديوانة المنضوية تحت وزارة المالية قامت بإرسال فريق تابع لتفقدية المؤسسة الديوانية للتحقيق في المعطيات التي تم نشرها في «الشروق» إثر تحقيق حول انتشار مافيات الفساد في ميناء صفاقس وتعامل عدد من قيادات الميناء مع كبار المهربين الذين تم القبض عليهم مؤخرا اثر الحملة التي انطلقت منذ ماي 2017 واشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

كما اكد مصدر مطلع «للشروق» انه تم الاتصال بعدد من العمداء التابعين للإدارة العامة للديوانة لتولي مناصب حساسة داخل ميناء صفاقس الذي يشهد انفلاتا منذ فترة بسبب تجاوزات كبار المهربين الذين يعربدون بلا حسيب ولا رقيب ويقومون بإدخال بضائع مهربة ومقلدة وتوزيعها في الأسواق مما كبد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة.

ويذكر ان الادارة العامة للديوانة قامت مؤخرا بتغيرات واقالات صلب عدد من الاجهزة التابعة لها ومن بينهم من تعلقت بهم شبهة فساد ..

«الشروق» نشرت عناصر الاخطبوط الذي يسيطر على ميناء صفاقس الذي يعتبر من أهم الموانئ التجارية في تونس :

مسؤول بمكتب الديوانة بصفاقس «س.ا»:

تحصل على عمرة مع المهرب محمد «ف» سنة 2017

الحج مع زوجته والحصول على 40 الف دينار

الحصول على فيلا في صفاقس

الضابط «ح.ا»

فتح مطعم فخم بالشراكة مع المهرب محمد «ف»

تم تحويل ملكية المطعم لزوجة الضابط وهي اطار في شركة حكومية

تمت ترقيته من ضابط الى مسؤول في الادارة الجهوية للديوانة

المسؤول الديواني «م.ص»

مبالغ مالية تحصل عليها من المهرب محمد «ف»

استغل قرابته بمدير عام سابق للديوانة لتسهيل عمليات تهريب في الميناء

العقيد «ل.ا.ب»

مقابل بيع مواعيد التفتيشات في الميناء لصالح المهربين محمد «ف» وجوهر «د» ومحمد «ل» تحصل على فيلا ومبالغ مالية وعقارات تم تحويل ملكيتها لأبنائه واقاربه ما بين سنتي 2016و2017

العميد «ح.ح»

الاتصال بالمهربين ومساومتهم بملفات تهريب مقابل الحصول على اموال تتراوح ما بين 150 و200 ألف دينار.

متابعة: منى البوعزيزي