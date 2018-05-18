بعد أن كشفت «الشروق» مافيا الفساد في ميناء صفاقس:إدارة الديوانة تحقق... وإقالات منتظرة

-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-
علمت «الشروق» ان الادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية قامت بإرسال فريق من ادارة التفقدية المنضوية تحتها للتحقيق في معطيات نشرتها «الشروق» حول الفساد في ميناء صفاقس...
تونس ـ الشروق :
«الشروق» تنشر تفاصيل وأسرار جديدة عن تطورات التحقيقات في ميناء صفاقس وكيفية تهريب ما يقارب 3 ملايين أورو ودولار...
يتم أسبوعيا تهريب ما يقارب 3 ملايين من الأورو من ولاية صفاقس وبمساعدة عدد من مسؤولي الميناء ليتم تهريبها نحو بن قردان مرورا بولايات أخرى أين يقوم كبار المهربين بشراء وجمع كل الاموال بالعملة الصعبة من السوق السوداء ونشرت «الشروق» بالتفصيل الهبات والرشاوي التي يتم إرسالها لعدد من كبار ضباط الميناء لتسهيل التجاوزات القانونية للمهربين.
وأكّد مصدر مطلع «للشروق» ان الادارة العامة للديوانة المنضوية تحت وزارة المالية قامت بإرسال فريق تابع لتفقدية المؤسسة الديوانية للتحقيق في المعطيات التي تم نشرها في «الشروق» إثر تحقيق حول انتشار مافيات الفساد في ميناء صفاقس وتعامل عدد من قيادات الميناء مع كبار المهربين الذين تم القبض عليهم مؤخرا اثر الحملة التي انطلقت منذ ماي 2017 واشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
كما اكد مصدر مطلع «للشروق» انه تم الاتصال بعدد من العمداء التابعين للإدارة العامة للديوانة لتولي مناصب حساسة داخل ميناء صفاقس الذي يشهد انفلاتا منذ فترة بسبب تجاوزات كبار المهربين الذين يعربدون بلا حسيب ولا رقيب ويقومون بإدخال بضائع مهربة ومقلدة وتوزيعها في الأسواق مما كبد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة.
ويذكر ان الادارة العامة للديوانة قامت مؤخرا بتغيرات واقالات صلب عدد من الاجهزة التابعة لها ومن بينهم من تعلقت بهم شبهة فساد ..
«الشروق» نشرت عناصر الاخطبوط الذي يسيطر على ميناء صفاقس الذي يعتبر من أهم الموانئ التجارية في تونس :
مسؤول بمكتب الديوانة بصفاقس «س.ا»:
تحصل على عمرة مع المهرب محمد «ف» سنة 2017
الحج مع زوجته والحصول على 40 الف دينار
الحصول على فيلا في صفاقس
الضابط «ح.ا»
فتح مطعم فخم بالشراكة مع المهرب محمد «ف»
تم تحويل ملكية المطعم لزوجة الضابط وهي اطار في شركة حكومية
تمت ترقيته من ضابط الى مسؤول في الادارة الجهوية للديوانة
المسؤول الديواني «م.ص»
مبالغ مالية تحصل عليها من المهرب محمد «ف»
استغل قرابته بمدير عام سابق للديوانة لتسهيل عمليات تهريب في الميناء
العقيد «ل.ا.ب»
مقابل بيع مواعيد التفتيشات في الميناء لصالح المهربين محمد «ف» وجوهر «د» ومحمد «ل» تحصل على فيلا ومبالغ مالية وعقارات تم تحويل ملكيتها لأبنائه واقاربه ما بين سنتي 2016و2017
العميد «ح.ح»
الاتصال بالمهربين ومساومتهم بملفات تهريب مقابل الحصول على اموال تتراوح ما بين 150 و200 ألف دينار.
علمت «الشروق» ان الادارة العامة للديوانة التابعة لوزارة المالية قامت بإرسال فريق من ادارة التفقدية المنضوية تحتها للتحقيق في معطيات نشرتها «الشروق» حول الفساد في ميناء صفاقس...
تونس ـ الشروق :
«الشروق» تنشر تفاصيل وأسرار جديدة عن تطورات التحقيقات في ميناء صفاقس وكيفية تهريب ما يقارب 3 ملايين أورو ودولار...
يتم أسبوعيا تهريب ما يقارب 3 ملايين من الأورو من ولاية صفاقس وبمساعدة عدد من مسؤولي الميناء ليتم تهريبها نحو بن قردان مرورا بولايات أخرى أين يقوم كبار المهربين بشراء وجمع كل الاموال بالعملة الصعبة من السوق السوداء ونشرت «الشروق» بالتفصيل الهبات والرشاوي التي يتم إرسالها لعدد من كبار ضباط الميناء لتسهيل التجاوزات القانونية للمهربين.
وأكّد مصدر مطلع «للشروق» ان الادارة العامة للديوانة المنضوية تحت وزارة المالية قامت بإرسال فريق تابع لتفقدية المؤسسة الديوانية للتحقيق في المعطيات التي تم نشرها في «الشروق» إثر تحقيق حول انتشار مافيات الفساد في ميناء صفاقس وتعامل عدد من قيادات الميناء مع كبار المهربين الذين تم القبض عليهم مؤخرا اثر الحملة التي انطلقت منذ ماي 2017 واشرف عليها رئيس الحكومة يوسف الشاهد.
كما اكد مصدر مطلع «للشروق» انه تم الاتصال بعدد من العمداء التابعين للإدارة العامة للديوانة لتولي مناصب حساسة داخل ميناء صفاقس الذي يشهد انفلاتا منذ فترة بسبب تجاوزات كبار المهربين الذين يعربدون بلا حسيب ولا رقيب ويقومون بإدخال بضائع مهربة ومقلدة وتوزيعها في الأسواق مما كبد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة.
ويذكر ان الادارة العامة للديوانة قامت مؤخرا بتغيرات واقالات صلب عدد من الاجهزة التابعة لها ومن بينهم من تعلقت بهم شبهة فساد ..
«الشروق» نشرت عناصر الاخطبوط الذي يسيطر على ميناء صفاقس الذي يعتبر من أهم الموانئ التجارية في تونس :
مسؤول بمكتب الديوانة بصفاقس «س.ا»:
تحصل على عمرة مع المهرب محمد «ف» سنة 2017
الحج مع زوجته والحصول على 40 الف دينار
الحصول على فيلا في صفاقس
الضابط «ح.ا»
فتح مطعم فخم بالشراكة مع المهرب محمد «ف»
تم تحويل ملكية المطعم لزوجة الضابط وهي اطار في شركة حكومية
تمت ترقيته من ضابط الى مسؤول في الادارة الجهوية للديوانة
المسؤول الديواني «م.ص»
مبالغ مالية تحصل عليها من المهرب محمد «ف»
استغل قرابته بمدير عام سابق للديوانة لتسهيل عمليات تهريب في الميناء
العقيد «ل.ا.ب»
مقابل بيع مواعيد التفتيشات في الميناء لصالح المهربين محمد «ف» وجوهر «د» ومحمد «ل» تحصل على فيلا ومبالغ مالية وعقارات تم تحويل ملكيتها لأبنائه واقاربه ما بين سنتي 2016و2017
العميد «ح.ح»
الاتصال بالمهربين ومساومتهم بملفات تهريب مقابل الحصول على اموال تتراوح ما بين 150 و200 ألف دينار.
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-