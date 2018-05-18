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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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في نقطة بيع قارة من المنتج إلى المستهلك:الأسعار نار... والمواطن محتار !
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الوطنية
في نقطة بيع قارة من المنتج إلى المستهلك:الأسعار نار... والمواطن محتار !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

في اول ايام رمضان بادرت وزارة الفلاحة باطلاق نقطة بيع قارة من المنتج الى المستهلك في شارع الحبيب بورقيبة اشرف على تدشينها امس رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الفلاحة سمير بالطيب.

تونس/الشروق 
نقطة بيع يبدو ان المواطن انتظرها لسد حاجياته من الخضر والغلال واللحوم والأسماك خلال شهر الصيام في الوقت الذي تشهد فيه الاسعار ارتفاعا متواصلا في كل الاسواق وفي مختلف الجهات اذ تزاحم المقبلون على نقطة البيع واكتظ مدخلا الخيمة في مشهد يؤكد بان المستهلك بحث عن ملاذ آمن يحميه من هذا التضخم المستمر في الاسعار والذي بلغ خلال الشهر الماضي 7.7 ٪‏ وفقا للإحصاءات الرسمية.
لكن الثابت ومن خلال شهادات زوار نقطة البيع ومن خلال حلقة لنقاش التي انتظمت بشكل عفوي بينهم وبين وزير الفلاحة سمير الطيب فان الاسعار كانت مخيبة للآمال رغم ان الفضاء هو عملية تجارية مباشرة بين المنتج والمستهلك.
أحد حرفاء تلك الخيمة وهو شيخ كست التجاعيد وجهه وفقد الكثير من اسنانه قال للوزير «رخصولنا في العظم خلّينا ناكلو العجّة».
وقد بدت الاسعار في نقطة البيع المذكورة هي ذات الاسعار تقريبا المتداولة في جميع الاسواق او ربما ارفع من الاسعار المتداولة خاصة بالنسبة للغلال الامر الذي استنكره الكثير من زوار تلك الخيمة متسائلين عن مآل الاسعار وسط تدهور كبير للقدرة الشرائية للمواطن.
الاسعار المتداولة في نقطة البيع كان كالتالي :
البطاطا: 600 مي للكلغ
البصل: 600 مي
الطماطم: 1200 مي
الفلفل الحار : 1 د
البرتقال: ما بين 2200 و2800 مي
الدڤلة: من 5 دنانير الى 6.500 مي
الخوخ: 2400 مي
الخوخ بو طبڤاية: 3700 مي
المشمش: 2700 مي
زيت الزيتون: 8800 مي
مرڤاز: 10د
اسكالوب ديك رومي: 12.950 د
لحم الدجاج: 6700 مي
الارنب: 11 د
لحم الضأن: 19800 مي
هبرة بقري: 19800 مي
بقري (صدرة): 14.500 د
بيض : 200 مي للبيضة الواحدة (6500 مي)
القاروص : 12.500 د
الورقة : ما بين 10.500 د و12 د
الشوفرات : 9 د
انشوا : 6 دنانير
الروجي : 12 د

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الوطنية
في نقطة بيع قارة من المنتج إلى المستهلك:الأسعار نار... والمواطن محتار !
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

في اول ايام رمضان بادرت وزارة الفلاحة باطلاق نقطة بيع قارة من المنتج الى المستهلك في شارع الحبيب بورقيبة اشرف على تدشينها امس رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الفلاحة سمير بالطيب.

تونس/الشروق 
نقطة بيع يبدو ان المواطن انتظرها لسد حاجياته من الخضر والغلال واللحوم والأسماك خلال شهر الصيام في الوقت الذي تشهد فيه الاسعار ارتفاعا متواصلا في كل الاسواق وفي مختلف الجهات اذ تزاحم المقبلون على نقطة البيع واكتظ مدخلا الخيمة في مشهد يؤكد بان المستهلك بحث عن ملاذ آمن يحميه من هذا التضخم المستمر في الاسعار والذي بلغ خلال الشهر الماضي 7.7 ٪‏ وفقا للإحصاءات الرسمية.
لكن الثابت ومن خلال شهادات زوار نقطة البيع ومن خلال حلقة لنقاش التي انتظمت بشكل عفوي بينهم وبين وزير الفلاحة سمير الطيب فان الاسعار كانت مخيبة للآمال رغم ان الفضاء هو عملية تجارية مباشرة بين المنتج والمستهلك.
أحد حرفاء تلك الخيمة وهو شيخ كست التجاعيد وجهه وفقد الكثير من اسنانه قال للوزير «رخصولنا في العظم خلّينا ناكلو العجّة».
وقد بدت الاسعار في نقطة البيع المذكورة هي ذات الاسعار تقريبا المتداولة في جميع الاسواق او ربما ارفع من الاسعار المتداولة خاصة بالنسبة للغلال الامر الذي استنكره الكثير من زوار تلك الخيمة متسائلين عن مآل الاسعار وسط تدهور كبير للقدرة الشرائية للمواطن.
الاسعار المتداولة في نقطة البيع كان كالتالي :
البطاطا: 600 مي للكلغ
البصل: 600 مي
الطماطم: 1200 مي
الفلفل الحار : 1 د
البرتقال: ما بين 2200 و2800 مي
الدڤلة: من 5 دنانير الى 6.500 مي
الخوخ: 2400 مي
الخوخ بو طبڤاية: 3700 مي
المشمش: 2700 مي
زيت الزيتون: 8800 مي
مرڤاز: 10د
اسكالوب ديك رومي: 12.950 د
لحم الدجاج: 6700 مي
الارنب: 11 د
لحم الضأن: 19800 مي
هبرة بقري: 19800 مي
بقري (صدرة): 14.500 د
بيض : 200 مي للبيضة الواحدة (6500 مي)
القاروص : 12.500 د
الورقة : ما بين 10.500 د و12 د
الشوفرات : 9 د
انشوا : 6 دنانير
الروجي : 12 د

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