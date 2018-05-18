في نقطة بيع قارة من المنتج إلى المستهلك:الأسعار نار... والمواطن محتار !

في اول ايام رمضان بادرت وزارة الفلاحة باطلاق نقطة بيع قارة من المنتج الى المستهلك في شارع الحبيب بورقيبة اشرف على تدشينها امس رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الفلاحة سمير بالطيب.

تونس/الشروق

نقطة بيع يبدو ان المواطن انتظرها لسد حاجياته من الخضر والغلال واللحوم والأسماك خلال شهر الصيام في الوقت الذي تشهد فيه الاسعار ارتفاعا متواصلا في كل الاسواق وفي مختلف الجهات اذ تزاحم المقبلون على نقطة البيع واكتظ مدخلا الخيمة في مشهد يؤكد بان المستهلك بحث عن ملاذ آمن يحميه من هذا التضخم المستمر في الاسعار والذي بلغ خلال الشهر الماضي 7.7 ٪‏ وفقا للإحصاءات الرسمية.

لكن الثابت ومن خلال شهادات زوار نقطة البيع ومن خلال حلقة لنقاش التي انتظمت بشكل عفوي بينهم وبين وزير الفلاحة سمير الطيب فان الاسعار كانت مخيبة للآمال رغم ان الفضاء هو عملية تجارية مباشرة بين المنتج والمستهلك.

أحد حرفاء تلك الخيمة وهو شيخ كست التجاعيد وجهه وفقد الكثير من اسنانه قال للوزير «رخصولنا في العظم خلّينا ناكلو العجّة».

وقد بدت الاسعار في نقطة البيع المذكورة هي ذات الاسعار تقريبا المتداولة في جميع الاسواق او ربما ارفع من الاسعار المتداولة خاصة بالنسبة للغلال الامر الذي استنكره الكثير من زوار تلك الخيمة متسائلين عن مآل الاسعار وسط تدهور كبير للقدرة الشرائية للمواطن.

الاسعار المتداولة في نقطة البيع كان كالتالي :

البطاطا: 600 مي للكلغ

البصل: 600 مي

الطماطم: 1200 مي

الفلفل الحار : 1 د

البرتقال: ما بين 2200 و2800 مي

الدڤلة: من 5 دنانير الى 6.500 مي

الخوخ: 2400 مي

الخوخ بو طبڤاية: 3700 مي

المشمش: 2700 مي

زيت الزيتون: 8800 مي

مرڤاز: 10د

اسكالوب ديك رومي: 12.950 د

لحم الدجاج: 6700 مي

الارنب: 11 د

لحم الضأن: 19800 مي

هبرة بقري: 19800 مي

بقري (صدرة): 14.500 د

بيض : 200 مي للبيضة الواحدة (6500 مي)

القاروص : 12.500 د

الورقة : ما بين 10.500 د و12 د

الشوفرات : 9 د

انشوا : 6 دنانير

الروجي : 12 د

أسماء سحبون