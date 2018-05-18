صوت الشارع :لماذا ترتفع نسبة التبذير في رمضان؟

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اسلام الحاج
صحيح ان التونسي يبذر طيلة السنة لكن نسبة التبذير ترتفع في رمضان ويجب تكثيف التوعية في وسائل الاعلام للحد من هذه الظاهرة
-نصر الدين الجندوبي
يكثر التبذير في رمضان نظرا لقلة التخطيط لميزانية الاسرة وللهفة وتعدّد الشهوات بالنسبة للوجبات المتنوعة
جودة
بسبب اللهفة وغياب عقلية التربية على القناعة تغرق العائلة في الانفاق خلال شهر العبادة كما توحي حالة الجوع خلال النهار بان العائلة قادرة على الاكل فوق طاقتها
عبد الجبار العكرمي
تغلب على التونسي الشهوات في رمضان لذلك لا تحكّم جل الاسر العقل لدى الانفاق بل تنخرط في التبذير
اسلام الحاج
صحيح ان التونسي يبذر طيلة السنة لكن نسبة التبذير ترتفع في رمضان ويجب تكثيف التوعية في وسائل الاعلام للحد من هذه الظاهرة
-نصر الدين الجندوبي
يكثر التبذير في رمضان نظرا لقلة التخطيط لميزانية الاسرة وللهفة وتعدّد الشهوات بالنسبة للوجبات المتنوعة
جودة
بسبب اللهفة وغياب عقلية التربية على القناعة تغرق العائلة في الانفاق خلال شهر العبادة كما توحي حالة الجوع خلال النهار بان العائلة قادرة على الاكل فوق طاقتها
عبد الجبار العكرمي
تغلب على التونسي الشهوات في رمضان لذلك لا تحكّم جل الاسر العقل لدى الانفاق بل تنخرط في التبذير
-
-
20:49كوبا: تحطم طائرة ركاب على متنها أكثر من 100 شخص
18 ماي 2018
-
18:55الملعب التونسي يوقع عقوبة قاسية على العكرمي
18 ماي 2018
-
18:44ماجدولين الشارني تزور المركز الوطني لاعداد النخبة
18 ماي 2018
-
18:36المكنين: القبض على شخص مورّط في سرقة محلّ سكني
18 ماي 2018
-
18:20أوروبا تعلن عن أربعة تدابير لحماية مصالحها في إيران من عقوبات ترامب
18 ماي 2018
-
18:03تفاصيل جديدة عن إطلاق نار بمدرسة ثانوية في تكساس
18 ماي 2018
-
-
17:29بلاتيني يكشف مفاجأة عن نهائي كأس العالم 98
18 ماي 2018
-
-
-
-
16:13زيدان: غريزمان ليس مشكلتي.. ولن أتحدث عن نيمار
18 ماي 2018
-
15:52المنيهلة: تفكيك خليّة تكفيريّة والقبض على 5 من عناصرها
18 ماي 2018
-
15:32إطلاق نار في مدرسة ثانوية بتكساس الامريكية
18 ماي 2018
-
15:10اليوم اللقاء الفاصل بين اتحاد بن قردان وقوافل قفصة
18 ماي 2018
-
14:55صدور مجلة الجماعات المحليّة بالرائد الرسمي
18 ماي 2018
-
14:32تفاصيل القصة: الجيش السوري يوقف العشرات من القوات الخاصة الفرنسية
18 ماي 2018
-
14:15الجريبي يلتقي عميد هيئة المحامين
18 ماي 2018
-