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يوم الجمعة 18 ماي 2018
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صوت الشارع :لماذا ترتفع نسبة التبذير في رمضان؟
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الوطنية
صوت الشارع :لماذا ترتفع نسبة التبذير في رمضان؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

اسلام الحاج

صحيح ان التونسي يبذر طيلة السنة لكن نسبة التبذير ترتفع في رمضان ويجب تكثيف التوعية في وسائل الاعلام للحد من هذه الظاهرة

-نصر الدين الجندوبي

يكثر التبذير في رمضان نظرا لقلة التخطيط لميزانية الاسرة وللهفة وتعدّد الشهوات بالنسبة للوجبات المتنوعة

جودة

بسبب اللهفة وغياب عقلية التربية على القناعة تغرق العائلة في الانفاق خلال شهر العبادة كما توحي حالة الجوع خلال النهار بان العائلة قادرة على الاكل فوق طاقتها

عبد الجبار العكرمي

تغلب على التونسي الشهوات في رمضان لذلك لا تحكّم جل الاسر العقل لدى الانفاق بل تنخرط في التبذير

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الوطنية
صوت الشارع :لماذا ترتفع نسبة التبذير في رمضان؟
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

اسلام الحاج

صحيح ان التونسي يبذر طيلة السنة لكن نسبة التبذير ترتفع في رمضان ويجب تكثيف التوعية في وسائل الاعلام للحد من هذه الظاهرة

-نصر الدين الجندوبي

يكثر التبذير في رمضان نظرا لقلة التخطيط لميزانية الاسرة وللهفة وتعدّد الشهوات بالنسبة للوجبات المتنوعة

جودة

بسبب اللهفة وغياب عقلية التربية على القناعة تغرق العائلة في الانفاق خلال شهر العبادة كما توحي حالة الجوع خلال النهار بان العائلة قادرة على الاكل فوق طاقتها

عبد الجبار العكرمي

تغلب على التونسي الشهوات في رمضان لذلك لا تحكّم جل الاسر العقل لدى الانفاق بل تنخرط في التبذير

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رغم ارتفاعها في رمضان: لهفة، تبذير... وشكوى من الأسعار
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
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صوت الشارع :لماذا ترتفع نسبة التبذير في رمضان؟
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
اسلام الحاج
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في نقطة بيع قارة من المنتج إلى المستهلك:الأسعار نار... والمواطن محتار !
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
في اول ايام رمضان بادرت وزارة الفلاحة باطلاق...
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رغم تساقط الأمطار:نقص في مياه السدود.. واستعدادات لمجابهة «العطش» صيفا
18 ماي 2018 السّاعة 21:00
رغم تسجيل تهاطل كميات هامة من الأمطار هذا العام...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
القدس...و دموع التماسيح
المواقف والتصريحات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان من نقل سفارة أمريكا الى القدس و رغم «الحماسة» التي طغت على عباراته و نبراته الا أنها في الحقيقة لم تكن كافية كي تقنعنا...
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