صوت الشارع :لماذا ترتفع نسبة التبذير في رمضان؟

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اسلام الحاج

صحيح ان التونسي يبذر طيلة السنة لكن نسبة التبذير ترتفع في رمضان ويجب تكثيف التوعية في وسائل الاعلام للحد من هذه الظاهرة

-نصر الدين الجندوبي

يكثر التبذير في رمضان نظرا لقلة التخطيط لميزانية الاسرة وللهفة وتعدّد الشهوات بالنسبة للوجبات المتنوعة

جودة

بسبب اللهفة وغياب عقلية التربية على القناعة تغرق العائلة في الانفاق خلال شهر العبادة كما توحي حالة الجوع خلال النهار بان العائلة قادرة على الاكل فوق طاقتها

عبد الجبار العكرمي

تغلب على التونسي الشهوات في رمضان لذلك لا تحكّم جل الاسر العقل لدى الانفاق بل تنخرط في التبذير