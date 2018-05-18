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رغم ارتفاعها في رمضان: لهفة، تبذير... وشكوى من الأسعار
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الوطنية
رغم ارتفاعها في رمضان: لهفة، تبذير... وشكوى من الأسعار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

خلال شهر رمضان تسقط جل الأسر التونسية في فخّ التبذير لتلقي ثلث ما يتم طبخه في القمامة جراء انفلات الشهوات وهو ما ينعكس سلبا على ميزانية الأسرة والمجتمع.

تونس(الشروق): 
رغم تذمّر التونسي من غلاء الأسعار الا أنه يقبل خلال الشهر المبارك على الاسراف في الاستهلاك على عكس ما يوصي به ديننا الحنيف وذلك بسبب التسوّق خلال فترة الصوم واستبداد الجوع بالمستهلك وبسبب اللهفة وتقاليد الاستهلاك الخاطئة والمضرّة بميزانية وصحة التونسي.
28 مليارا
وفي هذا الاطار ذكر طارق بن جازية المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك لـ«الشروق» أنّه خلال الشهر الكريم يرتفع اسراف التونسي ونسق تبذيره الى اعلى المستويات ذلك أنّ معدل انفاق التونسي على الأكل يزيد بـ 29.4 بالمائة أي ما يعادل 786 دينارا لكل فرد وهو ما يجعل ثلث ما يتم طبخه يتم القاؤه في المزابل وترتفع قيمة ما يتم القاؤه سنويا في النفايات الى 28.8 مليارا ودعا بن جازية المستهلك التونسي الى الابتعاد عن التبذير الغذائي في هذا الشهر الذي يتقلص فيه الاستهلاك في الاصل نظرا الى تراجع الوجبات من 3 الى وجبتين، موصيا بتجنب «اللهفة» بالنظر إلى أن الحاجيات لا ترتفع خلال شهر الصيام وأن مقاومة الشهوات ضروري من أجل التحكم في ميزانية الاسرة وتجنب انفلات الاستهلاك. وتعدّ مادة الخبز اكثر ما يتم تبذيره في رمضان ويذكر أنّ دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك تستند إلى أرقام إنتاج الخبز واستهلاك الأسر والمطاعم والمستشفيات والمطاعم الجامعية والوحدات السياحية والسجون أثبتت أن تبذير الخبز بلغ حدود 900 ألف خبزة في اليوم، أي ما يعادل قيمة 300 ألف دينار يوميا و100 مليون دينار في السنة.
طعام وخبز
كما أظهرت دراسة أعدتها «منظمة الأغذية والزراعة» أنّ التونسيين يلقون سنويا ما يناهز 130 مليارا في المزابل منها 30 مليارا من الطعام وما يناهز 100 مليار من الخبز «البايت»، وأنّهم يلقون في النّفايات ثلث ما يطبخون وأنّ هذه النسبة تتجاوز ذلك بكثير خلال شهر الصيام، في حين بيّنت نتائج دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك بالتعاون مع غرف المخابز أن التونسيين يلقون يوميا ما يعادل 300 ألف دينار من الخبز «البايت» في المزابل ونصح بن جازية المستهلك بعدم التسوق لدى الشعور بالجوع الى جانب ترشيد استهلاك الخبز مضيفا ان المعهد انطلق في حملة وطنية للحد من التبذير عبر الارساليات القصيرة الى جانب نشر وصفات على صفحة «فايسبوك» المعهد حول طرق إعداد أطباق تعتمد بالأساس على الخبز البايت. ونصائح خاصة بإعادة رسكلة فواضل المأكولات وتحويلها الى وجبات جديدة اخرى بدل الالقاء بها في النفايات.
الاسعار نار
من جهته ذكر لطفي الرياحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك ان التبذير يصل في رمضان الى 30بالمائة اضافية مقارنة بالأيام العادية وذلك رغم غلاء الاسعار خاصة امس في اول ايام الصيام واعتبر ان المشكل لا يتعلق في كل الحالات بتبذير الاسرة بل يعود في العديد من الاحيان الى ضعف جودة المنتوجات كالغلال والخضار التي كثيرا ما تكون تالفة فيضطر المستهلك الى الالقاء بها في النفايات واضاف ان المنظمة تقوم بحث المستهلك على ترشيد استهلاكه عبر مركز نداء خاص واعتبر ان جل شكايات المواطنين تعود الى نقص كبير في الزيت والسكر المدعم في الاحياء خاصة منها الشعبية. ودعا الى احداث نقاط قارة في كل الجهات لتفادي هذا النقص. من جهة اخرى ذكر رئيس منظمة ارشاد المستهلك ان المنتوجات متوفرة في الاسواق لكن المشكل في عدم توفر السيولة لدى المواطن للتسوّق واضاف ان نقاط البيع من المنتج الى المستهلك التي تم احداثها في عدة جهات منها بالعاصمة لا تعكس اسعارها الفرق المتوقع مع سائر الاسواق التي شهدت امس ارتفاعا في الاسعار غير مسبوق.

أرقام ودلالات
29.4 ٪
هي النسبة التي يرتفع فيها معدل انفاق التونسي في رمضان
28.8
مليار حجم ما يلقيه التونسي من اكل سنويا في النفايات
900
ألف خبزة في اليوم يلقيها التونسي في النفايات

هادية الشاهد المسيهلي
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الوطنية
رغم ارتفاعها في رمضان: لهفة، تبذير... وشكوى من الأسعار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 18 ماي 2018

خلال شهر رمضان تسقط جل الأسر التونسية في فخّ التبذير لتلقي ثلث ما يتم طبخه في القمامة جراء انفلات الشهوات وهو ما ينعكس سلبا على ميزانية الأسرة والمجتمع.

تونس(الشروق): 
رغم تذمّر التونسي من غلاء الأسعار الا أنه يقبل خلال الشهر المبارك على الاسراف في الاستهلاك على عكس ما يوصي به ديننا الحنيف وذلك بسبب التسوّق خلال فترة الصوم واستبداد الجوع بالمستهلك وبسبب اللهفة وتقاليد الاستهلاك الخاطئة والمضرّة بميزانية وصحة التونسي.
28 مليارا
وفي هذا الاطار ذكر طارق بن جازية المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك لـ«الشروق» أنّه خلال الشهر الكريم يرتفع اسراف التونسي ونسق تبذيره الى اعلى المستويات ذلك أنّ معدل انفاق التونسي على الأكل يزيد بـ 29.4 بالمائة أي ما يعادل 786 دينارا لكل فرد وهو ما يجعل ثلث ما يتم طبخه يتم القاؤه في المزابل وترتفع قيمة ما يتم القاؤه سنويا في النفايات الى 28.8 مليارا ودعا بن جازية المستهلك التونسي الى الابتعاد عن التبذير الغذائي في هذا الشهر الذي يتقلص فيه الاستهلاك في الاصل نظرا الى تراجع الوجبات من 3 الى وجبتين، موصيا بتجنب «اللهفة» بالنظر إلى أن الحاجيات لا ترتفع خلال شهر الصيام وأن مقاومة الشهوات ضروري من أجل التحكم في ميزانية الاسرة وتجنب انفلات الاستهلاك. وتعدّ مادة الخبز اكثر ما يتم تبذيره في رمضان ويذكر أنّ دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك تستند إلى أرقام إنتاج الخبز واستهلاك الأسر والمطاعم والمستشفيات والمطاعم الجامعية والوحدات السياحية والسجون أثبتت أن تبذير الخبز بلغ حدود 900 ألف خبزة في اليوم، أي ما يعادل قيمة 300 ألف دينار يوميا و100 مليون دينار في السنة.
طعام وخبز
كما أظهرت دراسة أعدتها «منظمة الأغذية والزراعة» أنّ التونسيين يلقون سنويا ما يناهز 130 مليارا في المزابل منها 30 مليارا من الطعام وما يناهز 100 مليار من الخبز «البايت»، وأنّهم يلقون في النّفايات ثلث ما يطبخون وأنّ هذه النسبة تتجاوز ذلك بكثير خلال شهر الصيام، في حين بيّنت نتائج دراسة أنجزها المعهد الوطني للاستهلاك بالتعاون مع غرف المخابز أن التونسيين يلقون يوميا ما يعادل 300 ألف دينار من الخبز «البايت» في المزابل ونصح بن جازية المستهلك بعدم التسوق لدى الشعور بالجوع الى جانب ترشيد استهلاك الخبز مضيفا ان المعهد انطلق في حملة وطنية للحد من التبذير عبر الارساليات القصيرة الى جانب نشر وصفات على صفحة «فايسبوك» المعهد حول طرق إعداد أطباق تعتمد بالأساس على الخبز البايت. ونصائح خاصة بإعادة رسكلة فواضل المأكولات وتحويلها الى وجبات جديدة اخرى بدل الالقاء بها في النفايات.
الاسعار نار
من جهته ذكر لطفي الرياحي رئيس منظمة ارشاد المستهلك ان التبذير يصل في رمضان الى 30بالمائة اضافية مقارنة بالأيام العادية وذلك رغم غلاء الاسعار خاصة امس في اول ايام الصيام واعتبر ان المشكل لا يتعلق في كل الحالات بتبذير الاسرة بل يعود في العديد من الاحيان الى ضعف جودة المنتوجات كالغلال والخضار التي كثيرا ما تكون تالفة فيضطر المستهلك الى الالقاء بها في النفايات واضاف ان المنظمة تقوم بحث المستهلك على ترشيد استهلاكه عبر مركز نداء خاص واعتبر ان جل شكايات المواطنين تعود الى نقص كبير في الزيت والسكر المدعم في الاحياء خاصة منها الشعبية. ودعا الى احداث نقاط قارة في كل الجهات لتفادي هذا النقص. من جهة اخرى ذكر رئيس منظمة ارشاد المستهلك ان المنتوجات متوفرة في الاسواق لكن المشكل في عدم توفر السيولة لدى المواطن للتسوّق واضاف ان نقاط البيع من المنتج الى المستهلك التي تم احداثها في عدة جهات منها بالعاصمة لا تعكس اسعارها الفرق المتوقع مع سائر الاسواق التي شهدت امس ارتفاعا في الاسعار غير مسبوق.

أرقام ودلالات
29.4 ٪
هي النسبة التي يرتفع فيها معدل انفاق التونسي في رمضان
28.8
مليار حجم ما يلقيه التونسي من اكل سنويا في النفايات
900
ألف خبزة في اليوم يلقيها التونسي في النفايات

هادية الشاهد المسيهلي
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